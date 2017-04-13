Gücü ve görsel kalitesiyle öne çıkıyor: Dell XPS 13

Çerçevesize yakın ve gösterişli bir dokunmatik ekran, yüksek performans, çekici tasarım ve sağlam bir gövde…Bunlar Dell XPS 13’ün en dikkat çeken özellikleri.

Dell XPS 13 (9350) incelemesi

Dizüstü bilgisayarlardan konu açıldığında, artık kendi ince bilgisayarlarıyla yalnızca Apple’ın gurur duymadığı söylenebilir. HP, Asus ve Dell gibi premium dizüstü bilgisayar üreticileri de artık oyunun içindeler. Bunlardan biri de XPS 13. Dell tarafından üretilen cihaz en ince dizüstü bilgisayarlardan biri olmasının yanında etkileyici özellikleri ve şık tasarımıyla göz dolduruyor.

XPS 13, ilk olarak çerçevesize yakın ekranıyla dikkat çekiyor. Bu dizüstü bilgisayar gösterişli bir dokunmatik ekranla geliyor. 13.3 inç Sharp InfinityEdge panelin maksimum çözünürlüğü 3200×1800 piksel değerine sahip. Ekran 170 dereceye varan geniş bir izleme açısı sunan Igzo IPS paneli sayesinde tüm açılardan net ve keskin görünüyor. Corning Gorilla Glass NBT ekran korumasına sahip. Böylece çizilmelere ve darbelere karşı oldukça dayanıklı.

Bu 13.3 inç’lik ekran 11 inç’lik bir çerçeveye sığıyor. Bu da onun daha küçük ve kompakt görünmesini sağlamış. 5.5 mm’den daha az çerçevesiyle, 1.2 kg ağırlığıyla ve 9-15 mm’lik yükseklik ölçüleriyle cihaz son derece ince ve hafif bir yapı sunuyor. XPS 13 (9350) neredeyse tamamen alüminyum kaplı. Cihazın alt tarafında ön ve arka kenarlar boyunca iki uzun kauçuklanmış kızak hafif bir çıkıntı yapıyor. Bu şekilde cihaz düz bir yüzeyde kaymadan sağlam oturuyor. Ayrıca burada yer alan fanların daha rahat çalışmasını sağlıyor.

Alt kısmın ortasında, bilgisayarın servis etiket numarasını ve diğer ilgili sertifikaların olduğu bir kapak yer alıyor.

Cihazın her iki tarafında bir çift hoparlör bulunuyor. Küçük boyuta sahip bir dizüstü bilgisayar için etkileyici bir ses kalitesi sunuyor. Ses en yüksek seviyeye ulaştığında dahi kalitesine sadık kalıyor.

XPS 13 kullanıcılara çok sayıda bağlantı noktası sunuyor. Cihazda iki adet USB 3.0 portu ve SD kart okuyucusunun yanı sıra bir kulaklık/mikrofon girişi ve Thunderbolt 3 desteğine sahip bir adet USB Tip C bulunuyor. Bu aynı zamanda özel bir AC adaptörü ile birlikte XPS 13’ü USB Tip C üzerinden şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Bunların yanında bir de düğmesiyle birlikte 5 LED’li pil göstergesi yer alıyor.

XPS 13(9350) performans anlamında da iyi iş çıkarıyor. Güçlü bir donanıma sahip cihaz, altıncı nesil Intel Core i7-6560U işlemci, Iris Graphics 540 grafik birimi ve Windows 10 Home 64 Bit sürümle geliyor. 8 GB RAM, 256 GB PCIe SSD ve ortalama 7 saate kadar bir batarya desteği vaat ediyor.

Uygulamaları çalıştırma, birden fazla görev yapma, bir tarayıcıda birden çok uygulama ve sekme çalıştırma gibi görevlerde performans üzerinde kötü bir etki yaratmıyor. Özellikle iş amaçlı kullanacağınız tüm uygulamalarda hakkını veriyor. Ayrıca cihaz yoğun yük altında dahi sessiz kalmayı başarabiliyor.

XPS 13’ün üzerindeki klavye oldukça iyi. Karbon fiber klavye çevrelemesi de dizüstü bilgisayarın içine bir çeşitlilik katmış. Klavyenin tuş yerleşimi gayet güzel ve dizilim aralıkları da ideal. Klavye genel olarak başarılı bir yazma deneyimi sunuyor. Tuşlar iki parlaklık seviyesi sunan arka aydınlatmaya sahip bu yüzden loş ışıklı koşullarda sorun yaşatmıyor. Klavye ile ilgili yaşadığımız tek sıkıntı belki de “Delete” tuşunun güç tuşuna olan yakınlığı. Del tuşu yerine ara sıra güç tuşunu basmak durumunda kalabiliyorsunuz. Ancak bu durum zamanla aşılıyor. Touchpad’in hassasiyeti ve hızı da oldukça iyi. Çoklu dokunmatik özelliği tam ve düzgün olarak görevini yerine getiriyor.

Ayrıca modelle ilgili önemli bir bilgiyi paylaşmayı unutmayalım. Dell XPS 13’ü iki farklı çözünürlükte satış sunuyor. Testini yaptığımız olan dokunmatik özellikli ekran 3200×1800 piksel çözünürlüğe sahipken, dokunmatik olmayan ekran modeli de 1920×1080 piksel çözünürlük sunuyor. Orta ve düşük bir parlaklıkla web gezintisi, video izleme ve bir çok yazma işlemi gibi karışık bir kullanım içeren bir testte yaklaşık 7 saate yakın bir kullanım deneyimledik. Bu çözünürlükle böyle bir pil ömrü oldukça kabul edilebilir. 1920×1080 piksel çözünürlüğü sunan diğer model dokunmatik versiyona göre pil ömrü süresinde oldukça fark edecektir. Önceliğiniz eğer pil ise XPS 13’ün 1080p (Full HD) sürümü daha iyi bir seçim olacaktır.

Dell XPS 13 (9350), parlak bir ekran çözünürlüğüne sahip güçlü bir cihaz. Ürününü fiyatı piyasada 6.500 ila 7000 TL arasında değişiyor. Eğer iş amaçlı bir dizüstü bilgisayarı arıyorsanız, XPS 13 tercih listenizde olmayı hak ediyor.

Ali Atilla Mede