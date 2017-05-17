ERP’nin dolar ve cent’ini hesaplamak

Değerlendirme süreci, kurumsal kaynak planlama sistemlerinin başarısı için kritik önem taşıyor. Bu, aynı zamanda BT’nin şirketinizin finans bölümüne gerçek değer katabilecek bir yolu.

Yönetim, finansal netlik olmadan bilinçli kararlar alamaz. Mali netlik sağlamak, yatırımcılara hizmet etmek, vergileri yönetmek ve diğer şartları yerine getirmek için büyük organizasyonlar, finansal analistler ve muhasebeciler ordusu kullanıyor. Bu profesyoneller yetersiz veri ve raporlar veren eski uygulamalarla çok sık mücadele etmek zorunda kalıyor. BT liderleri denetleyicileri, CFO’ları ve diğer finans liderlerini daha iyi teknolojiyle destekleme fırsatı buluyor.

Finans departmanının ERP’den ne istediğini anlamak

Finans yöneticileri, işlerinin çeşitli yönlerini yerine getirmek için güncel sistemler ve teknolojiler ister ve BT, doğru ERP sistemini seçmek için finansın ihtiyaçlarını anlamak zorundadır. Burada, finans departmanının ERP sistemlerinin hitap etmesini beklediği üç önceliği vardır.

Kurumsal büyümeye ayak uydurmak

Kuruluşlar büyüyüp karmaşıklaştıkça ERP sistemleri ve finans fonksiyonu buna ayak uydurmalı. Örneğin, organizasyon son zamanlarda büyük bir iktisap ya da iktisadi değişiklik yapmışsa, eski bir ERP sistemi yeni duruma uyum sağlayacak donanımda olmayabilir. KPMG’nin Kurumsal Çözümler müdürü Keith Mattioli, “ ERP’ye önceki yaklaşımlarda değişim süreci yazılım içinde uyarlanırdı. Bu uzun yıllar çok iyi çalıştı. Bugün ise dünya değişti ve bu sabit süreçler ek işlemler olmaksızın artık çalışmıyor.” diyor.

Hatalara yatkın e-tablolara güveni en aza indirmek

Her yıl ERP sistemlerinde ve diğer türden işletme yazılımları için harcanan büyük miktarlara rağmen, birçok kritik finans fonksiyonu hala müşteriye özel Microsoft Excel tabloları ile tamamlanmaktadır. Bu dosyalar kaliteyi sağlamak için geleneksel BT veya proje yönetimi denetimlerinden genellikle yoksundur ve bu da sorunlara neden olabilir. The Telegraph’ın 2013 yılındaki haberine göre JP Morgan’ın 2012 yılında kredi temerrüt takaslarından doğan tahmini 5.8 milyar dolarlık ticari zararının sorumlusu zayıf tablolama programları olarak gösterilmişti. CNBC’ye göre ise İngiliz finansal danışmanlık firması F1F9’un yaptığı bir araştırmada, büyük organizasyonların kullandıkları da dahil tablolama programlarının yüzde 88’i hata verdiği sonucuna ulaştı.

İş ve analitik zekayı geliştirmek

CFO ve finans departmanlarının yüksek kalite veriler ve sağlam bilgi işlemle bütçe, iş maliyeti ve diğer raporları üretmesi beklenir. Ama maalesef, veriler genellikle kalitede önemli farklılık gösteren çeşitli kaynaklardan gelir. Yeni ERP yazılımları ise finans departmanının analitik ve iş zekası yeteneklerini artırabilir.

Ancak, bir ERP yükseltmesi hakkında bir tartışma başlatmadan önce,

finans departmanlarının hatasız ve zamanında üretime hak kazanan risk-olumsuz kültürlere sahip olma eğiliminde olduğunu unutmayın.

Doğru zamanda finans ile yakın ilişki kurmak önemlidir. Çeyrek veya yıl sonu dönemleri sırasında önemli gelişmeler veya değişiklikler hakkındaki tartışmalardan kaçının. Bir finans uzmanına büyük resmi sormak, iletişiminizi zayıflatabilir.

Yeni ERP seçeneklerini değerlendirmek: Fiyat, esneklik ve İş Zekası (BI)

Fiyat konusunda endişeleriniz varsa, bulut tabanlı ERP sistemleri ve SaaS (Hizmet olarak yazılım) teklifleri de iyi bir seçenek olabilir ya da esnek bir sistem istiyorsanız iş zekası yetenekleri bunu sağlayabilir.

Teknoloji ile finansa nasıl değer katılır?

Veri kalitesi finansal sistemler için kesinlikle gereklidir. Süreçler ve eğitimin her ikisi de aslında IT’nin konusuna girer – Bunlar veri kalitesini sağlama söz konusu olunca yazılımın teknik yetenekleri kadar önemlidir.

En iyi uygulamaların yürürlükte olduğundan emin olunması, iş kullanıcılarından gelen taleplere yanıt vermek için geleneksel olarak bir defalık çözümler üreten IT grupları için yeni bir zorluk olabilir. Finans bölümün ERP teknolojisinden en iyi şekilde yararlanması için aşağıdaki üç yaklaşımı kullanın.

Veri kalitesi yönetimi

Şirketinizin veri yönetimini ne kadar iyi organize ettiğini ve uyguladığını değerlendirmek için zaman ayırın.

İş süreçlerinin iyileştirilmesi

IT’nin geleneksel gücü, iş sürecinin haritalanması ve geliştirilmesinde finans departmanını desteklerken kullanılmalıdır.

Denetim desteği ve takip etme

Finansal işlemlerle ilgili tam kayıtların tutulması önemlidir. IT, sağlam kimlik ve erişim yönetim kontrollerini koruyarak bu işleme değer katabilir. Bütçeler ve diğer finansal belgeler, devam eden iş faaliyetleri boyunca genellikle değişir, dolayısıyla kararların nasıl alındığının izlenmesi son derece mühimdir.

Finans ve IT için ilerlemenin yolu

Üst düzey yöneticiler etkili kararlar vermek için finansal verilere güvenirler. Finans liderlerini desteklemek, dünyalarını ve ihtiyaçlarını anlamakla başlar: manuel süreçlerin çilesi, kritik kitlelere doğru raporlar sunma ihtiyacı ve yöneticilerin akıllı karar kararlar vermesinin önemi. Mevcut ve istekli IT liderleri, sağlam raporlama ve analitik beceriler geliştiren finans görevdeşlerinde de öğrenebilirler. Bu ilişkileri oluşturmak, IT’nin masada olmasını, ERP sistemleri ve diğer mali teknolojilerle ilgili kararlar düşünüldüğünde ciddiye alınmasını sağlayacaktır.