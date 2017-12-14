2017’de Google’da en çok neleri aradık?
Google, Türkiye’den 2017 yılında en çok hangi kelimelerin arandığına dair detaylı bir rapor paylaştı.
İşte 2017 yılı boyunca Türkiye’de en çok aranan kelimeler ve yükselen trendler
Genel Aramalar
1 – Milli Piyango 2017
2 – Stres Çarkı
3 – YSK
4 – e-okul
5 – Referandum Sonuçları
6 – Morpa Kampüs
7 – Bayram mesajları
8 – Altın fiyatları
9 – Katar
10 – arakan
İsimler
1 – Vatan Şaşmaz
2 – Filiz Aker
3 – İbrahim Erkal
4 – Harun Kolçak
5 – Cem Korkmaz
6 – Metin Hara
7 – Tayfun Talipoğlu
8 – Tarkan
9 – Aleyna Tilki
10 – Murat Başoğlu
Diziler
1 – Game of Thrones
2 – Fi
3 – İçerde
4 – Kalp Atışı
5 – İsimsizler
6 – İstanbullu Gelin
7 – Siyah Beyaz Aşk
8 – Şevkat Yerimdar
9 – Söz
10 – Stranger Things
Yemek Tarifleri
1 – Krep
2 – Aşure
3 – Güllaç
4 – Enginar
5 – Kuymak
6 – İçli Köfte
7 – Mücver
8 – Pankek
9 – Trileçe
10 – Humus
Nedir?
1 – Pestisit
2 – Varlık Fonu
3 – Chia Tohumu
4 – Başkanlık Sistemi
5 – Kara Cuma
6 – Kuching Sendromu
7 – Youtuber
8 – Kodlama
9 – Stalk
10 – Sübye
Şarkılar
1 – Gece gölgenin rahatına bak
2 – Sen olsan bari
3 – Erik dalı gevrektir
4 – Yolla
5 – Canavar
6 – Yorumlardan Şarkı
7 – Koştum hekime
8 – Kıymetlim
9 – Muhbir
10 – Ateşle Oynama