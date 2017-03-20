Kotalar kotalar kotalar…

Hayatımızın gitgide tamamen mobilize olduğu su götürmez bir gerçek. Çoğumuz (benim gibi işiniz gereği günlük hayatınızın %90’ını bilgisayar başında geçirmek zorunda değilseniz) masaüstü bilgisayarlara ihtiyaç duymuyoruz bile. Aslında bakarsanız işim olmasa ben de ihtiyaç duymayacağım.

Bunun kültürel, sosyolojik vs. konularına girmek istemiyorum, belki başka bir zaman başka bir yazımızda sıkıcı olmadan yazarız. Açıkçası şöyle bir sorunumuz var; bir örnek vermek gerekirse taşlı yollar asfaltlanıyor, arabalarımızın motorları güçlendiriliyor, artık binek otomobillerin yerini spor arabalara bırakıyoruz ama bu güncellemeleri yapan kara yolları bize, bu yolda bir ayda ancak 30 km. yol yapabileceğimizi söylüyor. Tam olarak internette yaşadığımız durum bu. 3-4 sene öncesine kadar daha yazı ağırlıklı ve küçük çözünürlüklü fotoğrafların yerini artık yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar aldı.

Sosyal medyada yazı ağırlıklı paylaşımlar yerini, telefonların çekim özelliklerinin de gelişmesiyle daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflara, yüksek kaliteli videolara bıraktı. Hatta tüm sosyal medya araçları gitgide canlı yayın paylaşımlarına yöneliyor ve tüm bu gelişmeler olurken kullanıcıya hala 2 GB, 3GB internet paketleri sunulması maalesef büyük insafsızlık. Basit bir hesaplamayla 4.5G bağlantınız ile eğer bir sosyal medya hesabınızı günde 3 defa ziyaret etseniz ve 10 dk paylaşımlara baksanız 2 GB internetiniz 5. günün sonunda suyunu çekecektir. Kalan 25 günü oturduğunuz yerde “Wi-fi” şifresi aramakla veya operatörlerin acımasız ek paketleriyle geçireceksiniz demektir.

Bunu anladık Caner, peki çözüm? Çözüm tamamen operatörlerle alakalı. Yani ayda 1 kere bile kullanmadığım SMS’ten ayda 10 bin hediye SMS vererek faturalarımızın altını doldurma çalışmalarını ben ucuz bir reklamcılık anlayışı olarak algılıyorum. Baktığımızda yurt dışı aramaları zaten tamamen tarihe karıştı.

Artık yurt içi aramalarının da WhatsApp tarzı uygulamalara kaydığı şu günlerde 2 GB paketli tarifeler satıp 100 MB internet hediye edilmesi de operatörlerce yapılan büyük bir ayıp. Operatörler artık kullanıcıların tarifelerde sunulan on binlerce SMS’e, 100 binlerce dakikaya ihtiyaçları olmadığını, bunun yerine daha yüksek kotalı internete ihtiyaçları olduğunu algılamalı. Algılıyorlar da, işlerine gelmeli…

Caner Ataş

caneratas@gmail.com