Bir saniyelik gecikmenin faturası 1 milyon Lira!

Radore, Türkiye’de en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan e-ticaretteki oyuncuların büyük maddi kayıplara dönüşecek sorunlar yaşamaması için dikkat etmesi gerekenler konusunda uyarıyor.

Birçok sektörde olduğu gibi e-ticaret alanında da veri temelli iş modelinin yükselişi sürüyor. Radore, e-ticaret ekosisteminde başarılı olmanın temellerini aktarıyor.

Türkiye’de e-ticaret sektörünün 30 milyar liralık bir hacmi aştığına değinen Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “Yüzde 20’lerin üzerinde büyüme kaydetse de e-ticaret sektöründe gidilecek çok alan olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde hızla yaygınlaşan geniş bant kullanımının yanı sıra mobil cihazlar ve verinin daha iyi kullanılmasıyla birlikte kısa sürede e-ticaret hacminin iki katına ulaşabileceğini biliyoruz. Bunu yapabilmenin yolu ise veriyi iyi yönetmekten ve modern altyapılar kullanmaktan geçiyor” dedi.

Dünya çapında verinin hızla arttığına dikkat çeken Radore Veri Merkezi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “Yalnızca Radore’de barındırılan e-ticaret siteleri için gigabitlerce veri geçişi yaşanıyor. Modern veri merkezlerinin kullanımının önemi, verinin yoğun kullanıldığı e-ticaret gibi sektörlerde ortaya çıkıyor” dedi. Akyol, bir e-ticaret sitesinin yüklenme hızının doğrudan gelire etkisini şu şekilde yorumladı:

“Yapılan ölçümlere göre; bir e-ticaret sitesinde yalnızca bir saniyelik bir gecikme, satın alma oranını yüzde 7, sayfa gösterimini de yüzde 11 etkiliyor. Bu da günde 50 bin TL gelir elde eden bir e-ticaret sitesi için, sadece bir saniye yılda 1 milyon lira anlamına geliyor. Bu kadar büyük bir yükü e-ticaret sitelerinin karşılamaları beklenemez. Dünya çapında örneklere bakıldığında rakamlar çok daha fazla artabiliyor. Örneğin Amazon, 2012 yılında bir saniyelik gecikmenin kendisi için 1,6 milyar dolarlık bir zarara işaret ettiğini açıklamıştı.”

Doğru veri merkezini tercih etmek e-ticarette ne kazandırıyor?

Radore, veri merkezi tercihini doğru yapan e-ticaret oyuncularının elde ettikleri faydaları şu şekilde sıralıyor:

Gelir kaybı yaşamamak. Günümüzün dijital yaşamında en ufak bir sorun, kullanıcıların doğrudan siteyi terk etmesine ve rakip şirketlerden hizmeti almasına sebep oluyor.

Arama motorlarında öne çıkmak. Sunucularında sıklıkla sorun yaşayan e-ticaret sitelerinin en önemli trafik kaynaklarının başında gelen arama motorlarında organik olarak üst sıralarda yer alması mümkün değil.

Site yüklenme hızının yüksekliği. Yapılan bir araştırmaya göre, e-ticaret sitelerini ziyaret eden kullanıcıların yüzde 62’si yalnızca 5 saniye ya da daha az yüklenme süresini bekleyebildiğini söylüyor. Site yüklenme performansı düşük bir web sitesine bir daha dönmeyecek olan kullanıcıların oranı ise yüzde 68. Yani kullanıcıları bir kez kaybettiğinde geri getirmek çok zor.

Güvenlik. Verilerin tutulduğu, web sitesinin barındırıldığı veri merkezinin güncel saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin alması önem taşıyor. Örneğin, Wannacry gibi dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren saldırılarda, gerekli güncellemeler yapılmamış bile olsa da Radore Firewall ile işletmeler güvende kalabiliyor.

Site yedeklerinin alınması ve eşzamanlı çalışma. Yıllarca emek verilen yapının yedekli ilerlemesinin yanı sıra anlık bir duraksama olmaması için eş zamanlı olarak başka bir konumda da sitenin barındırılması hayati önem taşıyor. Radore, İzmir’de bulunan veri merkezi ile herhangi bir duraksama durumunda, kullanıcılara hiçbir aksama yaşatmadan güvenle alışverişlerine devam etmelerini sağlıyor.

Armut.com 20 milyon kişiyi hizmet alışverişi için buluşturuyor

Aldığı 11 milyon TL yatırımla 2016 yılının en büyük girişim sermayesi yatırımına imza atan Armut.com’un Kurucu Ortağı Erol Değim, “Yılda 20 milyon tekil ziyaretçi 100 milyon sayfa gösterimi ile pazar yerimizde buluşuyor. Markamızın ‘güvenli hizmet alma’ anlayışıyla özdeşleşmesinde, yüksek performanslı ve güvenilir nitelikteki altyapımızın da payı var. Radore ile başladığımızda 3 kişiydik. Bugün 70 çalışana ve 100 bin hizmet verene ulaştık. Teknolojik altyapımız için doğru ortağı seçtiğimize inanıyorum” dedi.

Turna.com’da günlük 2 milyon uçuş verisi işleniyor

Aylık ortalama yüzde 30 büyüme sağlayan Turna.com’un Kurucusu Dr. Abdülkadir Kırmızı, “Aylık 2,5 milyon ziyaretçiyi aşan trafik ve 120 binin üzerinde uçak bileti satışının gerçekleştiği platformumuzda bugüne kadar 2 milyon lira değerinde bedava uçak bileti sağladık. Bu ayrıcalıklı hizmeti sunabilmek için elde ettiğimiz veriyi işleyerek her kullanıcıya özel, kişiselleştirilmiş teklifler hazırladık. Günlük 2 milyon uçuş verisinin işlenmesiyle rakiplerimizden farklılaşmamızda desteği olan Radore ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.