10 dakikalık video 1 gram CO2 salınımı yaratıyor

Veri merkezi Radore, dünya çevre haftasında veri merkezlerinin en önemli maliyetlerinin başında gelen enerji kullanımının düşürülmesinin çevreye olumlu katkı sağladığına dikkat çekiyor.

İnternet üzerinde yapılan her işlem, ister istemez karbon emisyonuna mâl oluyor. Google’da yapılan bir arama 0.2 gram karbondioksit (CO2) salınımına sebep olurken, Youtube’da 10 dakika boyunca bir video izlemek 1 gram karbondioksit ortaya çıkarıyor. Sadece bir Gmail hesabı bile yılda 1.200 gram CO2 anlamına geliyor.

Daha çevreci bir dijital endüstri için veri merkezlerine önemli işler düşüyor. Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre, yalnızca ABD’deki veri merkezleri tüm ülkenin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 3’ünden sorumlu. Bir veri merkezinin en önemli maliyetlerinin başında gelen enerji kullanımının düşürülmesi çevreye de doğrudan olumlu katkı sağlıyor.

Kış aylarında enerji tüketiminde yüzde 70’e varan tasarruf

Çevreci yaklaşımları destekleyecek çalışmaları her fırsatta değerlendirdiklerini belirten Radore Veri Merkezi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “Radore olarak veri merkezimizin iklimlendirmesinde suyun soğutulması için dış ortamdaki düşük hava sıcaklığını kullanmayı mümkün kılan çevre dostu bir iklimlendirme metodu olan ‘free cooling’ teknolojisi kullanıyoruz. Bu yöntemle özellikle kış aylarında bu işlemle enerji tüketiminde %70 oranında tasarruf sağlıyoruz” dedi.

Radore Veri Merkezi içinde sıcak hava koridorlarına hapsedilen 30-35°C değerindeki sıcak hava, hassas klima üniteleriyle emiliyor ve soğutuculardan (chiller) gelen soğuk su ile 16-23° dereceye kadar soğutuluyor. Soğutulan hava doğrudan sunucu sistemlerinin soğuk hava girişlerine yönlendiriliyor. Kış aylarında bu işlem, dış ortamda bulunan soğutucu ünitelerinin kompresörlerini kullanmadan doğal soğuk hava ile gerçekleştiriliyor.

Sektör ortalamasının altında PUE değeri

Veri merkezine giren toplam gücün BT ekipmanları tarafından tüketilen güce oranını belirten PUE değerinin düşük olması bir veri merkezinin ne kadar verimli çalıştığını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki veri merkezlerinin ortalama PUE değeri 1,85 olarak belirlenirken, Radore’nin yıllık PUE oranı ortalaması 1.43.

Kullanılan enerji tasarruflu teknolojiler sayesinde Radore’nin yıllık PUE oranının sektör ortalamalarının altında gerçekleştiğine değinen Zeki Kubilay Akyol, “Bu oranlar oldukça memnun edici çünkü teknoloji sayesinde yüksek karbondioksit salınımının önüne geçerek çevreye karşı sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. Ayrıca bu enerji verimliliği sayesinde sunucu kiralama, barındırma maliyetlerimizi düşürüyor ve bu avantajı müşterilerimize yansıtabiliyoruz” dedi.