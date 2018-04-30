Future of Work Zirvesi 10 Mayıs’ta gerçekleşecek

İşin Geleceği Platformu ve Management Center Türkiye işbirliği ile Akbank‘ın ana sponsorluğunda Future of Work Zirvesi düzenleniyor.

Zirvede Türkiye ve dünyada dijital çağda İş’in dönüşümüne öncülük eden fikir liderleri, iş yeri ve iş gücünde yaşanan değişimlere paralel olarak işin geleceğini inşa edecek önemli fikirleri ve uygulamaları hayata geçirmek isteyen firmaların hangi adımları atmaları gerektiği hakkındaki görüşlerini iş dünyası ve İK yöneticileriyle paylaşacak.

Türkiye‘de ve bölgede esnek zamanlı uzman işgücü devrimine öncülük eden Expertera liderliğindeki İşin Geleceği Platformu, Management Center Türkiye tarafından gerçekleştirilen &NOW Business&Tech Week kapsamında Akbank‘ın ana sponsorluğunda Future of Work Zirvesi‘ni düzenliyor. 10 Mayıs 2018 tarihinde Maslak Uniq Hall‘de gerçekleştirilecek Zirve, dijital çağda işin doğasını, istihdam ve verimli işgücü kavramlarını yeniden değerlendirmek isteyen profesyonelleri bir araya getiriyor.

Expertera‘nın kurucusu olduğu İş’in Geleceği Platformu (www.isingelecegi.com) ve MCT işbirliği ile düzenlenen Future of Work Zirvesi, işyeri ve işgücünün nasıl değiştiğini daha iyi anlamak, en iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmakla ilgilenen kurumsal şirketler, girişimciler, dijital dönüşüm, strateji ve İnsan Kaynakları yöneticileri ile geleceği anlamayı hedefleyen gençlere yardımcı olmak için tasarlandı.

Liderler Future of Work Zirvesi‘nde

Future of Work Zirvesi‘nin konuşmacılarını Automation Anywhere İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Nancy H. Hauge, Uipath EMEA ve APAC Genel Müdürü Kulpreet Singh, Girişimci, Mabbly Kurucusu, Yazar Adam Fridman, Ekonomist, Yazar, Konuşmacı, The Futurist Institute Başkanı, Prestige Economics Kurucusu Jason Schenker, Expertera CEO‘su ve İşin Geleceği Platformu Kurucusu Alp Sezginsoy, Ezberbozan CIO‘su, Redesign Kurucu Ortağı Yiğit Kulabaş, Makers Türkiye Kurucusu Ongun Tan, AppliedAI CEO‘su ve Kurucu Ortağı Cem Dilmegani, Redesign Kurucu Ortağı ve Gigbi Kurucusu Engin Çomakçı oluşturuyor.

İşin geleceği insan faktöründe

Expertera CEO‘su ve İş’in Geleceği Platformu Kurucusu Alp Sezginsoy, işin geleceğinin sadece yapay zeka ya da otomasyonla ilgili olmadığını belirterek, “İşin geleceği sadece teknolojinin işyerini etkilediği noktalara, dijital alan ve dönüşümlere odaklanmış da değil. İşin geleceği temelde insan faktörüyle ilişkili. Çalışanlar bir işletmenin başarısının ardındaki itici güç. Firmalar insanların yarattığı değerle, inovasyonla fark yaratıyor. Nesiller, iş yapış biçimleri, teknoloji ve iş alanları değiştikçe organizasyonların da yaklaşım ve düşüncelerini bu değişime paralel olarak değiştirmesi gerekiyor. Firmaların bu trendlerin en tepesinde olması, yaratıcı ve yenilikçi organizasyonların kurulmasını, en iyi yeteneklerin doğru şekilde bir araya getirilerek inovasyonun yapılmasını sağlıyor“ görüşünü ileri sürüyor.

Çalışanlar hızla freelancer‘a dönüşüyor

Son iki yılda tüm insanlık tarihinden daha fazla veri toplandığını, gelecek 10 yılda ise çalışanların %50’sinden fazlasının freelancer’a dönüşeceğini vurgulayan Sezginsoy, firmaların bu dönüşüme, bir başka ifadeyle İş‘in Geleceği‘ne hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade ederek, Future of Work Zirvesi‘ni bu amaçla düzenlediklerini belirtiyor.

Zirvede konuşmacıların, teknolojik gelişmeler ışığında “insanı“ değer yaratımının ve teknolojik dönüşümün odak noktasına alarak değerlendireceklerini söyleyen Sezginsoy, “Bugün ABD’de bağımsız çalışan oranı %40’a yaklaştı ve bağımsız çalışanlarının neredeyse %80’i bu modeli geleneksel istihdam modellerine tercih ediyor. Diğer yandan, şirketlerin neredeyse %80’i kısa dönemli, proje bazlı çalışan sayılarını arttırmayı planlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki 5 yıl içinde müthiş bir ivme ile karşılaşacağız. Dünya geneli ile kıyaslayacak olursak Türkiye başlarda olmasa da ortalarda bulunuyor. Bu devrim henüz yeni başladı. Önümüzdeki yıllarda ise Türkiye’de de dünyada da çok daha hızlı ilerleme kaydedecek. Dolayısıyla iş yapış şekillerinde kesinlikle köklü değişimler yaşanacak. Firmaların buna hızlıca adapte olması gerekiyor“ diyor.

Şirketler geleceğe hazır olmalı

Şirketlerin geleceğe hazırlaması gerektiğini belirten Sezginsoy, şunları kaydediyor: “Dünya hızla değiştikçe işlerimiz de değişiyor. Son 10 yılda elde ettiğimiz veri insanlık tarihinin toplamından daha fazla. Gelecek 10 yılda ise işlerin %60’ından fazlasının kaybolacağını, bazı ülkelerde çalışanların %50’sinden fazlasının freelancer’a dönüşeceğini düşünürsek, inşa edilen dünya ile geride kalan dünya arasındaki büyük boşluğu görüyoruz. Bunun için bireylerin yetkinlikleri, firmaların iş yapış şekilleri ve organizasyonların çalışma ve işbirliği modellerinin güne uygun kalmak için tamamen yenilenmesi gerekiyor. Ve bunların hepsinin temelinde insan bulunuyor. Aynı şekilde yeni çağa ayak uydurmak için hepimizin konuştuğu dijital dönüşüm de teknoloji değil, insanla ve organizasyon yapılarıyla başlayan bir olgu. Geleceği insanın kendini gerçekleştireceği, akıl, beden ve ruh bütününden oluşan potansiyelini ortaya çıkartacak şekilde oluşturabileceği en uygun yüzyıldayız. Bu doğrultuda zirvede mevcut tüm sorunları ve fırsatları mercek altına alarak geleceğin yeni dünyasına hazırlanmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz.“