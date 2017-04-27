Teknoloji danışmanınızı iyi seçin!

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri teknolojiye meraklı ancak bu konuda israf derecesine varan yatırımların olduğu ülkelerden biri olması. Bundan yaklaşık 10 sene önce Kayseri’de bir toplantıda işletme sahiplerinin hepsi başarısız olan teknoloji yatırımlarından yakınmışlardı. Bir işletme sahibinin şu sözü manidardı, “Murat bey, şehrimize ERP çöplüğüne çevirdiler”.

Kimileri için kurumsal teknolojilerin uygulanması ve şirketlerin dönüştürülmesi oldukça kolay gibi gelebilir. Büyük bir işletmenin IT direktörü için yeni nesil teknolojileri takip etmek, bunlar arasında kıyas yapmak, doğru olan teknolojiyi seçip doğru yöntemlerle uygulamak olağan işlerden biri. Ancak ne yazık ki herkesin aynı kalibrede bir teknoloji yöneticisi istihdam etme şansı yok. Bunun iki sebebi var. Birincisi işletmeler belirli dönemler için kullanacakları bu tarz yetenekli kişileri sürekli istihdam etmek istemiyorlar. Diğer bir başka sebep ise çoğu zaman kendini geliştirmiş yöneticiler daha büyük iş fırsatları için daha büyük şehirlere göç ediyor.

Sebebi ne olursa olsun, eğer bir IT yöneticisi istihdam edemiyorsanız yapmanız gereken şey bu konuda danışmanlık almak. Aynen yönetim danışmanlığı gibi teknoloji danışmanlığının da artık Türkiye’de yavaş yavaş geliştiğini görüyoruz. Peki bu danışmanlar, iyi yetişmiş bir teknoloji yöneticisinin yerini doldurabilecek tavsiyeler verebiliyor mu? Gerçekten de kurumsal dönüşümünüzü onlara emanet etmeye hazır mısınız? Bunu yapmadan önce birkaç konu başlığını açığa kavuşturmakta yarar var:

1. Yönetim danışmanlığı Türkiye’de belli bir olgunluğa ulaştı. Ancak teknoloji danışmanlığı konusunda benzer bir olgunluk henüz yok. Bu yüzden danışmanınızı iyi seçin.

2. Karmaşık ve süslü laflar ile aklınızı bulandıracak kişilerden uzak durun. Teknolojiyi öğrenmek istemiyorsunuz, size teknolojiyi yalın bir şekilde anlatıp bunun işletmenize ve iş yapış biçiminize katkısını raporlayacak bir iş planı oluşturacak yani sizin dilinizden konuşacak biri lazım. “Bir web servis kuralım, SQL’dan dataları çekelim…” bunlardan size ne!

3. Yeni teknolojilerin hepsi cezbedicidir. Ancak bir de piyasaya şartları vardır. Yalnızca teknoloji kullanıyor olmak için yatırım yaptırmayacak kişileri bulmanız gerekir. İşletmenizde hiç ihtiyaç olmadığı halde 3D printer almak, on binlerce dolara web sitesi yapmak, hiç çalışmayacak bir e-ticaret portali oluşturmak bunlara örnek olarak verilebilir. Yapılacak olan projenin işinize olan katkısını somut rakamlar ile delillendirmesini isteyin. Teorik değil pratik olun.

4. Sözleşmenizi düzgün yapın. Danışmanlıklarda alınacak ücretler, sınırlar, çalışma zamanları ve iş bitirilmesi için gereken süreler net olsun.

5. Kişisel verilerinizi ve iş yapış biçiminizin korunacağından emin olun. Maaş hesaplarınız, bilançolarınız veya diğer bilgilerinizin çoğu zaman teknoloji projelerinde danışmanlar tarafından bilinmesine gerek yoktur. Ama yine de bu verilerin bir başkası ile paylaşılmayacağına dair gizlilik sözleşmesi imzaladığınızdan emin olun.

6. Tecrübe her zaman önemlidir. Yapılacak olan projeler kapsamındaki tecrübesini mutlaka sorgulayın, size referans getirmesini isteyin. Özellikle ERP, CRM, HRM veya SCM gibi kurumsal altyapı değişikliklerinde bulunduğunuz sektörde başarılı projeler geliştirmiş kişiler ile çalışmak önemlidir.

7. Danışmanlarınız size aynı zamanda ürün veya hizmet satan kişiler olmamalıdır. Belirli bir markanın ürününü ya da servisini satan danışmanlar, diğer markalara karşı daha olumsuz tavırlar sergileyebiliyorlar. Tedarikçi bağı olmayan, herkes ile çalışmaya yatkın birini bulun.

8. Eğer iyi danışmanı bulup, gerçekten de başarılı işler yaptıysanız geriye dert edeceğiniz tek bir şey kaldı: onsuz ne yapacaksınız? Danışmanınızdan, hizmet süresi boyunca kendi ekibinizden ilgili kişileri de eğitmesini mutlaka isteyin. Projelerin sürekliliği ve devamı için bu önemli.