Self servis iş zekasının 5 gizli tehlikesi  

Self servis iş zekası, bir çok fayda sağlar ancak IT’yi devre dışı bırakarak analitiği ve raporlamayı iş birimlerine yakınlaştırmanın maliyetli sonuçları olabilir.

Geçtiğimiz bir kaç yıl içinde, işletmeler giderek daha fazla self servis iş zekasını daha çok benimsendi. Research and Market’in Kasım 2016’da yayınladığı “Self Servis BI Pazarı – 2021’e Küresel Öngörü” raporuna göre, küresel self servis BI pazarının 2021 yılına kadar iki katına çıkacak ve 7.31 milyar dolara ulaşacak. BT’yi devre dışı bırakarak, işletme, fırsatlardan daha iyi yararlanabilir ve problemlere hızlı bir şekilde karşılık verebilir.

AtScale’in kurucusu ve CEO’su Dave Mariani, self servis BI’nın pek çok avantaj sunduğuna inanıyor ancak aynı zamanda da self servis modelini benimseyen organizasyonların üzerinde durması gereken istenmedik bazı sonuçlara rastladığını da söylüyor. Yahoo’da reklamveren analitiği için mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı görevinden sonra geliştirme, kullanıcı verileri ve analitiği başkan yardımcısı olarak görev yapan Mariani, bu tuzakları ilk elden tecrübe eden biri.

Kaçınmak isteyeceğiniz self servis BI stratejisinin beş yan etkisi aşağıda bulunuyor.

1- İş metrikleri karmaşası

İş zekası araçlarının değerinin karşılığını almak için işletme birimleri bunlara veri sağlamalıdır. Genel olarak, bu iş birimleri yerinden kalkıp kendi veri marketlerini- bir iş hattına özgü verileri içeren veri ambarlarının alt kümelerini – yönetmek anlamına gelir.

Bireysel iş birimleri, genellikle self servis BI ortamında veri pazarını oluşturan tüm donanım, yazılım ve verilerin sorumlusu olduğu için, bu iş birimleri kaçınılmaz olarak kendi tanımlarını ve metriklerini yaratacaktır. Bu iş birimi, verilerin tek kullanıcısıysa bu büyük bir sorun değil, ancak farklı iş birimlerinin raporlarını karşılaştırmaya çalışırken bu büyük bir sorun haline gelir.

Mariani, “İş metriklerini sıkı kontrol altında tutan merkezi bir modelden geçtiniz, bunu kitlelerin eline koydunuz ve çelişkili tanımlar oluşturacaktır” diyor. Mariani, Yahoo’daki görev süresince şirketin işletme birimlerinde çok sayıda reklam gösterimi ve ziyaret tanımı yaptığını belirtiyor. Mariani, “Herkes bunları kendi başlarına hesapladı” diyor. “Bu bir sorun çünkü şimdi iş artık uyumlu değil, hepsi farklı hikayeler anlatıyor. Bu biraz şaşkınlığa neden oluyor: Rakamlara artık güvenmiyorlar, çünkü insanlar kendi hedeflerini gerçekleştirmek için kendi tanımlarını belirlediler.” diyor.

“AtScale’in pazarlama sorumlusu Bruno Aziza, “Ortalama bir organizasyon yalnızca bir iş birimine dayanarak bir şey yapamaz. Örneğin satış ve pazarlama birlikte çalışmak zorundalar, sorunun adını belirlemezlerse de düzeltemezler. İş birliğini sağlayamıyorsanız, bir sorunu çözmeleri gerçekten zor”

2- İş kullanıcıları veri mühendisleri olmaya zorlandı

Self servis BI ve veri marketleri, iş birimleri için hızlı kazanımlara öncülük edebilir ancak veri marketleri büyüdükçe ve veriler değiştikçe, işletme kullanıcıları bunları yönetmek için zaman harcamak zorunda kalacaklardır. Sonucunda veriler yeteri kadar büyürse bir zamanlar IT’yi devre dışı bırakmak için yol arayışına giren iş kullanıcıları IT’yi yardıma çağıracak ve IT’nin önüne dallı budaklı bir karışıklık sorunu gelecek.

Mariani, “Aslında, iş kullanıcılarından veri mühendisliği yapmalarını istiyoruz” diyor. “Bu daha az etkili ancak kesinlikle hedefi gerçekleştirmenin en iyi yolu bu değildir. İş birimleri, yeni görselleştirme ve gösterge tabloları hazırlarken bazı erken başarılar elde edebilir, ancak veriler değiştiğinde IT’nin tarihsel olarak doldurduğu bu rolü onların doldurmaları gerekiyor. Fakat bunu yapamazlar sonrasında da kendilerini kurtarmak için IT’yi çağırmalılar ve IT onları kurtarmak için hazır ya da memnun olmayacaklar.” diye ekliyor Mariani.

Bazı organizasyonlar, iş kullanıcılarını IT’nin içine dahil ederek veya IT uzmanlarını iş birimleri ve IT arasında aracı görev gören bireysel iş birimlerine konuşlandırmak için kullanırlar. Mariani, “Bu, Yahoo’da sahip olduğumuz bir modeldi” diyor. “Her bir iş birimi kendi IT ve veri takımlarına sahipti, burada farklı araçların, platformların ve verilerin depolama yollarının yaygınlaşmasını gördük. Çok masraflıydı ve muazzam miktarda karışıklık yarattı” diyor. Mariani’ye göre, Yahoo’nun analitik ekibi, iş birimlerinin BI araçlarıyla erişebileceği tek bir veri hizmeti oluşturduğunu belirtti.

3- Veri güvenliği zarar görür

İş birimlerinin kendi veri marketlerini edinmesiyle ve yönetmesiyle tüm işletme verilerinin güvenliğini kontrol altına alması zorlaşır. Veri, organizasyonun her tarafında yayılma eğilimi gösterir. Hassas iş verileri, dizüstü bilgisayarlardaki ve diğer cihazlardaki e-tablolarda ve diğer BI araçlarında yerini alabilir ve organizasyonun verilerin kopyalarının nerede olduğunu takip etmesi imkansız hale gelebilir. Veri oluşumu ve veri soyları da son derece sorunlu hale gelebilir.

Mariani, “Verilerin kontrol kaybı da bir güvenlik kaybı anlamına geliyor” diyor. “Dizüstü bilgisayarda bulunan TDE’leriniz (Şeffaf Veri Şifreleme dosyaları) var. Temel veri varlıkları artık organizasyonun her yerine güvenliği sağlayacak şekilde konuşlandırılıyor” diye ekliyor Mariani.

4- Self servis ölçeklenmiyor

Self servis BI, kısmen, iş kolları için daha yüksek bir çeviklik sağlamak için ortaya çıktı. Geleneksel olarak IT’yi iş hatlarının iş fırsatlarından yararlanmak için ihtiyaç duyduğu verileri ve içgörüleri sunmak uzun bir zaman aldı. Self servis BI, iş birimlerine ihtiyaçları duyduklarında verilere ve bilgilere erişme hakkı vermeyi vaat ediyor. Ve bir çok açıdan bu sözü yerine getirdi. Ancak BI çalışmalarınızı ölçeklendirmeniz gerektiği anda, zorluklar daha belirginleşecektir.

Aziza, “Self servis IT sırasından daha hızlıdır” diyor. “Ancak büyük veri için küçük bir düşünce. Bu sizin için çalışıyor ve iş biriminiz için de işe yarıyor. Fakat ihtiyacınıza göre ölçeklenemediği için biraz zaman sorunu ortaya çıkıyor”

“IT uzun vadeli düşünüyor ve sadece bir sorunu çözmeye çalışan bir çok işletme biriminden geleceği daha fazla düşünüyor” diyor Aziza. “Ancak işletme, merkezileştirilen bir modelden hoşlanmıyor çünkü sıraya girmek istemiyorlar ve IT’nin onları uygun bir zaman diliminde ihtiyaçlarına karşılık vereceklerine de güvenmiyorlar. Yahoo’da görüntülü reklamlar için yeni bir boyut eklemek tam bir ay sürdü. İş asla bir ay bekleyemez” açıklamasında bulunuyor Aziza.

Bir giyim perakendecisini düşünün. Tek bir markaya analiz yapmak için self servis BI kullanabilirsiniz. Bu hızlı bir şekilde yararlı bilgiler sağlayabilir ancak perakendeci, müşterilerinin çok sayıda eşya ve markadan alışveriş yaptığını bilir. Ve eğer her iş birimi kendi tanımlarıyla ve metrikleriyle çalışırsa, analitiği birden fazla marka ile ölçeklendirmek üstün gayretli bir görev haline gelir. Bu noktaya eriştiğinizde, IT genelde karışıklığı gidermek için adım atması gerekir ve self servis BI ile elde ettiğiniz çeviklik sıklıkla şiddetli bir darbe alır.

5- Lisans ücretleri artacak

Günün sonunda, self servis BI genellikle yerini aldığı merkezileştirilmiş teknolojiden daha pahalıya mal oluyor. Birincisi teknoloji maliyeti var: İş birimlerinin her biri tercih edilen BI araçları için lisans satın alması gerekecek ve kuruluşun tamamı için satın alırken yararlandığınız ölçek ekonomisini(*) kaybedeceksiniz. Üstelik, iş kullanıcılarının tercih ettikleri araçlarla çalışmasına izin vermekte masrafa mal olabilir. Bununla birlikte teknoloji maliyetinin ötesinde, insan emeğinin de bir maliyeti var.

Mariani, “Kesinlikle daha pahalıya mal oluyor” diyor. “Eğer işin kendine ait olmasına izin verirseniz, ölçek ekonomisi alamazsınız. Ve insan emeği de bir sorundur. Temel olarak bu bilgiyi paylaştırmanız gerekiyor. Bunu yapmak için de işletmedeki insanlara ihtiyacınız var. Bu zor bir soru, özellikle de öncelikli işleri değilse.” diye ekliyor Mariani.

* Ölçek ekonomisi; bir üretim ya da hizmetin daha fazla ya da geniş çaplı gerçekleştirilmesi durumunda birim maliyetinin düşmesi ve maliyet avantajı getirmesi durumudur.