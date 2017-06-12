106 ton elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı

106 ton elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı
, 12 Haziran 2017

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, 2009 yılında başlattığı elektronik atık toplama projesiyle bugüne kadar toplam 106 ton elektronik atık toplayarak çevrecilik bilincini geliştirmeye devam ediyor.

MediaMarkt, çevreyi ve iklimi korumaya yönelik hayata geçirdiği projelerle hem tüketicilerin hem de çalışanların sosyal sorumluluk bilincini artırmaya devam ediyor. Çevreye verilen zararı en aza indirmeyi hedefleyerek geliştirdiği e-atık uygulamasıyla da mağazalarda toplanan kullanılmış elektronik ürünleri geri dönüşüme kazandırıyor.

Türkiye’de 2009 yılında başlattığı elektronik atık toplama projesiyle, her mağazaya belli büyüklüklerde üniteler yerleştirerek atıkların bu ünitelerde birikmesini sağlayan MediaMarkt, bugüne kadar toplam 106 ton elektronik atık topladı.

Hem tüketiciler hem çalışanlar bilinçleniyor
Çevreye karşı duyarlı davranarak toplumda bilinç yaratmayı amaçlayan MediaMarkt, mağazalarda tüketiciler tarafından ünitelere geri dönüştürülmesi amacıyla bırakılan telefon, beyaz eşya, televizyon, DVD ve pil gibi ürünlerin tehlikeli kısımlarını ayrıştırarak tekrar kullanılabilir hale getiriyor. Ayrıca mağazaya gelen ve aldığı ürünü ‘eve teslim’ ettirmek isteyen müşterilerin talep etmesi durumunda şirket, tüketicilerin evlerindeki eski ürünlerini alarak geri dönüşüme kazandırıyor.

 

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Tags: elektronik atık, geri dönüşüm, MediaMarkt

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