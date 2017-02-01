Buluta giden yolculuk, tamamen ‘Hibrit’in gerçek anlamda ifade ettiği çoklu ortamların yönetilmesiyle ilgilidir; Size şimdi muhtemelen bulut hakkındaki bilgilerinizi yıkacak bir şey anlatacağız; hibrit bulut yok!

Kurumlara yönelik bulut adaptasyon kılavuzu hibrit bulutu listenin en başına yerleştirir. Ama o her şeye uyumlu tek bir formda değildir. Aksine, hibrit bulut model, süreç ve birden fazla sağlayıcıdan oluşur. Ve basitçe birden fazla hosting modeli kullanan BT hizmetleri sunduğunuz anlamına geliyor.

İşte size hibrit bulut hakkında bilmeniz gereken 6 basit gerçek;

1. Kendi veri merkezinizi ne kadar iyi yönettiğiniz önemli değil

Sizin kendi veri merkezinizi ne kadar iyi yönettiğinizin bir önemi yok, çünkü kamuya açık bulut satıcıları bunu daha iyi yapıyor. Ölçek ekonomisi her şeyi değiştiriyor; Maliyet modelleri, personele erişim ve kaynaklar AWS, Azure ve Google Bulut Platformlarda hiper ölçekte yükseliyor. Dahası, sizin yapabilecekleriniz ve kamu bulut sağlayıcılarının sundukları arasındaki uçurum zamanla yalnızca büyüyor.

Başka bir deyişle, bu sizin kazanabileceğiniz bir yarış değil. Ancak, altyapıyı orantılı yönetmek zorunda kalmayıp tamamen iş süreçleri, veri ve analiz üzerinde odaklanabildiğinizde bunun işletmenize getireceği faydaları hayal edin. Hayır, veri merkezinizi emekli etmeyeceksiniz elbette. Ancak hibrit bulut sağlamak demek altyapı yönetimini, zaman içinde uygun gördüğünüz şekilde boşaltmak anlamına gelir.

2. Hibrit bulut çoklu sağlayıcılar anlamına gelecek

Hibrid bulut, veri merkezi barındırmada çift satıcılı bir yaklaşımdan çok daha fazladır. Birden fazla sunucuya sahip olmakta bir sepet içinde bütün yumurtaları almaktan daha az yapılacak şey vardır. Belirli iş yükleri için doğru çözümleri ve sağlayıcıları bulmaktan ise daha çoktur.

3. Uygulama yaşam döngüleri hibrid bulut adaptasyonu sağlıyor

Kendinizi hibrit bulut konumuna zorlayamazsınız. Her şey, iş alanlarınızdaki uygulamaların yaşam döngüsüne bağlıdır. Uygulamaları veya hizmetleri yeni sürüme geçirirken, değiştirirken veya yeniden uyguluyorsanız, olası bir bulut çözümünü bulacaksınız. Bunların hepsi zamanlamayla ilgili. Birkaç yıl önce bir sürüm / adım değişikliği tamamladıysanız, işletmede buluta bir hareketi haklı çıkarmaz gibi görünüyor. Depolama maliyetleri, veri merkezinizde sabit kalmanızı sağlayacaktır. Bu, piyasada bulunan çözümler için özellikle önemlidir. Ana sağlayıcılar CRM, ERP, İK ve benzeri SaaS sürümlerini sunmaya başlıyor ancak eski mimari ve yazılımları kaldırmak ve değiştirmek çok zor.

4. Hibrit bulutta kimlik esastır

Hibrit bulut modellerinde çoklu sağlayıcılar verilir. Tüm sistemlerde tekil bir kimliğin korunması ise öncelik olmalı. İyi bir kullanıcı deneyimine sahip olmak ve erişimi ve denetimi yönetmek istiyorsanız, tek bir tanımlayıcıya sahip olmanız gerekir. Kurumsal kimliğinizi bulut modellerine genişletme yeteneği, sağlayıcı seçimi sürecinin önemli bir parçası olmalıdır.

5. Hibrit bulut tamamen geçişle ilgili

Uygulama yaşam döngüsü devam ederken, BT hizmetleri inceleme veya yenileme için hazır hale gelir. Aynı zamanda, bulutta daha fazla sisteminiz yaşayabilir. Kamu bulutundaki yenilik hızı, sonunda performansı, fonksiyonu ve güvenliği azaltıyor. Geleneksel veri merkezlerinde bırakılan sistem ve uygulamalar için geçiş planlarınızı başlatmak için çok erken değil. Bulut modelini taşıma fikri mantıklı gelecekken taşma noktalarını tanımlayın, bunlar uzun bir yol gibi görünseler bile… Kurumsal sistemler büyük ve karmaşıktır ve genellikle önemli iş süreçlerini desteklerler. Zamanla, çeşitli sağlayıcıların, kullandığınız uygulamaların tamamen yetenekli Saas tabanlı versiyonlar sunacağını fark edebilirsiniz.

6. Yönetilen hizmetler oyunun büyük bir parçası

Bulut, yönetilen servis tekliflerinde büyük bir büyümeyi kolaylaştırdı. Çözüm entegratörleri, büyük sermaye harcamaları olmaksızın artık barındırılan ve tamamen yönetilen hizmetleri sunabilir. Yönetilen bir servise geçilmesi muhtemelen hibrit bir bulut modeliyle sonuçlanacak. Ağınızı, verilerinizi ve kimliğinizi yönetilen servis sağlayıcıya genişleteceksiniz. Ders kitabı tanımıyla eşleşmeyebilir, ancak bu hibrit buluttur.