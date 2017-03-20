İnsanoğlunun başına ne geliyorsa, hırs ve açgözlülük yüzünden oluyor. Daha fazla toprak, daha fazla güç, daha fazla servet devletleri birbirine düşürüyor. Daha iyi bir kariyer, daha iyi bir ev, daha iyi bir araba, daha daha daha… insanlar hayatlarını bunlar uğruna hızla tüketirken birilerini ezebiliyor, ya da daha kötüsünü yapabiliyor. Paylaşmak, yetebilen ile idare etmek, hatta daha azı ile yetinmek mümkün değil.

Bir zamanlar hayvanların bu gibi ihtiraslardan yoksun olduklarını düşünürdüm. Belgeselleri izlediğinizde bunun pek de doğru olmadığını görüyorsunuz. Alanını genişletmek, dişisine sahip olmak ya da yalnızca yan gözle baktın diye birbiri ile savaşan hayvanları görmeniz mümkün. Uzun lafı kısası, canlıların sahip olduğu duygular genelde olumsuz sonuçlar doğuruyor. Duygusuz ve tamamen mantıklı yongası içerisinde sonuçlar üreten yapay zekanın durumu farklı olabilir mi? Mesela yapay zekaya sahip bir müdür, şef, idareci, patron ve hatta ülke lideri, daha iyi, daha doğru kararlar verebilir mi? Yapay zekaya neler emanet edebiliriz?

Irkçılık, yalan ve hatta hırs

Yapay zeka konusunda ilk denemeler maalesef pek de keyif verici sonuçlar vermiyor. Daha evvel de bahsetmiştim, yapay zekaya sahip bir Twitter robotu, birkaç saat içerisinde ırkçı ve ayrımcı mesajlar atmaya başladı. Dünya devi yazılım firması gün içerisinde robotu kapatmak zorunda kaldı. Bir otomotiv devinin ürettiği ve test ettiği otonom araçtaki yapay zeka, kaza ihtimali anında kendisini kaldırımdaki yayaların üzerine sürmekten kaçınmadı.Geçtiğimiz günlerde yapılan bir başka deney ise olası ihtimaller konusunda bize çok ilginç bilgiler verdi.

Yapay zeka sistemlerinin uyumlu bir işbirliği mi gösterecekleri yoksa, hırslı mı davranacakları üzerine bir oyun modeli geliştirildi. Sanal ortamdaki oyunda, sanal bir bahçeden elma toplama oyunu yapıldı. Ancak oyuncular dilerlerse ellerindeki lazeri kullanarak diğer toplayıcıları öldürebiliyorlar. Yapay zeka, daha fazla elma toplamak için yalnızca en uygun yolları ve en hızlı rotayı hesaplamakla kalmadı. Önüne çıkanı öldürmeye de başladı. Opsiyonel olarak verilmiş bu fırsatı sonuna kadar değerlendirdi.

Araştırmanın sonunda uzmanlar şunu söylüyor. “Eğer bir robot, kazanmak için en uygun strateji olduğuna karar verirse, silah kullanmaktan kaçınmayacaktır.”

Yakın geleceğimizi şekillendirecek olan yapay zekaya sahip ürünler büyük bir hızla geliştirilmeye devam ediyor. Avrupa Birliği ve diğer ülkeler şimdiden Yapay Zeka konusunda ilk kanunların hazırlıklarına başladılar bile. Bu çerçevede Asimov’un robot yasalarını tekrar hatırlatmakta fayda var:

0- Bir robot insanlığa zarar veremez veya hareketsiz kalarak insanlığın zarar görmesine izin veremez.

1- Bir robot, 0. kuralla çelişmediği sürece, hiçbir şekilde insanoğluna zarar veremez veya pasif kalmak suretiyle zarar görmesine izin veremez.

2- Bir robot, 0. ve 1. kurallarla çelişmediği sürece, kendisine insanlar tarafından verilen komutlara itaat etmek zorundadır.

3- Bir robot, 0., 1. ve 2. kurallarla çelişmediği sürece, kendi varlığını korumak zorundadır.

Teknoloji Tarihinden Notlar

13 Mart 1986 – Microsoft hisseleri halka açıldı. Hisse bedeli 21 dolar.

12 Mart 2008 – Vide servisi olan Hulu yayına başladı

10 Mart 1876 – Graham Bell ilk telefon görüşmesini asistanı Watson ile yaptı

8 Mart 1983 – IBM kişisel bilgisayarı PC-XT satışa çıktı.

Murat Yıldız

myildiz@dunya.com