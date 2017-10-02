IT uzmanları için en iyi depolama sertifikaları

Teknik yetkinliğinizi kanıtlamaya ve nitelikleri daha iyi bir iş için artırmaya yardımcı olan depolama endüstrisi sertifikaları…

Yeni bir iş arayan ya da mevcut görevlerinde ilerlemeyi hedefleyen profesyoneller için bir sertifikaya sahip olmak potansiyel olarak diğer adaylardan ayırdedilebilir. Ayrıca, işe alma yöneticileri için sertifikalar, ağa bağlı depolama, depolama alanı ağları ve depolama yapılandırması ve operasyon yönetimi gibi alanlarda uzmanlık kazanarak istihdam sürecinden kaynaklanan bazı riskleri gidermeye yardımcı olabilir.

Şirketler, flaş depolama, yazılım tanımlı depolama, bulut depolama ve Hyperconvergence’i daha fazla benimsiyor ve sertifikalar bu teknolojilerle güncel olması için revize ediliyor.

Depolama sertifikaları için pazardaki mevcut en değerli seçeneklere bir göz atın…

Brocade

Brocade geçtiğimiz günlerde sertifikasyon programını yeniden revize etti. Brocade’in sertifikaları dört ana iş rolü (mimar / tasarımcı, uygulayıcı, yönetici ve destek) ve dört yeterlilik seviyesi (ortak, profesyonel, uzman ve master) olarak organize ediliyor. Detaylar burada..

Dell EMC

Dell EMC sertifikasyon programı, birleşik şirketin donanım, yazılım ve çözümlerini geniş bir yelpazesini ele alıyor. Şirket dört yeterlilik seviyesi (ortak, uzman, profesyonel ve uzman) sunuyor ve depolama alanına özgü sertifikalar arasında bilgi depolama ve yönetimi, depolama yöneticisi, uygulama mühendisi; teknoloji mimarı; ve daha fazlası bulunuyor. Dell EMC sertifikasyon ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Hewlett Packard Enterprise

HPE, IT yönetimi, büyük veri, güvenlik, sunucular, bulut bilişim ve daha fazlasını kapsayan sertifikasyon programı içerisinde bir çok sertifika sunuyor. Depolama alanına özgü olarak 4 seçeneği var: HPE Master ASE – Depolama Çözümleri Mimarı V2; HPE ASE – Depolama Çözümleri Mimarı V2; HPE ATP – Depolama Çözümleri V2; ve HPE Ürün Belgeli – OneView.

IBM

IBM Professional Sertifikasyon programı, analitik, bulut ve güvenlik dahil tüm kurumsal teknoloji ürünlerini kapsıyor. Mevcut durumda IBM, depolama yazılımı ile ilgili dokuz yeterlilik belgesi ile depolama sistemleri ile ilgili 12 uzman sertifikası sunuyor. Detaylar burada..

NetApp

NetApp’ın sertifikasyon programları,NetApp veri depolama ve yönetim teknolojileri ile çalışan depolama profesyonellerine yönelik olarak 12 adet yeterlilik belgesi sunuyor. Dört ana iş rolü (uygulama mühendisi, depolama yöneticisi, destek mühendisi ve yükleme mühendisi) arasında üç düzeyde (ortak, uzman ve profesyonel) organize ediyor.