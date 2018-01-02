Başarılı bir iş zekası stratejisi için püf noktalar

İş zekası başarısı, yalnızca güçlü bir teknoloji platformundan daha fazlasını gerektirir. Teknolojiyi konuşturmadan önce kendi iş zekâsı stratejiniz için vizyon oluşturmaya ihtiyacınız var diye konuşuyor Forrester Research analistlerinden Boris Evelson.

1. C-seviyesi bir hami seçin (CIO olmayan).

İş zekâsı uygulamaları kesinlikle IT içerisinde yer almayan herhangi bir kiş tarafından himaye edilmeli, diyor Evelson. Onun yerine BI nihai sorumluluğa sahip bir yönetici tarafından gözetilmeli. Bu kişi kurumun görevleri, stratejisi ve hedefleri hakkında geniş bir perspektife sahip olmalı ve firmanın misyonunu, yine bu misyonu destekleyecek, anahtar performans indikatörlerine nasıl dönüştüreceğini bilen birisi olmalı. Bu yönetici genellikle CFO’dur. Bu hami uygulamayı yazılı hale getirilmiş bir olurluk incelemesiyle kontrol etmeli ve sahadaki değişikliklerden sorumlu olmalı.

2. Müşterek tanımlar oluşturun.

Müşterek tanımlar olmaksızın bir BI uygulamasının başarılı olması mümkün değildir. Ve anlaşma eksikliği günümüz firmalarında yaygın bir biçimde görülen problemdir. Örneğin, finans ve satış “brüt marjı” farklı tanımlayabilir ki bu rakamların birbirleriyle uyuşmayacağı anlamına gelir. Dolayısıyla otomasyonun değeri düşer. Bu problemle savaşmak için söz konusu durumun uzmanlarını firmanın çeşitli alanlarındaki çalışanlarından getirin. Bu aşamada, IT’nin katılımı proje yönetim ofisi, uyumluluk, iş standartları ve politikalarının sahipliğiyle kısıtlı olmalı. İkinci olarak küçük başlayın ve 10 ila 20 anahtar performans indikatörü seçin. Standartlar oluşturun ve bunları akılda tutarak idare edin.

3. Mevcut duruma değer biçim.

Mevcut iş zekâsı yığınını, iş süreçlerini ve var olan BI uygulamalarını çevreleyen organizasyonel yapıları analiz etmelisiniz. Hem IT hem de işletme tarafı buna dâhil olmalı. Evelson bu safhanın hafife alınmaması konusunda uyarıyor ve Accenture’nin eksiksiz “BI teşhisi”nde 75 konu alanında, 325 uygulama içerisinde 1,500 sorunun dâhil olduğuna dikkat çekiyor.

4. Veri depolama için bir plan oluşturun.

Birçok organizasyon izole edilmiş bir verilerle başlıyor çünkü bu yöntem hızlı ve ucuzdur. Ancak bu taktiğin ekstra veri depolama ihtiyaçları arttıkça yeni ambarların oluşturulması gerektiği anlamına geldiğini dikkate alın.; bu birkaç yıl içerisinde kontrol edilemez hale gelebilir. Dikkate alınacak bir diğer şey operasyonel sistemleri birbirine bağlamak için fiziksel bir veri deposu mu yoksa sanal, “semantik” katmanlarla mı devam edileceğine karar vermektir. Geleneksel veri depolama verilerin çift olarak kopyalanması anlamına geliyor. Bu operasyonel sistemlerinin gerçek zamanlı olarak getirilmesinin neredeyse imkânsız olması anlamına geliyor. Soyut tanımlama katmanıyla yer kazanabilirsiniz fakat tüm metadata ambarlarında olduğu gibi bunun tasarımı güçtür. Hangi firmayı tercih edeceğinize karar vermeden önce bu meseleyi çözmelisiniz.

5. Kullanıcıların ihtiyaçlarını anlayın.

İş zekâsı kullanıcılarının üç yaygın sınıfı stratejik, taktik ve operasyoneldir. Stratejik kullanıcılar az sayıda karar verirler ancak bunların her biri derin bir etkiye sahip olabilir; örneğin, Avrupa’daki operasyonları kapatmalı ve bunları Çin’de açmalı mıyız? Taktik kullanıcılar her hafta çok sayıda karar verir ve hem toplu hem de detay seviyesindeki bilgileri kullanır. Ayrıca bilgilerin günlük olarak güncellenmesine gereksinim duyarlar. Operasyonel kullanıcılar, çağrı merkezi gibi ön saflardaki çalışanlardır. Devasa sayıdaki işlemi yerine getirmek için verilere kendi uygulama takımları içerisinde ihtiyaç duyarlar. BI’ı kimin ve hangi amaçlar için kullanacağını anlamak ihtiyaç duyulan bilgi türünü ve sıklığını gösterebilir. Aynı zamanda BI’a karar vermedeki rehberliğinde yardımcı olabilir.

6. Analitik veri modelini kuracağınıza ya da satın mı alacağınıza karar verin.

Tek beden herkese uymaz. Genel olarak tek ERP, tek CRM sistemi gibi daha homojen bir IT ortamına sahipseniz, hazır endüstriye özel veri modeli işinize yarayabilir. Genişletilebilirlik ve hiyerarşik esnekliğe bakın. Daha karmaşık organizasyonlar özelleştirmeden faydalanabilir. Siz yine de şablon ya da rehber setleri (tipik olgular, boyutlar vs.) olarak bir endüstri standardını dikkate almak isteyebilirsiniz.

7. Tüm iş zekâsı bileşenlerini hesaba katın.

İş zekâsı uygulamalarının başarısını etkileyecek olan bileşenler arasında şunlar bulunur: Metadata, veri entegrasyonu, veri kalitesi, veri modelleme, analitik, merkezi ölçüm yönetimi, sunumlar (rapor ve kumandalar), portallar, iş birliği, bilgi yönetimi ve ana veri yönetimi. İş zekâsı yığınının tüm katmanları için mimariyi tanımladığınızdan emin olun; BI stratejisinin kendisinin bir parçası olmasalar da, uygulamanın başarısı üzerinde etkili olacaklardır.

8. Bir sistem entegratörü seçin.

İş zekâsı uygulamaları derin bir deneyime sahip bir ortağın rehberliğine gereksinim duyar. Evelson, yazılımın her 1 doları için servislere 5 ila 7 dolar harcamaya hazır olun. İş zekâsının ince ayarlarını dış kaynağa vermeyin. Süreç son kullanıcılar, analistler ve geliştiriciler arasında yüksek dereceden bir iş birliğine ihtiyaç duyar.

9. Bebek adımlarıyla başlayın.

Birkaç gün içinde ilk çalışan konsept için bir son kullanıcı, iş analisti ve geliştirici seçin. Birkaç performans indikatörü belirleyin ve birkaç rapor hazırladıktan sonra her hafta için yenilerini ekleyin.

10. Başlamak için kolay hedefler seçin.

Evelson başlangıç için yüksek değerli, basit bileşenlerin seçimini öneriyor. Örneğin, bir satış analitiği veri ambarı, aynı zamanda yeterince hazır model ve en iyi uygulamalara sahip olan yüksek değerli hedefleri temsil edebilir.