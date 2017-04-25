HP Spectre 13.3 incelemesi: İncelik tek başına yeterli mi?

HP Spectre, 10.4 mm inceliğiyle dünyanın en ince dizüstü bilgisayarından biri. Peki bu önemli detay onun tercih edilmesinde yeterli bir özellik mi? HP Spectre 13.3’e yakından bakıyoruz.

Bazı özelliklerden ödün vermeden süper ince bir dizüstü bilgisayar oluşturmanın mümkün olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak yanılıyorsunuz. HP Spectre 13.3 süper ince yapılı bir gövdeye sahip olmasının yanında rekabetçi performans ve başarılı bir klavye sunuyor.

İnşa kalitesi, boyutu ve tasarımıyla bazıları Spectre’yı gerçekten bir sanat eseri diye adlandırabilir. Cihazın en büyük cazibesi de hiç kuşkusuz sahip olduğu ölçüler. Cihaz sadece 10.4 mm inceliğinde ve 1.1 kg ağırlığında.

İnce boyutlarının yanı sıra etkileyici iki renk tonlu tasarıma ve işçiliğe sahip. Bu sayede oldukça etkileyici bir görünüm sağlanmış. Cihazda kullanılan menteşeler adeta bir çift küpe gibi görünüyor ve ekranın sağlam olmasını sağlamak için de iyi konumlandırılmış.

Bu menteşenin arkasında bağlantı noktaları bulunuyor. Spectre’nin inceliği USB Tip A bağlantı noktalarının entegrasyonunu engelliyor, ancak HP bunu telafi etmeyi başarıyor. Cihazda üç adet USB Type-C girişine yer verilmiş. Bunlardan ikisi Thunderbolt veri transfer desteği ile yüksek hızlarda dosya transferine imkan sunuyor.

Genel olarak başka herhangi bir HP dizüstü bilgisayara pek benzemeyen yeni bir tasarım ortaya çıkmış. Cihazın tabanı sert plastik bir yapıda. Ekranın diğer tarafında da HP’nin preimum cihazlarda kullandığı logo bulunuyor.

Cihazın ekranının eğimi ise 120 derece. Bir karşılaştırma yaparsak eğer 2016 MacBook 12, 130 derecenin üzerine çıkarken, XPS 13, 140 dereceye kadar görüş açısı sunuyor. 120 derece ideal gibi görünse de bazı insanların ekranlarını daha fazla eğmekten gerçekten hoşlandığını belirtelim. Spectre’de daha kısa eğim açısının nedeni ise HP’nin kendine özgü bu menteşe sistemi.

13.3 inç’lik ekranda Full HD (1920 x 1080) ve IPS panel kullanılan cihaz, çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 4 teknolojisi ile korunuyor.

İnce profili göz önüne alındığında, HP Spectre diğer ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlara kıyasla gerçekten güçlü bir performans sunuyor. İnceleme birimimizde, Intel Core i7-6500U işlemci, 8 GB RAM, 512 GB M.2 SSD sabit disk yer alıyor. Windows 10 Home işletim sistemiyle gelen cihaz Chrome tarayıcısında bir düzineden fazla sekme ile arasındaki geçişlerde, dosya düzenleme ve HD video oynatmanın da dahil olduğu bir kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. Ancak cihazın fanının yoğun yük altında -hatta bazı hafif görevlerde dahi- çok yüksek ses çıkardığını söyleyelim. Ayrıca cihazın bazen çok fazla ısındığını ve kucağınızda tutarken rahatsızlık yaşattığını da ne yazık ki belirtmeliyiz.

Grafik performansı ise Intel HD Graphics 520 ile güçlendirilmiş süper ince bir dizüstü bilgisayardan beklenildiği gibi temel ve orta dereceli grafik oyunlarda gayet iyi.

HP, Spectre 13.3’ün klavyesi oldukça başarılı. Arkadan aydınlatmalı, esnek tuşları tatmin edici ve genel olarak da iyi. Trackpad’i ise 3.7 x 2.2 inç ile biraz küçük – hem XPS 13 (4.2 x 2.4 inç) hem de MacBook 12 (4.5 x 2.75 inç) üzerindeki trackpad’lerden biraz daha küçük. Dolayısıyla Spectre 13’te bluetooth’lu bir fare kullanmayı tercih ettik. Trackpad’in yüzeyi kaygan bir cam kaplaması gibi. Ancak yine de kullanışlı ve dokunmatik hareketler de gayet iyi çalışıyor. Klavyenin solunda ve sağında ön tarafa bakan Bang & Olufsen ses sistemi makul seviyede bir ses performansı sunduğunu söyleyelim.

Spectre, donanım tabanlı şifrelemeyi mümkün kılan Güvenilir Platform Modülü ile donatılmış. Buna karşın biyometrik kimlik doğrulaması yok, dolayısıyla bir parmak izi okuyucu ya da yüz tanıma ile oturum açamıyorsunuz.

Performansı ve gösterişli tasarımı bir yana bırakırsak, herhangi bir dizüstü bilgisayarın en önemli özelliği muhtemelen pil ömrü olacaktır. Mobil çalışanlar Spectre’nin ince yapılı tasarımını sevecektir ancak ortalamanın altı bir pil ömründen ötürü biraz yakınabilirler.

HP, Spectre’nin pilinin 9 saat 45 dakika sürdüğünü iddia etse de yaptığımız çeşitli testlerde pil genellikle 4 ila 5 saat’lik bir süre sundu. Bu, ortalamanın biraz altında ve kendi segmentindeki bazı rakiplerinin gerisinde. Dört hücreli 38 Wh Li-ion bataryaya sahip Spectre 13.3’ün bu konuda biraz hayal kırklığı yarattığını söyleyelim. Muhtemelen dizüstü bilgisayarın en büyük dezavantajı da bu.

HP Spectre, 7500 TL civarındaki fiyatıyla ortalamanın üzerinde bir dizüstü bilgisayar. Cihazın dokunma ekran özelliği yok, dönüştürebilir bir tablet değil. Elbette bir dizüstü bilgisayar sadece bir dizüstü bilgisayar da olabilir, ancak diğer Windows cihazlarıyla karşılaştırıldığında çekiciliği sınırlı kalacaktır. Ama söylemek zorundayız ki cihazı kullanmaktan gerçekten hoşlandık. Açıkçası cihazın ultra taşınabilir yapıda olması ve göz alıcı tasarımıyla eksiklerini unutturduğunu söyleyebiliriz. Eğer bir dizüstü bilgisayarda aradığınız öncelikli özellikler hafiflik, incelik ve şıklık ise HP Spectre bu konuda hakkını tam tamına teslim edecektir.

Ali Atilla Mede