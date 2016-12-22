2016’nın en büyük internet yatırımını Armut.com aldı

2011 yılında kurulan ve bu sene 5. yaşını kutlayan Armut.com, bir süre önce aldığı 11,2 milyon liralık yatırım ile Türkiye’de 2016’nın en büyük internet yatırımına da imza atmış oldu.

Bu yıl cirosunu ikiye katlayan ve ev hizmetleri alanında global devlerle rekabete odaklanan şirket, 8 milyonu aşan trafiğiyle kendi sektöründe dünyadaki ilk 5 oyuncu arasına girdi. Armut.com 2017 yılı içinde 8 ülkeye açılarak büyümesini dünya çapında sürdürecek.

Hizmet ihtiyacı olanlarla yüzlerce kategorideki uzman hizmet verenleri buluşturan Armut.com, yakın bir dönemde Addventure ve Hummingbird Ventures fonlarından aldığı toplam 11,2 milyon liralık yatırım ile 2016 yılında Türkiye’deki en büyük internet yatırımına imza atmış oldu.

Armut.com, Similar Web verileriyle hazırlanan rapora göre 8 milyonu aşan sayfa ziyareti ile dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda şirketi geride bırakıp, global ölçekte 5. sırada yer alma başarısını gösterdi.

Türkiye’den bir internet girişiminin faaliyet gösterdiği alanda global ölçekte yakaladığı başarının önemine dikkat çeken Armut.com Kurucu Ortağı Erol Değim, “Türkiye’de doğan ve büyüyen bir internet girişimi olarak 2016 yılında ülkemizdeki en büyük internet yatırımını almış olmak bizleri gururlandırıyor. 2016 yılı zor bir yıl olsa da Armut.com olarak ciromuzu 2 kat artırdık. Büyümemize paralel olarak çalışan sayımız da 2 kattan fazla artarak 60’ı geçti. 2017 yılı hedefimiz ise büyümemizi sürdürerek global rekabette iddiamızı artırmak ve bu doğrultuda 8 ülkeye Armut.com’un teknolojisini ve hizmet kalitesini taşımak olacak”dedi.