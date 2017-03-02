2050’de dünyayı neler bekliyor?

Küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab, Mobile World Congress 2017’de düzenlenen panel oturumunda Earth 2050 (Dünya 2050) adlı projenin hayata geçtiğini duyurdu. İnteraktif bir multimedya projesi olan Earth 2050, önümüzdeki 30 yıl içerisinde gerçekleşmesi öngörülen sosyal ve teknolojik gelişmeleri bir araya topluyor.

Proje için Ian Person gibi gelecekbilimcilerle iş birliği yapan Kaspersky Lab, bunun yanında kendi araştırmacılarının gelecekle ilgili vizyonlarını da birçok sanatçı ve bilim insanının bakış açılarıyla harmanlayarak, çok da uzak olmayan bir geleceğin gerçekçi bir görünümünü elde etti. Kullanıcılar, sitede bulunan 200’ün üzerinde gelecek tahminini inceledikten sonra kendi vizyonlarını da Earth 2050 sitesine eklenmek üzere gönderebiliyor.

Geleceğin beraberinde getireceği zorlukları daha iyi anlamak isteyen Kaspersky Lab, bunu yapabilmek için yakın gelecekte dünyanın nasıl bir yer olacağını anlamak istiyor. Örneğin, hayatlarımız tamamen dijital bir hale geldiğinde gizlilik konusunu nasıl ele alacağız? Eğer kullandıkları cihazlar implantasyon yoluyla insanların vücutlarına yerleştirilecek ve tüm verileri bulutta saklanacaksa verileri nasıl koruyacağız? Kaspersky Lab için daha da önemlisi: artık uç nokta diye bir şey söz konusu olmayacaksa, sektör, herhangi bir anda hangi cihazı kullandıklarına bakmaksızın müşterilerin içinde bulundukları durumlara göre adapte olabilen güvenlik çözümleri sunmaya doğru hızla ilerleyecek mi?

Şu anda Earth 2050 kapsamında dünya çapında 80 şehir için gelecek tahminleri bulunuyor. Kullanıcılar istedikleri şehri seçtiklerinde ilgili tahminler haritanın üst kısmında beliriyor. Portal, her biri alanlarında uzman kişilerin tahminlerini içeren, 2030, 2040 ve 2050 olmak üzere üç zaman kategorisine ayrılmış. Kullanıcılar, birçok farklı Kaspersky Lab uzmanının gelecekte neler olacağına dair düşüncelerini inceleyebiliyor.

Proje sadece yazılı tahminlerle kısıtlı değil. Earth 2050 ayrıca Barselona ve Şangay gibi şehirler de dahil olmak üzere 12 adet VR (sanal gerçeklik) uyumlu panoramayı ve gelecekten çeşitli eserlerin illüstrasyonlarını da içeriyor. Kullanıcılar gelecekteki şehirlerin nasıl işleyeceğine dair 360º görüntüleri izleyebiliyor. Sokakta gördüğümüz her insanın dış görünümünü değiştirebilecek miyiz? Sürücüsüz arabalar büyük şehirlerde taksiciliğin geleceği mi? Uyurken reklamlar görecek miyiz? Bunlar, sitede karşılaşılabilecek sorulardan sadece birkaçı.

Özel geri bildirim formu ise kullanıcılara siteye kendi fikirlerini ekleme imkanı tanıyor. Gönderilen fikirler editörlerin eleğinden geçtikten sonra sitede yayınlanacak. Kullanıcılar halihazırda var olan tahminler üzerine tartışıp, kendi tahminlerini paylaşarak projeye katkıda bulunabiliyor.