Bulut ROI hesaplamalarını doğru yapmak için 4 adım

Bulut göçünün faydalarını ve maliyetlerini başarılı bir şekilde ölçmek için ‘bir adım adım süreci’ keşfetmeniz gerekiyor.



Buluta taşındıklarında bulut sağlayıcısıyla ayda tahmini 2 bin dolar bütçe maliyeti olan bir şirket biliyorum. Ancak buna rağmen her çeyrekte faturaları 5 bin dolardan fazla geliyordu.

Bütçelemelerine neden bu kadar uzaktılar?

Şirketin bulut sağlayıcısının fiyatlandırması maksimum düzeyde bir ağ bant genişliği kullanımı ile düzenlenmişti. Bundan ayrı olarak şirket bir de artan maliyetleri ödemek zorunda kaldı. Şirket, bulut tedarikçilerinden teklif almak için onların performans ve kullanım gereksinimlerine ilişkin bir profil oluşturduklarında, yalnızca son 30 günü dikkate almıştı. Eğer dikiz aynasına daha yakından bakmış olsalardı, bu beklenmedik yüksek rakamlara neden olan suçluları – bant genişliğindeki üç aylık artışları – fark etmiş olurlardı.

Anlattığım bu hikaye, Bulut ROI (Return on investment – Yatırımın parasal geri dönüşü) hesaplamalarının nasıl yanlış adımla başlandığına dair bir örnekti. Liderler bazen kendi IT gereksinimlerini ölçtüğünde, doğru soruları sormada ya da konuya yeterince derine inmede başarısız olabilirler. Diğer durumlarda da, IT altyapısı izleme çözümü tarafından sağlanan verileri kullanmak yerine yalnızca varsayımlarda bulunurlar.

Bunu da göz önüne alarak, sağlam bir Bulut ROI öngörüsüne ilişkin bazı adımlar ise şunlar;

1. Gerçekler yol gösterecek

Öngörülen ROI’nizi hesaplamak için bulut maliyetlerini değerlendirmeniz gerekir. Şaşırtıcı şekilde, hesaplamalardaki genel sorun IT yöneticilerinin mevcut kaynakların yüzde 100’ünü kullandıklarını varsaymalarıdır. Onlar “yüz sunucu, dört çekirdek, bu kadar gigahertz ve bu kadar bellek ve depolama alanım var. Her şeyi buluta taşıyalım” diyeceklerdir. Tahmin edebileceğiniz gibi, tam kullanım varsaymak maliyetli bir iştir ve aşırı bir ön tedarik hazırlığına yol açar.

Bunun yerine, IT altyapınızın izlenmesinden elde edilen verilere dayanarak performans, kapasite ve işe yararlılık gereksinimlerinizin bir profilini oluşturun. İhtiyaçlardaki tüm dalgalanmaları yakalamak için bir yılın geçmişini gözden geçirin. Ayrıca performans ve güvenlik gereksinimlerinizi de tam olarak tarif edin.

2. Maliyetleri karşılaştırın



Şimdi masrafları araştırma zamanı. Karşılaştırmanın bir gereği olarak, buluta taşımak istediğiniz uygulamalar grubunu çalıştırmak için kurum içi maliyetlerinizi değerlendirin. Donanım, yazılım ve tesis maliyetlerini de eklediğinizden emin olun.

Bir sonraki adım, farklı satıcıların fiyatlarını değerlendirmeye tabi tutmaktır. Her bir satıcının kendine özgü bir fiyatlandırma modeli olduğundan, hızlı bir şekilde bir karşılaştırma yapamazsınız. Fiyatlandırma, işlemci veya ağ kullanımına bağlı, sabit, gigabayt başına ve daha farklı modeller olabilir. Son olarak, çoklu kiracı ve özel kaynaklar arasından seçim yapmanız gerekecek.

Başta özellikle performans ve güvenlikle ilgili olmak üzere ihtiyaçlarınıza odaklanarak başlayın. Performans birçok şirketin buluta geçişinden en çok hata yaptığı alandır. Örneğin, 1000 I/O’yu işleyebilen bir terabyte depolama alanına ihtiyacınız olduğunu varsayalım. Fiyat teklifi aldığınızda, sağlayıcı gecikmeden bahsetmeyecektir. İki milisaniyelik bir gecikme saniyeniz varsa ve teklifini beş milisaniyeye dayandırdıysa bu bir sorun olabilir.

3. Toplam sahip olma maliyeti hesaplayıcısı kullanın

Tüm önde gelen bulut sağlayıcıları, profilinizden bir maliyet modeli oluşturmasına imkan sunan kullanımı kolay toplam sahip olma maliyeti hesaplayıcısına sahiptir. Bu maliyet modelleri kapsamlıdır ve kamuya açık ağ üzerinden kullanmayı planladığınız bant genişliği miktarına ve gereksinim duyduğunuz depolama alanına erişir. Ayrıca ortamınızı sanallaştırma ve sanal olmayan sunucu arasında bir karşılaştırma yapmanızı sağlarlar.

Bununla birlikte bu hesaplayıcıların tüm işlerinizi yapmalarını beklemeyin. Telefonu hala açıp sağlayıcıya performans, güvenlik ve diğer ayrıntılarla ilgili sorular sormanız gerektiğini de aklınızdan çıkarmayın.

4. Maliyetleri ölçün

Artık hem bina içi hem de buluta geçme maliyetleriniz oldu. Bunları her bir senaryonun maliyetini ölçen bir e-tabloya yerleştirin. Bundan, geri dönüşü belirleyebilirsiniz. Ayrıca her zaman ve her yerde uygulamalarınıza erişim gibi soyut yararlar üzerinde düşünmeyi de ihmal etmeyin.

Maliyetleri hesaplamak ve bulut göçünden geri dönüş yapmak karmaşık bir projedir. Ancak, şartnameleri tanımlamak ve bulut ortamınızı doğru boyutlandırmak için altyapı performansı izleme verilerinizi kullandığınızda bu çok daha kolay hale gelir. Adım adım gerçek temelli bir yaklaşım izleyip ve ilgili soruları sormanız halinde, bulut geçisinin başarılı olması ve sonucunda olumlu bir etkisi olması çok daha muhtemeldir.