2017’de yatırım yapılacak girişimler belli oldu!

2017’de yatırım yapılacak girişimler belli oldu!
, 30 Ocak 2017

Etohum tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi’nde 2017’de yatırım yapılacak en başarılı 17 girişim açıklandı.

Duyurulan girişimler; Motor-In, Urbansurf, Evdeki Yardımcım, Fosefi, Papirux, Taşeron Bankası, Fofomo, Bilemezsin, Go Maint Me, Botanalytics, Gymanya, StartupScore, Hoom, MyTrustedWill, Otomofis, LucySurvey ve Educain oldu.

Etohum tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi, 28 Ocak Cumartesi günü İTÜ Arı Teknokent ana sponsorluğunda İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Her sene büyük bir ilgiyle beklenen Girişimcilik Zirvesi, 9. senesinde de binin üzerinde katılımcıyla gerçekleşti. Levent Erden, Timur Sırt, Melih Abuaf, Kerem Dündar gibi sektörlerinde öncü konuşmacıların da ağırlandığı zirvede, Etohum’a bu yıl başvuru yapan yaklaşık 5 binin üzerinde girişim arasından seçilen 17 girişim, 2017’de yatırım yapılacak en başarılı Etohum girişimleri olarak belirlendi.

23-25 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Startup Turkey etkinliğinde yatırımcılarla buluşma şansı kazanan girişimciler, bu aşamadan sonra bir dizi mentorluk ve eğitim sürecini tamamlayacak, yatırımcılarla yüz yüze görüşmeler yaparak girişimlerini büyütmeye çalışacak.

Kategoriler Haber
Tags: Etohum, girişimler

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