Teknoloji yatırımlarınızı kime emanet edeceksiniz?

Geçtiğimiz ay teknoloji danışmanı tercih ederken dikkat etmeniz gereken hususları özetlemiştim. Yazımda sık sık bahsettiğim teknoloji lideri kavramı biraz muallak kalmış. Bu ay şirketinizde istihdam etmeniz gereken teknoloji lideri kavramını kısaca açıklayalım.

CIO, CTO ya da CDO

Bildiğiniz gibi, yönetim ve karar süreçlerindeki bulunan her pozisyon için “C” takısı kullanılır. Örneğin CEO yani Chief Executive Officer, kurumdaki en üst pozisyondur ve doğrudan yönetim kuruluna ve başkanına rapor verir. İcra içerisindeki diğer pozisyonlar arasında CMO (Chief Marketing Officer), CFO (Chief Finance Officer), CHRO (Chief Human Resources Officer) ya da COO (Chief Operation Officer) sayılabilir. Eğer teknoloji yatırımlarına karar verecek birini arıyorsanız iş biraz karışıyor.

CIO

Chief Information Officer olarak isimlendirilen bu yönetici, şirketinizin teknoloji operasyonlarına iş perspektifinden bakarak kararlar verir ve yönetir. Bilgi teknolojilerinin iş süreçlerinde doğru bir şekilde kullanılması ve bu çerçevede büyüme planlarının yapılmasından sorumludur.

CTO

Chief Technical Officer, daha teknik donanıma sahip kişilerdir. Özellikle yoğun teknoloji altyapısı kullanan şirketlerdeki gerekli yazılım ve donanımların satın alma süreçleri, doğru tedariğin yapılması, bakımların ve destek operasyonlarının yürütülmesinden sorumludur. CTO’lar yoğun teknoloji bilgileri sayesinde satın almalarda daha etkindirler.

CDO

Chief Digital Office, son birkaç yıldır gündemde olan yeni bir kavram. Şirketler iş yapış biçimlerini dijitalleştirerek değiştirme ve yenileme ihtiyacı hissediyorlar. Bu dönüşümü gerçekleştirecek yöneticilere CDO deniyor. Aslında birçok CIO şu anda aynı zamanda CDO olarak da işini güncelliyor. CDO’lar teknik yönleri CTO ve CIO kadar güçlü olmasa bile, işletmenin sektöründeki değişimleri iyi analiz eden, teknolojinin bu iş süreçlerini nasıl değiştirdiğini doğru tespit edip buna liderlik eden yöneticilerdir.

Peki sizin hangi yöneticiye ihtiyacınız var? Türkiye’deki KOBİ’lerin büyük bir çoğunluğunda halen bilgi işlem müdürü sıfatında bir yönetici bile olmadığı için buna cevap vermek oldukça zor. Çünkü pek çok şirket öncelikle dijital teknolojileri kullanmayı öğrenmek, bunların devamlılığını sağlamak ve ardından da bu işten elde ettiği deneyimler ile dijital dönüşüm sürecine girmek zorunda. Çoğu teknik donanıma sahip kullanıcı aynı zamanda CTO olarak vazife görmektedir. Eğer işinizi dönüştürmek ve daha kârlı, hızlı ve güncel bir operasyona kavuşmak istiyorsanız CIO pozisyonu için arayış içerisinde olmalısınız. Tüm bunları tamamladınız, iyi işleyen bir teknoloji altyapısına sahipseniz, bir CDO arayışına girebilir ya da CIO’nuzdan bu konuda destek isteyebilirsiniz.