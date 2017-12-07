2018’de beklenen bulut bilişim eğilimleri!

2018 yılında bulut üzerinde çalışan hizmetlerin kullanımındaki artışın katlanarak sürmesi, depolama ihtiyacının artması, nesnelerin interneti ve makine öğrenimi adaptasyonunun yaygınlaşması bekleniyor

Veri merkezi Radore, 2018 yılında bulut bilişime olan eğilimin hem Türkiye’de hem de dünyada artacağını duyurdu. Hem dünya çapında hem de Türkiye’de yapılan araştırmalar, şirketlerin 2018 eğilimlerini ortaya koyuyor.

Gartner’ın 2018 öngörülerine göre, mobil cihazların çalıştıracağı bulut tabanlı uygulamaların daha da artacak ve bağlantı hızı, bant genişliği, gecikme süreleri gibi ölçütler daha da belirleyici olacak. Türkiye’deki 400 KOBİ ile yapılan araştırmada KOBİ’lerin yüzde 71’inin bulut üzerinde herhangi bir çözüm kiralayacağını belirtmesi 2018 yılında da Türkiye’deki eğilimin artmaya devam edeceğini gösteriyor. IDC’nin 2021 öngörülerine göre, bulut bilişim hizmetlerine yapılan harcamalar ve buluta uygun donanım, yazılım ve hizmetlerin toplam hacmi 530 milyar doların üzerine çıkacak.

Nesnelerin interneti, video içeriklerin artışı ve sanal gerçeklik gibi teknolojiler nedeniyle verinin katlanarak arttığına dikkat çeken Radore Veri Merkezi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “Her yıl şirketlerin verisi ortalama iki katına çıkıyor. Bunca veri miktarı sebebiyle bulut bilişimin önemi her geçen gün artacak. 2018 yılında bulut bilişim hizmetlerine olan ilginin her zamankinden fazla olmasını bekliyoruz” dedi. Zeki Kubilay Akyol, 2018 yılında beklenen bulut bilişim eğilimlerini şu şekilde sıraladı:

• Hizmet olarak yazılım(SaaS), altyapı ve platform harcamaları artacak. Bulut bilişim hizmetlerinin sadeliği ve yüksek performansı işletmelere cazip gelecek.

• Veri merkezlerinde sunulan depolama kapasitesi artacak. Yapılan araştırmalara göre, dünya çapında toplam depolama kapasitesinin 1,1 ZB olması bekleniyor -ki bu rakam 2017 yılının tam iki katı.

• Nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zekâ (AI) gerçek zamanlı veri ve bulut bilişim kullanımını tetikleyecek. Yeni yılda anında 40 dilde çeviri yapan kulaklıklar, hizmet sektöründe yaygınlaşan robotlar hayatımıza girecek.

• Daha fazla içerik dağıtım ağı kullanılacak. Erişilebilirlik ve yüksek performans için CDN hizmetlerinin kullanımı yayınlaşacak.

• Makine öğrenimi yaygınlaşmaya devam edecek. IDC verilerine göre, 2021 yılında kurumsal ticari uygulamaların yüzde 75’inin arkasında yüksek performans ihtiyacı duyan makine öğrenimi yer alacak.