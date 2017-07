Mobil uygulamalar öldü (mü?)

Aslında henüz çok uzak bir tarih olmasa da, Google’ın eski mühendislerinden Brian Kennish‘in 2011 yılında sarf ettiği “Mobile apps will soon be dead – Mobil uygulamalar yakında ölecek” sözlerinin üzerinden neredeyse 6 yıl geçti.



Bu sözleri aynı zamanda çeşitli üniversitelerde verdiğim “PhoneGap/Cordova ile Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş“ seminerlerinde “Büyük Şirketlerin Mobil Çözümlere Bakış Açısı Nasıl?” başlığı altında dinleyicilerle paylaşmıştım.

Aslında mobil uygulamaların ölmesini beklemenin ya da bunu daha ucuz hale getirmek istemenin pek çok mantıklı sebebi bulunuyor. Bunun en başında farklı mobil işletim sistemleri için farklı diller ile geliştirme yapılması, aynı işi yapan farklı projelerin oluşturulması, bakımı, geliştirici kaynağı gibi pek çok sebep sayılabilir. Bu sebeple mobil dünya PhoneGap/Cordova ve React Native gibi Cross Hybrid ve Cross Native teknolojiler ile tanıştı. Ancak bu geliştirmelere rağmen uygulamaların ölümü yine de bekleniyor.

Leo Burnett‘te gelişmekte olan teknolojiler direktörü olan Danny Ryback, 23 Haziran tarihli “R.I.P. the Native Mobile App, 2008-2017“ isimli yazısıyla bunu çok daha net olarak, rakamlarla ifade ediyor. İsteyenler bu yazıdaki rakamsal verilere göz atabilir.

Peki mobil uygulamalar ölecekse yerini ne dolduracak?

Aslında bunun cevabı uzun süredir dillendirilen, ancak somut örneklerini yakın zamanda Google I/O 2017 etkinliğinde gördüğümüz Progressive Web Apps (PWA), yani web sitelerinin görünüm ve kullanım özelliklerini mobil uygulamaların davranış şekillerine dönüştüren ve yaklaşık olarak aynı özellikleri destekleyen web uygulamaları olacağı söyleniyor. Daha da güzel tarafı, bu teknolojiyi öğrenirken web geliştiricilerin ekstra bir kütüphane ya da geliştirici çatısı kullanmasına da gerek kalmıyor. Zira HTML, CSS ve JavaScript temel web geliştirme araçlarını kullanmak yeterli oluyor.

Sanırım tüm geliştiricilerin aklına gelecek ilk soru offline çalışma, anasayfa ikonu, push notification, splash screen, tam ekran çalışma, sensörlerle konuşma, yüksek performans, native arayüz gibi mobil uygulamalarda temel olan bu başlıkları, bir web uygulaması nasıl gerçekleştirecek? Sorusu olacak. Ancak bildiğiniz üzere bu başlıkların bir kısmı hali hazırda web uygulamaları tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak daha somut bir örnek görmek istiyorsanız daha öncede bahsettiğim Google I/O 2017 etkinliğine yeniden göz atmamız gerekecek. Zira etkinlikte göze çarpan tanıdık bir marka vardı.

Accelerated Mobile Pages (AMP) ve Progressive Web Apps (PWA) olarak web sitesi yenilenen Mynet. Yeni özellikleri ile izleyebileceğiniz ve etkinliğin “The Mobile Web: State of the Union” isimli oturumunda yaptıkları çalışmalar ve elde edilen sonuçlar tanıtıldı.

Bu tarz çalışmalara göre her açıdan oldukça pahalı bir geliştirme yolu olan native mobil uygulama geliştirme, bir süre sonra yerini bu tarz çalışmalara bırakabilir ve uygulama marketlerinin sonunun gelmesine sebep olabilir. Hep birlikte izleyip göreceğiz.

Egemen Mede

egemen.mede@etiya.com

Mobile Development Team Leader – Etiya