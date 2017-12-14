2017’de Google’da en çok neleri aradık?

2017’de Google’da en çok neleri aradık?
, 14 Aralık 2017

Google, Türkiye’den 2017 yılında en çok hangi kelimelerin arandığına dair detaylı bir rapor paylaştı. 

 İşte 2017 yılı boyunca Türkiye’de en çok aranan kelimeler ve yükselen trendler

Genel Aramalar

1 – Milli Piyango 2017

2 – Stres Çarkı

3 – YSK

4 – e-okul

5 – Referandum Sonuçları

6 – Morpa Kampüs

7 – Bayram mesajları

8 – Altın fiyatları

9 – Katar

10 – arakan

İsimler

1 – Vatan Şaşmaz

2 – Filiz Aker

3 – İbrahim Erkal

4 – Harun Kolçak

5 – Cem Korkmaz

6 – Metin Hara

7 – Tayfun Talipoğlu

8 – Tarkan

9 – Aleyna Tilki

10 – Murat Başoğlu

Diziler

1 – Game of Thrones

2 – Fi

3 – İçerde

4 – Kalp Atışı

5 – İsimsizler

6 – İstanbullu Gelin

7 – Siyah Beyaz Aşk

8 – Şevkat Yerimdar

9 – Söz

10 – Stranger Things

Yemek Tarifleri

1 – Krep

2 – Aşure

3 – Güllaç

4 – Enginar

5 – Kuymak

6 – İçli Köfte

7 – Mücver

8 – Pankek

9 – Trileçe

10 – Humus

Nedir?

1 – Pestisit

2 – Varlık Fonu

3 – Chia Tohumu

4 – Başkanlık Sistemi

5 – Kara Cuma

6 – Kuching Sendromu

7 – Youtuber

8 – Kodlama

9 – Stalk

10 – Sübye

 Şarkılar

1 – Gece gölgenin rahatına bak

2 – Sen olsan bari

3 – Erik dalı gevrektir

4 – Yolla

5 – Canavar

6 – Yorumlardan Şarkı

7 – Koştum hekime

8 – Kıymetlim

9 – Muhbir

10 – Ateşle Oynama

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Tags: 2017'de en çok ne aradık, en çok aranan kelimeler, Google

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