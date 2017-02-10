2017 model iPhone’lar hangi yeni özelliklerle gelecek?

Apple’ın 2017’de çıkarmayı planladığı yeni iPhone modellerinde ne gibi özellikler olacak..

Yeni iPhone’larla ilgili tahminler gelmeye devam ediyor. Bunların sonuncusu ise yaptığı Apple analizleriyle tanınan KGI’dan geldi. KGI Securities’in analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 8 ve iPhone 7’nin iki yeni sürümünde de kablosuz şarj özelliği olacağını söylüyor.

4.7 inç, 5.5 inç ve 5.8 inç form faktörlerinde olması beklenen yeni iPhone modellerinde ayrıca yeni bir 3D Touch özelliğinin yanı sıra OLED bir ekran kullanılacağı belirtiliyor. Gelecek kablosuz şarj özelliğiyle cihazın iç sıcaklığı artacağı gelen notlar arasında. Kuo ayrıca iPhone 8’in bir OLED ekranı ve cam gövdesi olacağı için ısınmadan kaynaklanabilecek olası sorunları önleme amacıyla ek bir grafit tabakası ekleyeceğinin tahminini yapıyor.