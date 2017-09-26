Veri depolama ve kurtarma için 8 önemli ipucu

Veri depolama uzmanları, KOBİ’lerin elektronik bilgiyi korumak için en iyi yollarla ilgili tavsiyelerini paylaşıyor.

Günümüzde, küçük işletmeler çok daha büyük işletmeler kadar veri depolama alanı için çok sayıda seçeneğe sahip. Peki bu çok fazla veri depolama seçeneğiyle, işletmeniz için doğru olanı nasıl seçebilirsiniz? Bir felaket durumunda kritik verilerinizi kullanılabilir durumda olmasını nasıl sağlayabilirsiniz? İşte cevabı…

1. Şirketinizle ölçeklenebilir bir çözüm bulun

“Üç ila beş yıla kadar depolama koşullarınızın ne olacağını tam olarak bilemezsiniz. Bir yılı çıkarsanız bile şanslısınız demektir” diyor Zadara Depolama pazarlama başkanı Kevin Liebl. “Ancak bugün depolama alanını doğru olarak belirleme konusuna odaklanmak yerine, ölçeklenebilirlik ile bir çözüm seçmeye odaklanın.

2. Hibrit bir çözüm kullanın

“Best Integration Technologies Kıdemli Mühendisi Ed Meadows, “Lokal ve bulut yedeklemeden oluşan bir kombinasyon, verilerin güvenliğini garanti etmenin en iyi yoludur” diyor. “Lokal yedeklemeler gerektiğinde hızlı kurtarma süreleri sağlar ve bulut yedeklemeleri sizi lokal yedeklemelerinizi yok edebilecek daha yaygın felaketlerden korur.

3. Hibrit kullanamıyorsanız, veriyi buluta yedekleyin

Meadows, “Bütçeniz ile yalnızca tek bir yedekleme yöntemi seçebiliyorsanız, bulut yedeklemesini tercih edin” Kurtarma süreleri büyük miktarda veri için lokal kadar hızlı değil, ancak verilerinizi yok edebilecek daha fazla tehdide kadar korunmuş olursunuz” diyor. “Bulut yedeklemeyle başlamak maliyeti önemli ölçüde düşürür ve zaman içinde yedekleme masrafınızını artırarak basit aylık faturalandırabilirsiniz.

4. Depolama sağlayıcılarını dikkatli bir şekilde araştırın

Diğer emsal işletme sahiplerinden ve müşterilerinden mutlaka tavsiyeler alın. Veri güvenliği hakkında da aynı şekilde. Travelers Select Accounts sigortalama şefi Brian Kearney “Üçüncü bir şahısla sözleşme yaptığınızda, gerekli güvenlik düzeyini ve yedeklemelerinizi sunmaları gereken zaman dilimini belirtin” diyor.

Ayrıca işlemden önce fiyatlandırma ve teknik destek hakkında bilgi edinin. Amaç, sizin için orada olacak güvenli bir veri depolama çözümü/sağlayıcı bulmak. Ve aynı zamanda verilerinizi hızlıca geri yükleyebilecek…

5. Verileri düzenli olarak yedekleyin

“Elektronik veriler haftada en az bir kez yedeklenmeli ve tüm yedeklemeler aynı olaydan etkilenmeyecek kadar uzak bir yerde saklanmalıdır” diyor Kearney.

6. Eski dosyaları arşivleyin

ShareArchiver CEO’su Mazhar Lateef, “Maliyetlerden tasarruf etmek için, 3 yıldan eski dosyaları arşivleyin- ve veri depolama maliyetlerini düşük tutmak için hibrit bir bulut modeli kullanın. Eski veya kullanılmayan verileri arşivlemek, şirketinize veri depolama alanında her yıl binlerce olmasa da yüzlerce dolarını kurtarabilir” diyor.

7. Veriyi kolayca alabileceğiniz / kurtarabildiğinizden emin olun

Acronis’in Başkan Yardımcısı Frank Jablonski “Yedeklemelerin hayati yönü; kurtarma işlemidir” diyor. Bu nedenle, depolama sağlayıcılarına bir felâket durumunda nasıl ve ne kadar çabuk veri kurtarabileceğinizi sorun. Ardından, “veri ve uygulamaları çevrimiçi hale getirmenin ne kadar süreceğini test edin. Bir uygulamanın kurtarma süresinin uzunluğu sizi şaşırtabilir. Bunu gerçeğini yaşamadan önce çok test sırasında bulmanız daha iyi olacaktır.” diyor. Snowflake Computing Ürün ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Jon Bock “Bir depolama çözümü seçerken verilerin nasıl kullanılacağı konusunda dikkatlice düşünülmesi gerekiyor” diyor. Örneğin, raporları ve analizler sağlayacak verilerse, SaaS veri ambarları ve veri platformları hem verileri depolayabilmesi hem de verileri işleyebilmesi, bulut sizin için iyi seçim haline getirir.

8. Bir felaket planı yapın ve düzenli olarak güncelleyin

CommVault’un Pazarlama Çözümleri Direktörü David King, “Veriler söz konusu olduğunda, her zaman verdiğim en büyük tavsiyelerden biri, her türlü veri felaketi için bir plan hazırlamak ve planınızı düzenli olarak güncellemek” diyor.”Şirketler meydana gelebilecek zararları bilseler de, çoğu zaman işlerini ciddi etkileyebilecek farklı türdeki — insan hataları, donanım ve yazılım sorunları, fidye yazılım, doğal felaketler gibi – veri felaketlerini dikkate almazlar.

“İşletmelerin tüm gerçekçi olası felaketler için tamamen kurtarılmaya hazırlıklı olacak bir planı olmalı” diye belirtiyor. “Ayrıca veri ile birlikte, uygulamalar, teknoloji ve işletme ihtiyaçları sürekli değiştikçe, felaket planları da her çeyrek gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir diye ekliyor King.