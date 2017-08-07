Kurumsal uygulamalar buluta kolayca nasıl taşınır?

Kurumsal uygulamaları bir genel buluta kaldırmak ve taşımak, organizasyonların maliyetten tasarruf etmesine, esnekliği artırmasına ve hızlı bir şekilde bulut ortamına geçmesine imkan sunar.

Bir çok organizasyon için, kurumsal uygulamaları genel buluta taşımak cazip bir öneri olabilir. Bunu yapmak, farklı kuşakların ekipmanlarıyla paketlenmiş pahalı veri merkezleri ve desteklenebilirlik seviyeleri de dahil olmak üzere büyük ölçekli IT altyapısının çalıştırılmasına ilişkin sabit masraflardan kurtulmalarına imkan sunar. Ayrıca, IT uzmanlarının IT’nin işletmeye sunduğu gerçek değeri yansıtan uygulamaların güvenlik, performans ve kullanılabilirliğine daha fazla odaklanmalarına da olanak tanır. Ancak uygulamaları genel buluta taşımak, akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlamada bulut ortamı için yeniden tasarlanıp tasarlanmayacağıyla ilgili ya da büyük bir tasarım veya platform değişiklikleri yapmadan bunları yalnızca bir genel buluta geçirmek gibi bazı seçimler içerir. Basit bir “kaldır ve taşı” modelini keşfetmek için bir takım iyi nedenler bulunuyor. Ve bunun 10 kat daha ucuz olduğu ve dağıtımı da daha hızlı yapıldığı tahmin ediliyor.

İşte “Kaldır ve taşı” işleminin sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olacak bazı ipuçları.

Uygulamayı taşıyın, dağınıklığı değil

Çoğu kurumsal IT, güzel, iyi tasarlanmış ve mükemmel bir şekilde uygulanmış olarak yola çıkar, ancak bir kaç yıl içinde, zamanın ve aciliyetin gereklilikleri, parçalara ayırılması ve yeniden yapılandırılmasıyla sonuçlanır. Buluta geçmek, o karmaşık yama panelinden uzaklaşmak, güvenlik ve erişim yönetimini yeniden geri almak için mükemmel bir fırsattır. Bazı altyapı hizmetlerinin uygulama ile birlikte taşınması gerekecek olsa da, uygulama ve ağ erişimi için tutarlı bir strateji oluşturmak, görselleştirmek ve düzenlemek için iyi bir fırsat.

Kullanıcı kimliklerini bırakmayın

Devreye sokulacak en önemli kontrol, kullanıcı kimliklerini bir bulut ortamında yönetmektir. Bazı uygulamalar buluta taşındığından, diğer uygulamalar SaaS (hizmet olarak yazılım) tekifleri lehine emekliye ayrılmalı veya tamamen yeniden yazılmalıdır. Bu, kullanıcı kimliği yönetimi hakkında kilit kararın verilmesi gereken aşamadır.

Birden çok kimlik servisinin çalıştırılması zahmetli, riskli ve verimsiz olabilir – ve bu, bir bulut göçünün tekrar ortadan kaldırması gereken karmaşıklığı bir kısmını oluşturabilir. Kimlik yönetiminin merkezileştirilmesi gerekiyor ve ancak erişim gerekli tüm lokasyonlara dağıtılmalı.Ancak, uygulamalar daha dağınık hale geldiğinde, kullanıcıların da böyle olması gerekiyor. Bir kullanıcının yerini ve cihazlarını iki faktörlü kimlik doğrulama ve bir kerelik şifrelerle birlikte, tanımlayan kontroller ekleyerek, sosyal mühendisliğe karşı ya da kuruluşun bilgi güvenliğinden ödün vermeye çalışan diğer girişimlere karşı savunma sağlayabilir.

Kurtarma stratejilerine odaklanın

Felaket kurtarma ve iş sürekliliği, iyi veri merkezi altyapısı ve uygulama tasarımının temel dayanak noktasıdır. Bir genel bulut kullanmak, uygulamaları çalıştırma ve güvenli tutma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ancak yine de, bu, felaket kurtarma ve iş sürekliliği giriş engelini düşürecektir.

Fiziksel bir felaket kurtarma yeri yaratmak, önceden önemli maliyetler ve hazırlık süreleri içeriyordu, ancak şimdi altyapıya bir kaç dakika içinde farklı sağlayıcı tarafından erişilebiliyor. Altyapı çok daha kolay kullanılabilir olmasına rağmen, oldukça kullanılabilir bir uygulama oluşturmak daha önemli planlama ve yapılandırmaya ihtiyaç duyar. Organizasyonlar sürekliliğini korumak için, risk ve yatırım geri dönüşünden, işlem verilerinin depolanmasına ve dağıtılmasına ve erişimi yönetmeye kadar bir dizi faktörü dikkatlice düşünmeli.Felaket kurtarma durumunda uygulamalara erişimi yönetmek, kıdemli BT ekipleri tarafından dikkatlice planlanmalıdır.

Kurumsal uygulamaları bir genel buluta kaldırmak ve kaydırmak, organizasyonların maliyetten tasarruf etmesine, esnekliği artırmasına ve hızlı bir şekilde bulut ortamına geçmesine imkan sunar. Bununla birlikte, kurumsal uygulamaları çevreleyen bir altyapıya ihtiyaç duyulduğunun farkında olmak, başarılı bir geçiş için kritik önem taşır.