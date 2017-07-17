Piyasada ekran kartı neden kalmadı?

Geçtiğimiz birkaç aydır teknoloji sektöründe bir ürün grubu resmen karaborsaya düşmüş durumda. Masaüstü bilgisayarların en önemli bileşenlerinden biri olan ekran kartlarını bulmak giderek zorlaştı.

Birçok internet sitesinde stoklar tükendi. Özellikle belirli marka ve modellere olan ilgi arttı. Hal böyle olunca fiyatlar da hızlı bir şekilde yükseldi. Kimi uyanıklar daha uygun fiyata satın aldıkları ekran kartlarını çok daha yüksek hatta fahiş fiyatlarla satmaya başladılar. Bilmeyenler için kısa bir not: Ekran kartı masaüstü bilgisayarların en önemli parçalarından biridir. Taşınabilir bilgisayarlarda hatta günümüzde yeni nesil cep telefonlarda da bir grafik işlemci bulunur. Ancak bunları masaüstü bilgisayarlarda olduğu gibi ayrıca satın almak ve değiştirmek mümkün değildir. Masaüstü bilgisayarda ise bunları sonradan satın alabilir, var olanla değiştirebilir ve böylece bilgisayarınıza daha yüksek bir grafik performansı kazandırabilirsiniz. Bu kartlar sayesinde yeni nesil oyunları çok daha yüksek kalitede ve hızlı bir şekilde oynamanız mümkün olur. Günümüzde başarılı bir ekran kartının ortalama fiyatı 500 TL’den başlamaktadır. Amiral gemisi olarak isimlendirdiğimiz son çıkan en yüksek performansa sahip kartlar ise 10 bin TL’lere kadar çıkabiliyor.

Tüm beklentilerin aksine aslında ekran kartı sektörü geçtiğimiz yıllarda nispeten yavaşlamıştı. Çünkü oyunlar eskisi kadar güçlü grafik performansı gerektirmiyor. Bilgisayar oyuncuları artık daha çok internet tabanlı çok oyunculu oyunları tercih ediyorlar. Peki oyuncular satın almıyorsa bu grafik kartlarına olan ilginin sebebi nedir? Cevabı çok basit. Finans sektöründeki gelişmeler ekran kartlarına olan ilgiyi artırdı.

Kripto para madenciliği

Muhtemelen Bitcoin’i duymuşsunuzdur. Kripto para birimi olan Bitcoin elde edebilmek için iki şansınız var. Ya aracı kurumlardan dolar verip Bitcoin satın alacaksınız. Ya da sıkı bir bilgisayar konfigürasyonu ile Bitcoin üretmeye yarayan kodu 7 gün 24 saat çalıştırıp Bitcoin üreteceksiniz. Buna terminolojide Bitcoin madenciliği deniyor. Bu işlemler için çok yüksek işlem gücü ve zaman gerekiyor. Üstelik Bitcoin algoritmasının karmaşıklığı ve özel yapısı sebebiyle belirli bir konfigürasyon bilgisayar ile daha başarılı sonuçlar elde etmek mümkün. Ancak kripto para birimleri Bitcoin ile sınırlı kalmayacaktı. Şimdi yeni bir para birimi çıktı. Ethereum olarak isimlendirilen bu para birimini madencilik yaparak elde etmek çok daha kolay. Bunun için sağlam ekran kartlarına sahip olmanız yeterli. Çıktığında piyasa değeri 10 dolar olan Ethereum şu anda 200 dolar seviyesini geçmiş durumda. Haliyle orta segmentte, yani 1000 TL’ler seviyesindeki ekran kartları ile madencilik yapıp Ethereum biriktirmek oldukça karlı bir iş.

Kripto para birimlerinin kısa vadede sayıları artacak ancak konsolidasyon sonucunda birkaç tanesi ayakta kalacak. Ancak öyle görünüyor ki kripto para birimlerine olan ilgi giderek artmaya devam ediyor ve bu süreç bambaşka endüstrileri de etkilemeye başladı. Yakında masaüstü bilgisayarlara olan ilginin giderek arttığını, yapılan satış tahminlerini çok daha aştığını bile görebiliriz. Yeter ki sunucular ile değil yalnızca masaüstü bilgisayarlar ile madencilik yapılabilen bir para birimi çıksın.