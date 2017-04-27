Teknolojinin “Açık Kaynak” hali

Geçtiğimiz hafta Facebook’un F8 isimli “Facebook Developer Conference” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte duyurulan pek çok güzel konu arasında en çok ilgimi çekenlerden biri de aynı zamanda bir mobil yazılım geliştirici olarak Android için bir UI kütüphanesi olan Litho idi.

Facebook’un birbirinden güzel açık kaynak ürünlerine eklenen son ürünlerden biri olan Litho, halen Facebook Android uygulamasının “Feed” bölümünde aktif olarak kullanılan bir kütüphane. Dolayısıyla milyarlarca kullanıcı üzerinde performansı test edilmiş bir kütüphane olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu kütüphanenin detaylarını merak eden geliştiriciler şuradaki F8 videosunu izleyebilirler.

Bu tarz projeleri dillendirebileceğimiz tek kurum tabi ki Facebook değil. Bu konuda başı çekenlerden biri de pek çok kategori altında 2.000’in üzerinde açık kaynak proje yayımlayan Google. Bunların neler olduğunu merak ediyor ve biraz daha yakından tanımak istiyorsanız -ki büyük bir kısmını tanıyorsunuz!- Google Open Source sayfasını, Facebook için ise Facebook Open Source sayfasını inceleyebilirsiniz.

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Buraya kadar bahsettiklerimiz aslında günümüzün iki dev teknoloji şirketinin “Açık Kaynak” halleri konusunda biraz olsun fikir vermek içindi.

Bugün Facebook dünyanın en büyük sosyal medya mecrası olsa da aynı zamanda yazılım geliştiricilerin de yakından takip ettiği önemli bir teknoloji şirketi. Yalnızca teknoloji üretmekle kalmayıp, bunu devasa platformlarında deneyimleyen, bu deneyimlerden elde edilen verilere göre ürünlerini geliştiren, aynı zamanda bu ürünleri açık kaynak olarak tüm geliştiricilere sunan bir şirket.

Google’ın Open Source sayfasını gezdiğinizde ise sitenin kendisinin neredeyse bir manifesto niteliğinde olduğu ve bu konuya ne kadar önem verdiği ilk anda daha yüzünüze çarpıyor.

Zira açık kaynak projelerin herkes için iyi olduğunu, gerçek dünya sorunlarını iş birliği içinde birlikte çözebileceğimizi, bunları yalnızca savunmakla kalmayıp 2.000’den fazla yayımladığı açık kaynak proje ile de büyük bir katkı sağladıklarını haykırırcasına belirtiyorlar. Gerçekten de yayımladıkları projelere baktığınızda bu konudaki yaklaşımlarının altının doldurularak söylendiği çok açık.

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Peki ülkemizde durum ne?

Aslında bir duruma sahip miyiz bilemiyorum. Zira ne kadar araştırsam da yukarıdaki örneklerde olduğu gibi sizlere bu konuda örnek gösterebileceğim elle tutulur hesaplara ulaşamadım. Eminim bunda benim araştırmamın eksik yönlerinin olmasının da payı büyüktür. Ya da öyle ümit etmek istiyorum.

Bugün mesleğe yeni başlayan yazılım geliştiricilere sıklıkla önerilen “mutlaka bir Github hesabın olsun“ tavsiyesi ülkemizin teknoloji şirketlerine de ısrarla tavsiye edilmelidir. Hem de ivedilikle! Ama sırf olsun diye değil..

Bu önerinin teknik tarafını bir tarafa bıraktığımızda, ismini sektörde duyurmak ve bilinirliliğini artırmak isteyen şirketler için de önemli bir fırsat. Ek hiç bir reklam maliyetine girmeden yalnızca yaptığınız işi paylaşarak şirketinize önemli katkıda bulunabilirsiniz. Benden söylemesi.