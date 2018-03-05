2 milyon dolar değerinde Bitcoin bilgisayarı çalındı

Bitcoin üretimi için kullanılan 600 adet bilgisayar çalındı. Toplam değeri 2 milyon dolar olan bilgisayarların çalınması konusunda, ‘Kuzey Atlantik adasında yaşanan en büyük hırsızlık serisi’ açıklaması yapıldı.

Daha önce Bitcoin sahiplerinin hesaplarına girerek kripto paraları çalan hırsızlar bu defa, Bitcoin üretimi için kullanılan 600 adet bilgisayarı çaldı. Çalınan bilgisayarların toplam değerinin ise yaklaşık 2 milyon dolar olduğu açıklandı.

İzlanda’da Bitcoin üretimi için kullanılan son derece güçlü 600 bilgisayar, hırsızlar tarafından çalındı. Polis yaşanan hırsızlık hakkında, ‘Kuzey Atlantik adasında yaşanan en büyük hırsızlık serisi’ açıklamasında bulundu. İzlanda medyasında ‘Büyük Bitcoin Soygunu’ olarak adlandırılan olayda güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere yaklaşık 11 kişi gözaltına alındı.

Polis komiseri Olafur Helgi Kjartansson hırsızlık hakkında, “Bu, daha önce görülmemiş ölçekte büyük bir hırsızlık, her şey bunun son derece organize bir suç olduğuna işaret ediyor” dedi.

Kripto paraların istatistiklerini tutan Digiconomist, Bitcoin madenciliği için harcanan enerji miktarının 29,05 Kilowatt saat olduğunu açıkladı. Bu enerji miktarı İrlanda, komşu ülkeler Azerbaycan, Gürcistan ve çoğu Afrika ülkesinin bir yıllık enerji tüketiminden daha yüksek.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir düşüş gözlemlenirken piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.62´lik bir düşüşle 11 bin 183 dolardan işlem gördü.

Bitcoin 188 milyar 996 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41,7´sini oluştururken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 262 milyon dolar olarak gerçekleşti.