Haftanın gadget’ları!

Her hafta farklı teknoloji cihazlarını tanıttığımız sayfada yine birbirinden ilginç ürünler yer alıyor. İşte bu haftanın en dikkat çekenleri…

Evinizdeki akıllı asistan

Arçelik tarafından geliştirilen ‘Akıllı Ev Asistanı’ ile online alışveriş, yemek siparişi, fatura ödeme, bankacılık işlemleri yapılabilecek. Geliştirme çalışmaları devam eden cihazın otomatik ses tanıma, doğal dil anlama ve işleme teknolojisi ile söylenenleri dinleyip, anlayarak sorulan sorulara Türkçe olarak cevap verebiliyor. Ayrıca nöbetçi eczane, en yakın hastane gibi acil ihtiyaçların karşılanması için, doğrudan kaynak olacak bu ürün ile gündemdeki haberler, vizyondaki filmler de rahatlıkla takip edilebilecek.

Ürün adı: Arçelik akıllı ev asistanı

Evde olup biteni canlı izleyin!

Logitech’in taşınabilir ev güvenlik kamerası Circle, sahip olduğu akıllı özelliklerle, evdeki her anın uzaktan izlenebilmesini sağlıyor. IOS ve Android akıllı cihaz uygulamaları üzerinden kullanılabilen Circle, evde olup biteni canlı ve HD kalitesinde görüntülemeye imkân tanıyor. Kullanıcılar, Circle için geliştirilen tüm güncellemelere, Logitech Circle Web Portal’ı üzerinden ya da mobil aplikasyonlarından ulaşabiliyor.

Ürün adı: Logitech Circle

Bebeğinizi anlık takip edin

Giyilebilir takip cihazları artık hayatımızda daha fazla yer edinmeye başlıyor. Yumurta şeklinde giyilebilir bir cihaz olan Neebo, bebeklere özel bakım sistemi türlerine göre daha sevimli bir yapısıyla öne çıkıyor. Daatrics firması tarafından geliştirilen cihaz ile ebeveynler mobil uygulaması üzerinden akıllı bir uyarı sistemine ek olarak bebeğin kalp atış hızı, oksijen doygunluğu, termal durumu ve ses ortamının izlenmesi gibi verilere erişebiliyor.

Ürün adı: Neebo

İstediğiniz yerden kombinizi ayarlayın!

Buderus’un akıllı teknoloji ürünü Buderus Logamatic TC100 oda kumandası, sadece kombiyi uzaktan çalıştırmakla kalmıyor; kendiliğinden öğrenme ve otomatik yer belirleme özellikleri sayesinde, ısıtma sisteminin en iyi şekilde kullanılmasına ve enerji tasarrufuna yardımcı olmayı vaat ediyor. Buderus’un en dikkat çekici özelliği, mobil telefona ya da tablete yüklenen bir uygulamayla kombiyi, istenilen yerden, istenilen anda açıp kapatabilmesi.

Ürün adı: Buderus Logamatic TC100

Nostalji ve yenilik bir arada!

19. yüzyılın önemli icatlarından biri olan gramofonlar şimdi günümüzün modern dünyasına uyum sağlıyor. Müziğin sesini 5 kat daha yüksek seviyeye taşıyan cihaz, gücünü tamamen akustik prensiplerden alıyor. Cihazın üzerinde bulunan hazneye yerleştirdiğiniz telefonunuzdan dinlediğiniz herhangi bir müzik, olduğunuz mekânda 5 kat daha yüksek ses düzeyi ile duyuluyor. Üç farklı renk seçeneği ile gelen cihaz tüm iPhone modellerinin yanı sıra Samsung ve diğer telefon modellerinin hoparlörü alt ince yüzeyde olan modelleri ile uyumlu.

Ürün adı: MUDO Akustik Gramafon