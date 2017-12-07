2023 yılında 1 milyar insan 5G abonesi olacak

Ericsson’un her sene düzenli olarak yayınladığı Mobilite Raporu, 2023 yılına kadar, geliştirilmiş mobil geniş banda yönelik 1 milyar 5G aboneliği olacağını tahmin ediyor.



İlk olarak kalabalık kentsel alanlara sunulması beklenen 5G, 2023 yılına kadar, dünya nüfusunun %20’sinden fazlasını kapsayacak. Başlıca ürün sunumları 2020 yılında olacak şekilde, 5G New Radio’ya (NR) dayalı ilk ticari ağların 2019 yılında piyasada yer alması bekleniyor. İlk 5G sürümleri ABD, Güney Kore, Japonya ve Çin gibi çeşitli pazarlar şimdiden bekleniyor.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ralf Pichler; “Hali hazırda pek çok sektörde dijitalleşme başlamış durumda. 5G’nin hayatımıza girmesiyle bu dönüşüm inanılmaz bir hız kazanacak. Sensörler, cihazlar, hızlı bağlantı gibi özellikler sayesinde uzaktan bir çalışan, büyük makineleri kumanda edebilecek. Belki de daha sonra tüm sistemi yapay zekaya devredecek ve makinalar insanların üzerindeki işleri hafifletecek. Bu da maliyetlerin azalması ve gelirlerin artması anlamına gelecek. Her endüstrinin bundan kazanımı farklı olacak; ICT’nin ise tüm bu alanlardan elde ettiği geliri en az %100 katlamasını bekliyoruz. Bizler 5G’ye hazırlanırken, bu trendler de mobil endüstrinin ilerlemesine yönelik gündemi belirlemeye devam edecek.”

5G ile ICT 2026’ya kadar 14 milyar dolar gelir artıracak

Raporun Türkiye çıktıları, 5G ile birlikte endüstrilerde de ciddi değişimler yaşanacağına işaret ediyor. Dünya daha bağlantılı hale geldikçe, endüstriler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yönlendirdiği bir dönüşümü yaşayacak ve bu durum yeni gelir fırsatları oluşmasına sebep olacak. Bu kapsamda Türkiye’de 5G’nin sağladığı IoT’a yönelik endüstrilerden elde edilen dijitalleşme gelirlerinin 14,1 milyar dolar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Toplam gelirin sektörlere dağılımı ise 2026 projeksiyonları ile şu şekilde:

• Enerji ve Kamu Hizmetleri: 5G’nin sağladığı hızlı dijitalleşme sonrası bu sektörün ICT sektörüne 2,69 milyar dolar ek gelir sağlaması bekleniyor. ICT Sektörü, 2019-2026 yılları arasında ise enerji ve kamu hizmetleri sektöründeki dijitalleşmeden kaynaklanan gelirlerini %123 artırabilecek.

• Üretim: Üretimin dijitalleşmesinden kaynaklı ICT sektörünün elde edeceği ek gelirin 2,51 milyar dolar olacağı öngörülüyor. ICT sektörünün, üretim endüstrisindeki yeni teknolojilerle gelirini 2019 – 2026 arasında %136 artıracağı öngörülüyor.

• Kamu Güvenliği: 5G altyapısıyla kullanılacak teknolojilerle kamu güvenliği alanında 2026 yılında ICT sektörü 1,77 milyar dolar ek gelir elde edilebilecek. ICT sektörünün, bu alandaki gelirlerini 2019’dan 2026’ya kadar %126 artırması bekleniyor.

• Sağlık: 5G ile birlikte sağlık sektörü, dijitalleşmenin etkisiyle ICT sektörüne 1,72 milyar dolar ek gelir sağlayacak. ICT sektörünün sağlık teknolojilerinin etkisiyle gelirlerini 2026’ya kadar %116 artıracağı düşünülüyor.

• Toplu Taşıma: Toplu taşıma da 5G’nin hayatımıza girmesiyle yeni gelir alanları yaratacak. 2026’ya kadar ICT sektörü toplu taşıma sektöründen 1,39 milyar dolar elde edecek, buradan hareketle ICT’nin bu sektörden elde edeceği gelirin %129 büyümesi bekleniyor.

• Medya ve Eğlence: 2026’ya kadar %128 büyüyecek sektör, pastadan ICT sektörüne 1,28 milyar dolarlık bir ek gelir sağlayabilecek edebilecek.

• Otomotiv: 5G altyapısıyla en çok gelişecek sektörlerden biri de otomotiv. ICT sektörüne otomotiv alanındaki teknolojilerin katkısının 1,12 milyar dolar gelir olması bekleniyor. Bu gelir 2026’ya kadar %135 büyüyecek.

• Finansal Hizmetler: Finansal hizmetler yeni geniş bant teknolojisiyle ICT sektörüne 780 milyon dolarlık bir ek gelir sağlayacak. Gelirde büyüme oranının %115 olması bekleniyor.

• Perakende: Sektörler arasında gelirlerini en çok büyütecek sektör perakende olarak öne çıkıyor. Sektörün 5G kaynaklı dijitalleşmeden kaynaklı gelir pastasından ICT sektörüne 590 milyon dolar pay sağlaması bekleniyor. Bu alanda elde edilen gelir 2026’ya kadar %136 büyüyecek.

• Tarım: Özellikle son dönemde Türkiye’de tarım sektöründe dijitalleşme uygulamalarının kullanılmasının etkisiyle 2026’ya kadar ICT sektörünün 210 milyon dolar elde edeceği tahmin ediliyor. Bu sektörden elde edilen gelirlerin toplamda %127 olacağı öngörülüyor.

Türkiye’deki operatörler 6,6 milyar dolara kadar ek gelir elde edebilecek

5G’nin ticarileşmesi ve kademe kademe endüstrilere entegrasyonundan itibaren endüstriler kadar operatörler de bu endüstrilere sağladıkları hizmetlerden ötürü ciddi ek gelirler elde edecekler. Bu kapsamda;

• Altyapı sağlayan operatörlerin cirolarını 2,2 milyar dolar,

• Hizmet sağlayıcı, diğer bir deyişle bilgi işleyip değer yaratma yoluna giden operatörlerin cirolarını 3,62 milyar dolar,

• Kendi hizmetlerini yaratan operatörlerin ise 840 milyon dolara kadar artırabileceği öngörülüyor.

2023 yılında küresel mobil veri trafiği ayda 100 Exabyte’ı geçecek

Mobil veri trafiğinin, önümüzdeki altı yıllık dönemde, sekiz kat artması ve 2023 yılına kadar, ayda 110 Exabyte’a ulaşması bekleniyor. Bu, 5,5 milyon yıl boyunca HD video görüntüleme demek.

2017 yılının sonuna kadar, tüm bölgelerde mobil veri trafiği artışı sürecek ve aylık 7GB’ı geçecek.

Video tüketimi, mobil geniş bant tüketimini arttırmaya devam ediyor. Videolara yönelik trendin arkasındaki itici güç y Kuşağı. 15 ile 24 yaş aralığında olan bu grup, 45 yaşın üstündekilere göre 2,5 kat daha fazla video izliyor.

Videoların daha yüksek çözünürlüklerde görüntülenmesi ve 360-derece video gibi kapsayıcı video formatlarına ilginin artması, veri trafiği tüketim hacimlerinde etkili olacak. Örneğin, bir YouTube 360-derece videosu, aynı algılanan kalitedeki normal bir YouTube videosuna göre 4 ila 5 kat daha fazla bant genişliği kullanıyor.

LTE yerleştirmeleri– ivme devam ediyor

2017 sonuna kadar LTE, baskın mobil erişim teknolojisi olacak. 2023 yılının sonuna kadar ise 5,5 milyar abone sayısına ulaşılacağı tahmin ediliyor. Bu rakam dünya nüfusunun %85’inden fazlasına denk geliyor.

Sesin LTE üzerinden taşınmasını ifade eden VoLTE 60’tan fazla ülkede, 125’ten fazla ağda lanse edildi. VoLTE aboneliklerinin, 2023 sonuna kadar 5,5 milyara ulaşacağı ve bunun kombine LTE ve 5G aboneliklerinin %80’inden fazlası anlamına geleceği tahmin ediliyor.

Akıllı saatlerin de son dönemde VoLTE’yi kullanmasıyla birlikte kullanıcılar, akıllı saatlerinden doğrudan ve yakınlarında bir akıllı telefon olmadan sesli arama yapabiliyorlar (multi-SIM). Aramalar ayrıca bir kullanıcının akıllı telefonu ve saati arasında da transfer edilebiliyor.

Küresel Ericsson Mobilite Raporu ile birlikte, Batı Avrupa, Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ile Latin Amerika’ya yönelik bölgesel raporlar da yayınlandı.