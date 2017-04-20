16. Mobil Teknolojiler Günü gerçekleşti

Sektörde 25. yılını kutlayan Univera’nın gelenekselleşen etkinliği Mobil Teknolojiler Günü için 19 Nisan’da, Sheraton Grand Ataşehir İstanbul’da gerçekleşti. Zebra Technologies’in Ana Sponsor olduğu günde, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da özel konuşması ile yer aldı.

Univera’nın her yıl düzenlediği Mobil Teknolojiler Günü, bu yıl 16. kez teknoloji kullanıcıları ve üreticilerini bir araya getirdi. Dijital projelerle operasyonlarını yöneten firmalara ev sahipliği yapan etkinlik, dijitalleşme konusunda çözüm arayan firmalar için de bir rehber niteliğindeydi. Dijitalleşme sürecindeki deneyimlerini aktaran firmalar ve fuaye alanında konumlanan çözüm üreticilerinin bilgilendirme masaları sayesinde, farklı birçok sektörden firma, süreçlerine uygun çözüm fikirleri alıp, etkili bir gün geçirdi.

Sabahki bölümde yer alan etkinliğin özel konuşmasıcı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise katılımcılarla ekonomi ve teknolojinin ilişkisini keyifli bir sunum ile paylaştı. Gelişmiş ekonomilerin teknoloji ile doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Demirtaş, geleceğin teknolojide olduğunu vurguladı.

Gün sonunda görüşlerini paylaşan Univera Genel Müdürü Cüneyt Ersin “Bu yıl Univera olarak 25. Yaşımızı kutluyoruz. 25. Yaşımızda da sloganımız “Bilgi ile Güçleniyor, Teknoloji ile Yenileniyoruz”. Bu slogan aslında tam olarak bizi ve firma kültürümüzü anlatıyor. 25 yılda, hantallaşmadan, deneyim kazanarak ve teknoloji ile sürekli yenilenerek hala dinamizmimizi koruyoruz. Bu dinamizmi de Mobil Teknolojiler Günü’nde konuklarımız ile paylaşıyoruz. Tabii bizim de konuklarımızı dinleme fırsatımız oluyor. Bu fikir alışverişi de firmalara fayda sağlayacak çözümleri üretebilmemize yarıyor. Bu yıl da aynı sinerjiyi yakaladık ve konuklarımıza hem verimli hem de keyifli bir gün yaşattık. Tüm katılımcılara ve başta Zebra olmak üzere sponsorlarımız Adresgezgini, BTHaber, Retail Türkiye, Verifone ve Univis’e teşekkür ediyoruz.” Diyerek günü değerlendirdi.