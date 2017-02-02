2017’de bulut bilişimi şekillendirecek trendler

Kamu, özel ve hibrit bulut uygulamaları 2017 yılında hızlanacak



Bulut Bilişim son beş yıl içinde birçok şirketin dönüşümüne yardımcı oldu. Ancak uzmanlar pazarın kurumsal veri merkezlerinde inşa edilen ve sağlanan hem genel hem özel bulut hizmetlerinin ikinci bir dalgaya girdiğini kabul ediyor. Forrester Research’in yeni bir raporunda, bulut pazarının 2017’de daha da hızlanacağını ve işletmelerin kaynaklarını müşterilerine daha iyi hizmet verecek şekilde ölçeklendireceğini, verimliliği artırmaya çalıştığını söylüyor.

Forrester, binden fazla Kuzey Amerikalı ve Avrupalı altyapı teknolojisi karar vericilerinin yüzde 38’inin özel bulut inşa ettiğini, yüzde 32’sinin kamu bulutu tedarik ettiğini belirtiyor. Geri kalanlar ise önümüzdeki 12 ayda bulut teknolojisinin bir formunu oluşturmayı planlıyor. Ayrıca ankete katılanların yüzde 59’u hibrit bulut modelini benimsediğini belirtti.

Forrester’ın 2017 için yaptığı bulut tahminleri şöyle;

Bölge oyuncuları ‘mega bulut sağlayıcıları’nı tamamlayacak

Başlangıçta özel bulutlar kurmaya karar veren CIO’lar, çalışmalara ne kadar harcayacağını ve maliyetinin ne kadar olacağını fark ettikçe kendilerini bir anda genel buluta yönelirken bulabilirler. Capital bir kaç yıl önce Amazon Web Services’ın özel bulut girişimlerini sonlandırmıştı. Şirketi CIO’su Rob Alexander, ” Oralarda zaten iyi durumda var olan altyapıyı oluşturmak için çok fazla zaman ve enerji harcadığımızı fark ettik.” diyor.

Tahminlere dönecek olursak; 2015 yılında 87 milyar dolar olan Global genel bulut piyasası, 2017 yılında yüzde 22’lik bir artışla 146 milyar doların üstüne çıkacak. Forrester analisti Dave Bartoletti bu büyümedeki aslan payının “mega bulut sağlayıcıları” olarak beliren Amazon.com, Microsoft, Google ve IBM’den geleceğini söylüyor.

Bulut maliyeti sınırlaması

Popüler teoriden biri, CIO’ların genel bulut yazılımına yatırım yaparak tasarruf sağlayacağı yönünde, ancak bu her zaman için geçerli değil. Çoğu CIO’nun birden fazla bulut sağlayıcısından faydalanabilmesi, işletmelerin karma bulut sağlayıcı yönetimini zaten derinleştirdiği anlamına geliyor.

IT yöneticileri en iyi uygulamaları olgunlaşırken 2017’de bulut maliyetlerini sınırlandırma konusunda daha iyi olacak ve oluyor da. Bartoletti, büyük bir yazılım şirketindeki bulut mimarının tüketimini izleyerek 2 buçuk milyon dolardan 300 bin doları kırptığını söylüyor. Bartoletti “2017’de bulut maliyetlerinizin kontrol dışı büyümesi için hiçbir neden yok” diyor.

Bulut uygulamalarını kaldırın ve taşıyın

Forrester, şirketlerin mevcut uygulamaları yalnızca genel bir buluta atmak yerine uygulamaların genel bulut sistemlerinde çalıştırılmasını, göç hizmetlerinin kullanılması için yeniden yapılanmasını öneriyor. Uygulamayı taşımak için en uygun seçenek; bulutun esnekliğinden yararlanmak için onu yeniden yazmaktır. Bartoletti, “2017’de kaldırma ve taşıma araçları, toplu uygulama geçişleri için düşük maliyetleri göz önüne alındığında, bulut geçiş oranını hızlandıracaktır” tahminini yapıyor.

Özel bulutunuzu Hyperconvergence edin

Bartoletti, daha fazla Forrester müşterisinin güvenliği genel bulut hizmetlerine geçmenin bir nedeni olarak gösterdiğini söylüyor. Ancak her CIO, müşterilerini ve diğer hassas verilerini üçüncü taraf bir satıcıya vermekten doğacak riskleri kabul etmek istemiyor. Kamu bulutlarındaki muadilleri gibi, özel bulut hizmetleri de gelişmiş sanallaştırma, standardazisyon, otomasyon, self servis erişim ve kaynakları izlemeyi gerektiriyor. Bu yetenekleri birbirine bağlı bir sistemle birleştirmek ise göz korkutucu ve pahalı olabilir.

Hyperconverged altyapı çözümleri kuruluşlara bulut uygulamalarını daha hızlı çalıştırmalarını sağlayan önceden entegre edilmiş hesaplama ve depolama kaynakları sunarak yardımcı olmayı vaat ediyor. Forrester, Hyperconverged altyapı çözümlerini özellikle hızlı, otomatik ölçeklendirme isteyen yeni iş yükleri için özel bulut gelişiminin temeli olarak görüyor. Bartoletti de Hyperconverged altyapı çözümleri için, “ Hibrit bulutun özel bölümünü oluşturmak için hızla varsayılan altyapı platformu haline geliyor.” açıklamasını yapıyor.

Bunun için bir konteyner var

Konteynerler, geliştiricilerin yazılım kodunu, özellikle de bulut uygulamaları için geliştirilmiş yazılımları yönetmesini sağlar. Forrester, Linux konteynırlarının her büyük genel ve özel bulut platformunda 2017 yılının başında kullanıma sunulacağını söylüyor. Geliştiriciler bunları doğrudan tüketecek ve mikro servis geliştirme çalışmalarına güç katmak için kendi yığınını oluşturacak. Fakat yeni paradigma yeni zorluklar anlamına geliyor; Konteynerler genel olarak üretimde konuşlandırıldıkça şirketlerin ortaya çıkan yeni güvenlik, izleme, depolama ve ağ oluşturma sorunlarıyla uğraşmaları gerekecek. Bartoletti bu durumda ilk adımın yönetilen bir genel bulut geliştirme platformuna karşı kurum içi özel PaaS’nin artılarını ve eksilerini değerlendirmek olması gerektiğini söylüyor ve ekliyor, “Her ikisine de ihtiyacınız olabilir.”