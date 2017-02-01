Bulut göçünde veri güvenliği için 9 ipucu

Teknoloji işleri kazançlıdır. Bazı yetenekler ise giderek artan bir şekilde talep görürken dijital dönüşümü kucakladığı için işletmeler onlara fazla prim ödemek istiyor.

Yeni güvenlik zorlukları

Şirketler bulut tabanlı bir ortama geçiş yaparken ihtiyaçlarının ve sağlayıcı güvenliğinin yanı sıra kendi iç politikalarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Örneğin birçok şirket, diğer organizasyonlarla bulut alanını paylaşmanın risklerini düşünmek için zaman ayırmaz veya bulut güvenlik politikalarını veri merkezinin politikalarıyla nasıl eşleştireceğiyle ilgili yeterince kafa yormaz.

Radware, bulut göçünü düşünen kuruluşlar için sorunsuz geçişi sağlamak ve daha sıkı bulut güvenliği için uygulayabilecekleri dokuz proaktif adım sunuyor.

İşe çok dikkatli başlayın

Bulut adaptasyonu ile birlikte bir öğrenme eğrisi olmalı ve bu sorunsuzca geçmeyebilir. Uyum sürecini kritik olmayan uygulamalar ve verilerden başlayarak adım adım ilerletin. Bu şekilde, adaptasyon sırasında olası arızaların işiniz üzerinde önemli bir etkisi olmaz. Ayrıca gelir üreten bütün hassas veriler, bulut sağlayıcınızın güvenliğini ve emniyetini değerlendirdikten sonra buluta yüklenmelidir.

Şemsiyenizi alın

Muhtemelen bulut üzerinde bazı verileriniz var ve bazıları da kendi sunucularınızda. Her iki ortamı da kapsayan ve bir şemsiye görevi gören koordine edilmiş bir güvenlik politikası planlayın. Bunu daha da karmaşıklaştıran ise bulut üzerinde barındırılan uygulamaların bazen kendi güvenlik sistemlerine sahip olması. Bu karmaşık ortamda IT ekipleri, çoğu zaman değerli zamanlarını kaybederler ve hata riskini artırırlar. Bunun önüne geçmek için bir dizi farklı bulut tabanlı uygulamayı kapsayan ve veri merkezindeki uygulamalar için aynı teknoloji ve politika yönetimini sağlayan bir şemsiye bulun.

Gizlilik ve güvenlik arasında bir denge kurun

Saldırıya uğramış bir ağ veya bulut sağlayıcısı meşru trafik almaya devam edecektir. Ancak güvenilir kaynakların saldırı trafiğinden ayrıştırılması, potansiyel olarak gizli bilgileri ortaya çıkaran şifre çözümlemeleri gerektirir. Kötü trafiği iyisinden ayırmak için gerekli en az veri miktarını çözen davranışsal tehdit algılama algoritmaları gibi araçlara bakın. Bulut sağlayıcınızla hangi güvenlik protokollerini kullandığını konuşun.

Bulutta neye sahip olduğunuzun farkında olun

Çalışanlarınızın izinsiz kullandığı bulut tabanlı uygulamaları ya da onlardan şüphelenmeniz gerektiğini bilin. Onların takibi veri kaybına maruz kalmaya neden olabilecek zayıf noktaların izini sürmenize yardımcı olur. Bulut erişim güvenlik aracıları bulut tabanlı uygulamalardaki güvenlik açıklarını araştırıp korumaya alabiliyor.

Komşunuzu göz önünde bulundurun

Güvenliği artırmak için gerekli önlemleri almış olsanız bile, ortak bulutu paylaştığınız komşunuzda ne olacağını kontrol edemezsiniz. Alanı savunmasız bir kuruluşla paylaşmak sizi riske sokabilir. IT yöneticileri bir bulut sağlayıcının sunduğu mimari ve güvenlik hakkında çalışan bilgiye ihtiyaç duyar. Bu yüzden eğer hacker’lar sizin komşunuzu hedef alırlarsa, kesintileri, yavaşlamış uygulamaları ve coğrafyaya dayalı kullanıcıların reddini göremezsiniz. Buluttaki bir komşuya yapılan bir saldırının ardından sağlayıcınıza saldırı trafiğini temiz trafikten ayırıp ayırmayacağını sormayı unutmayın.

Bulutun dâhili standartlarla uyumlu olduğundan emin olun

Bulut hostunuz tarafından kurulan güvenlik protokolleri, iç ağınız ile bağdaşmayabilir veya yetersiz kalabilir. Şifreli oturumlar bulutta sonlandırıldığında, bu sağlayıcınızın başarılı olamadığına bir işarettir. Sağlayıcınızın platformunun endüstri ve dâhili uyumluluk standartlarına uygunluğundan emin olmak için iki kez kontrol edin ve değilse güvenlik ayarlarını yükseltmeye ve değiştirmeye hazır olun.

Saldırı tespitini kurum içi gibi tedavi edin

Bir iç veri merkezindeki ve buluttaki saldırıların izlenmesi arasındaki en büyük fark, bazı varlıkların doğrudan kontrolünüz altında olmayacağıdır. Algılama protokolleri, veri merkezinde olduğu gibi bulut tabanlı varlıkların önünde olmalıdır. Hızlı bir yanıt size saldırıyı değerlendirip, hangi kaynakların atılacağı konusunda karar zamanı tanır.

Bulut sağlayıcınızın özelliklerini bilin

Bulut satıcıları arasında özellikler ve fiyatlar konusunda fark var. Örneğin uygulama barındırmasında mükemmel olan bulut sağlayıcılarını güvenlik odaklı sunuculardan ayırın ve bir tedarikçinin ihtiyaçlarınıza uyup uymadığına dikkat edin.

Güvenlik görevlerini ayırın

Barındırma hizmetinin güvenlik özelliklerini çözümlemek, dengeleme riskleri gerektiren teknik bir iştir. IT biriminin dışındaki iş birimlerinin güvenlik insiyatifine sahip olmasına izin vermeyin. Diğer birimler bulut varlıklarını seçmeye başladığında güvenlik endişeleri piyasaya sürme zamanı ve maliyet düşürme özelliklerine göre ikincil olabilir. IT departmanının ise güvenliği hesaba kattıklarından emin olun.