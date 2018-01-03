Şirketlerin iş zekasında başarısız olduğu 4 neden

İş zekası oyununda kaybetmenin pek çok yolu var. En önemli nedenlerini açıklıyoruz.

İş zekası platformunuzla ilgi çekmeyi başaramıyorsanız, pekte yalnız değilsiniz. Gartner, iş zekası girişimlerinin yüzde 70 ila 80’inin başarısız olduğunu belirtiyor. İşletmeler her zamankinden daha fazla veri ürettikleri için bu başarısızlık oranı da aşırı şaşırtıcı.

Başarılı şirketler yalnızca mümkün olduğunca çok veri biriktirenler değil, Büyük Veri’den kaliteli analizler toplayabilen şirketlerdir. Bir çok işletme Büyük Veri’yi elde etmede başarılı olmasına karşın, çok fazla şirket için sonrasında ne olacağıyla ilgili hala gizem dolu.

İş zekası planlarının günümüzde başarısız olmasının en yaygın nedenlerinden en başlıcalarını sıralıyoruz:

1. Eski teknolojiye güvenmek

Bir çok durumda, kapasite yetersizliğinden dolayı BI başarısız olur. Bir çok şirket akıllı BI platformlarına yatırım yaparken bazıları bunu yapmaz. Sadece popüler olan bir isim markasıyla çalışmak işinize çokta uygun olmayabilir.

Sonucunda da çalışanlarınızın kullanmayı sevmediği kullanışsız bir arayüz veya anlamlı içgörüler üretemeyen birini seçmiş olursunuz. Sahip oldukları verileri mantıklı görmek isteyen şirketler, işletmeleri için en uygun platformlara bakmak zorundadır.

Çalışmamızın yolu ve veri toplama şekli hızla değişiyor ve BI teknolojisinin bugünün taleplerine ayak uydurabilmesi gerekiyor. Eski teknolojiyi kullanmak şirketinizin BT departmanına inanılmaz bir gerginlik getirerek onları diğer kritik projelerden uzaklaştıracaktır.

2. Anlayış eksikliği

Bir başka önemli neden ise gerçek anlamda iş zekasında bir anlayış eksikliğidir. BI’nin basitçe veri topladığını düşünüyorsanız, ancak bununla fazla bir şey yapmak istemiyorsanız, ekibiniz bir hayli sıkışacaktır.

Şirketinizin, BI’nin sadece Büyük Veri anlamına gelmediğini tam olarak anlaması gerekiyor. Ancak bu verileri alarak ve akıllı analitik yöntemlerle büyümesine yardımcı olmasını sağlamalı. Bu her zaman daha fazla veri anlamına gelmez. En kritik bileşen, bu verilerden elde edilebilecek anlayış ve derslerdir.

İlaveten, C düzeyindeki ekibiniz neden iş zekasına doğru ilerlemeye çalıştığınızı anlamıyorsa, şirketinizin ihtiyaçlarını karşılamayan bir platformla sıkışıp kalabilirsiniz. BI’nın ne olduğunu ve işletmeyi nasıl etkileyeceğini tam olarak anlamak zorundasınız.

3. Kötü UX (kullanıcı deneyimi)

Bu en kolayı: Çalışanlarınız platformu kullanmaktan hoşlanmıyorsa, kabul oranları düşecektir. Benimsenme oranları düştüğünde de, şirketiniz bu girişimle boşa para harcamış olacak. Bazı analistler, çalışanların BI’lerinin benimsenmesinin yüzde 22 civarında olduğunu söyledikleri için bu aslında herkesi ilgilendiren bir sorun haline geliyor.

BI, tamamen kullanıcı deneyimi ile ilgilidir. BI çalışmalarınızdan elde edilen bilgiler, okunması kolay ve sunumu kolay olmalıdır. Böylelikle, işletmeniz hakkında daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.

Bir BI platformunun büyük bir marka tarafından geliştirilmiş olması, bunun şirketiniz için doğru olanın o olduğu anlamına gelmez. Ölçmekte oldukları Anahtar Performans Göstergesi (KPI) türlerini ve verilerin nasıl görselleştirilmesini istediklerini görmek için personelinizle konuşun.

4. Yukarıdan destek alamamak

Yönetici desteğinin eksikliği de BI uygulamasına bir diğer engeldir. Karmaşık önlemlerin üstten destek alması gerekir. Uzmanlar CIO’ların hem CEO’nun hem de BT personelinin beğenisini kazanarak yükselmesi ve BI teknolojisinin seçilmesi ve uygulanmasında kilit roller oynamak zorunda olduklarını ileri sürüyor. Sorun şu ki, her BI uygulamasının plana göre gitmediği – ve bunlar herhangi bir C düzeyindeki yöneticinin duymaktan hoşlanmadığı sözlerdir.

Bir işletme bir BI platformu seçmeden önce yöneticilerin ve personelin uygulama için amaçların belirlenmesi ve verinin nasıl kullanılacağı konusunda açık bir iletişim kurması gerekir. Bu konuşmalar gerçekleştikten sonra, birleşmiş bir güce kavuşacaksınız.