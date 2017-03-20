Google’dan yeni bir “uzun burun” hikayesi

Google’ın 2014 yılında görüntüleri WebP formatıyla %10 küçülten çalışmalarından sonra son bombası 1994 yılında ISO 10918-1 adıyla standartlaşmış olan JPEG formatındaki resimler üzerinden ortaya çıktı.

Şuan ki yöntemlerden %35 daha küçük dosya boyutuna sahip görüntüler oluşturan Guetzli isimli açık kaynak kodlu JPEG kodlayıcıyı Google Blog üzerinden duyurdu. Bu yeni algoritma sıkıştırma yaparken daha uzun süre alıyor olsa da görüntü kalitesini kaybetmeden %35 daha küçük dosya boyutuna sahip görüntüler oluşturması en önemli artısı.

Google büyüklüğünde bir teknoloji şirketi iseniz ve bugün “İnternet” dediğimiz en aktif teknoloji unsuruna yön veriyorsanız, inovasyon en önemli kültürünüz olması gerekiyor. Zira aynen zamanında Google’ın yaptığı gibi farklı bir bakış açısı her şeyi kökünden değiştirebilir.

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Aslında bugün kullanmakta olduğumuz teknolojilerin kabul görüp, kullanıcılarının hayatına girmesi ve gelişmesi uzun yıllar alıyor. Buna inovasyon’da uzun burun adı veriliyor. Konu hakkında Bill Buxton‘un 2 Ocak 2008’de BusinnessWeek dergisinde yayınlanan “The Long Nose of Innovation” makalesine göz atmanızı tavsiye ederim.

Bill Buxton’a göre önümüzdeki 10 yıl içinde önemli bir etkiye sahip olacak herhangi bir teknoloji halihazırda en az 10 yaşında. Bilişim teknolojilerindeki fare ve dokunmatik ekranın bugünkü haliyle kullanılmaya başlamasının gelişimi bunun en güzel örneklerinden biri.

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Google’ın bu inovasyonunun altında yatan sadece bir görüntü sıkıştırma algoritması da olmayabilir. Zira geleceğe yön vermek istiyorsanız planlarınızı belli paydaşları da düşünerek gerçekleştirmeniz gerekir. Örneğin; Google’ın arama sonuçlarını mobil öncelikli olarak değiştireceğini haber vermesinin üzerinden 2 yıl geçti. JPEG’ler üzerinde yapılan inovasyonun bu amacı gerçekleştirmek konusundaki kilometre taşlarından biri olmadığını kim iddia edebilir ki? Hem mobil için çok önemli olan boyut konusuna bir çözüm getiriyorsunuz, hem bunun için en çok kullanılan resim türlerinden birini kullanıyorsunuz, hem de bunu mobil ve web için gerçekleştirmiş oluyorsunuz.

Diğer bir yönüyle baktığınızda da Google’ın JPEG konusunda yapmış olduğu bu atılım, hem uzun burun kavramını doğrular hem de tüm teknoloji şirketlerine inovasyonun yalnızca “yeni” olanlarla yapılmayacağı konusunda da ders niteliğinde.

Egemen Mede

egemen.mede@etiya.com

Mobile Development Team Leader – Etiya