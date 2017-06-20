3. Havalimanının ERP projesini Detaysoft üstlendi

Türk sermayeli en büyük SAP çözüm ortağı Detaysoft, tamamlandığında dünyanın tek çatı altında sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın ERP projesini hayata geçirecek. Proje, Türkiye tarihindeki en büyük ERP projesi olacak.



Kendi Ar-Ge Merkezi ve geliştirdiği çözümlerin yanı sıra tamamladığı projelerle Türkiye’nin yüzde yüz Türk sermayeli en büyük SAP çözüm ortağı olan Detaysoft, İstanbul Yeni Havalimanı ERP projesine 2017 Mayıs ayında başladı. Geniş bir kapsama sahip olan projenin 2018 yılında aktif hale gelmesi planlanıyor.

Tek çatı altında sıfırdan yapılan dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı, teknolojik açıdan da dünyanın en önemli havalimanlarından biri olma özelliğine sahip olacak. Detaysoft’un yürüteceği proje, havalimanının uçtan uca tüm iş süreçlerini ve yeni nesil bulut teknolojilerini içerisinde barındıran bir ERP projesi olacak.

Projenin tamamlanması ile havalimanındaki iş süreçlerinin tamamı birbirleri ile entegre edilecek ve tek bir platformdan yürütülecek. Bu kapsamlı proje tüm sistemlerin yüksek performansla kesintisiz olarak çalışmasını sağlayarak havalimanındaki çalışanların işlerini kusursuz olarak yapmalarına yardımcı olacak. Proje ile İstanbul Yeni Havalimanı, uluslararası en yüksek standartlarda iş süreçlerine ve teknolojik güce sahip olacak. Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda kullanılan teknoloji, bu kapasiteye cevap verebilir nitelikte olacak. Ayrıca, IoT teknolojisi gibi geleceğe yön veren teknolojilere uyumlu bir altyapı hazırlanmış olacak. Detaysoft’un daha önce İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı projesi gibi yürüttüğü diğer projeler ile elde ettiği havacılık sektöründeki bilgi birikimi ve tecrübesi, ayrıca SAP uygulamalarının dünyanın önde gelen havalimanlarına sağladığı katma değer; İstanbul Yeni Havalimanı için de büyük fayda sağlayacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, “Yüzde yüz Türk sermayeli en büyük SAP çözüm ortağı olarak bu projeyi almaktan büyük gurur duyduk. Yaklaşık bir senedir bu projeyi yakından takip ediyorduk. 18 senedir pek çok sektörde faaliyet gösteren müşterilerimizin süreçlerini uluslararası standartlara taşıdık ve yazılım alanında şirketlerin teknolojik dönüşümlerini gerçekleştirmelerine öncülük ettik. Kazandığımız proje başarısı ile yurtiçinin yanı sıra global ölçekte de birçok başarı elde ettik. Sahip olduğumuz birikimi ülkemizin gözbebeği olacak bu projede kullanacak olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Türkiye’nin en önde gelen danışmanlarından birçoğu bu projede yer alacak. Bu projeyi uluslararası en yüksek standartlarda tamamlayacaklarından hiç şüphemiz olmayan tüm ekip arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz” dedi.

İGA CIO’su Ersin İnankul da “Kendisinin ve ekibinin 20 yılı aşkın süredir onlarca havalimanı kurma ve işletme tecrübesinden hareketle Dünyanın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın yönetim sisteminin kurulumu ile ilgili tüm sistemler ile entegre son teknolojilerin kullanıldığı ve bundan sonra kurulacak olan tüm havalimanları için örnek teşkil edecek nitelikte dünya çapında başarılı bir proje olacağını böylesine büyük ve önemli projede özveri ile çalışacak olan proje ekibine başarılar dilediğini aktardı.