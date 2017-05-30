Ekiplerinizin yaratıcılığını öldürmeyin!

Hangi sektörde çalışıyor olursanız olun, çalıştığımız kurumlarda pek çok farklı özelliğe sahip kişilerle çalışıyoruz. Bu noktada ekip arkadaşlarımızın farklı gelişimleri, çözüm yaklaşımları, bakış açıları, davranış şekilleri gibi farklı insani çalışma yöntemine şahitlik ediyoruz. Üstelik yalnızca bununla da kalmıyor, dünya çapında kullanılmış, somut faydalar görülmüş, pek çok yönetim tekniğini de beraberinde kullanıyoruz.

Bu kadar farklı disiplin içerisinde de asıl amacımız olan işi zamanında, verimli, hızlı şekilde bitirmeye çalışıyoruz.

Değil mi?

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TED videolarının efsanelerinden olan ve “Do schools kill creativity?”/”Okullar yaratıcılığı öldürüyor mu?” videosuyla zihinleri sarsan İngiliz eğitimci ve yazar Ken Robinson, yaratıcılığın aslında standart eğitim sistemleri ile yok edildiğini savunuyor. Bunu da “Bütün çocuklar inanılmaz yeteneklere sahiptir. Ve bizler onları harcıyoruz, hem de acımasızca.” sözleri ile ifade ediyor.

Aynı videoda bu konuyu oldukça iyi ifade eden ve resim dersindeki küçük bir kız hakkında olan şu fıkrayı paylaşmadan edemeyeceğim.

Altı yaşında, en arkada oturmuş, resim yapan bir kız. Ve öğretmenine soracak olursanız, bu küçük kız derse hemen hemen hiç ilgi göstermiyordu. O gün hariç. O gün nedense bütün ilgisi yaptığı resimdeydi. Öğretmenin ağzı açık kalmış tabii bu durum karşısında. Kızın yanına yaklaşmış ve sormuş; “Ne çiziyorsun?”

“Tanrı’nın resmini çiziyorum” demiş kız. “Ama hiç kimse Tanrı’nın nasıl göründüğünü bilmiyor.” demiş öğretmen. “Problem değil, bir dakika içinde bilecekler” demiş kız.

Size de bir şeyler anımsattı mı?

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Aynı durum iş dünyamızdaki yaratıcı ekipler için de geçerli. Burada yanlış bir anlaşılmanın önüne geçmek için hemen belirtmeliyim ki, bahsettiğimiz yaratıcı ekipler yalnızca tasarım dünyasından kişilikler değil. İşine değer katan, iş ve ekip gelişimine ön ayak olan, bunları başkalarının yönlendirmesine bile ihtiyaç duymadan otonom şekilde gerçekleştiren, meraklı tüm çalışanlar için geçerli.

Sonuç olarak yetenekli ve yaratıcı insanlarla çalışıyorsanız onları belirli bir kalıba uydurmak yerine standartlarınızı bu kişiler için kırmaktan çekinmeyiniz. Zira bir yönetici ya da takım arkadaşı olarak size beklediğiniz faydaları asıl sağlayacak çalışanlar bunlar olacaktır.

Egemen Mede

egemen.mede@etiya.com

Mobile Development Team Leader – Etiya