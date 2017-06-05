35 binden fazla sahte baskı malzemesi ele geçirildi

HP, bugün yaptığı açıklamada, HP yazıcılar için üretilmiş binlerce sahte baskı malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu. Şirket, İstanbul yakınındaki depo ve üretim tesislerine baskın yaparak 35 binden fazla yasadışı ürüne el koyan emniyet güçlerine de bu kapsamda destek verdi.



Yetkililer yaptıkları baskınlarda sahte HP markasına sahip 15 bin civarında kartuş ve 20 binden fazla paketleme ve etiketleme materyali ele geçirdi. HP’nin Taklit ve Sahtekarlık Programı (ACF) uzmanları, baskınları gerçekleştirmeleri için yetkililere istihbarat bilgisi verirken aynı zamanda ele geçirilen ürünlerin sahte olup olmadığı konusunda da yardımda bulundu.

Yasadışı sahte ürünler tüketicilerin cihazlarında performans ve dayanıklılık sorunlarına yol açan birçok problem yaratabiliyor. Ayrıca sahte baskı mürekkebi veya toner nedeni ile bozulan bir yazıcı, üreticinin sunduğu garanti şartlarının kapsamı dışında da kalabiliyor.

Buna karşın HP ürünleri, uzun bir geçmişe sahip icat ve test süreci dikkate alınarak katı kalite ve dayanıklılık standartlarına göre tasarlanıyor. Orijinal HP LaserJet ve HP InkJet kartuşları, sahte olanların aksine, geçmişten günümüze yapılan yatırımlar ve test süreçlerinden geçerek üstün performans ve sağlam sonuçlar sunacak şekilde geliştiriliyor.

HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “HP olarak, emniyet güçlerinin işbirliğinden ve yasaları çiğneyen kalpazanlara karşı hızla harekete geçerek yapmış oldukları tutuklamalardan ve açılan davalardan memnuniyet duyuyoruz. Sonuçta bu sahte ürünlerden zarar görenler masum müşteriler. HP’nin Taklit ve Sahtekarlık Programı uzmanlarının sahte baskı ürünlerinin piyasadan toplatılmasına yapmış olduğu katkıdan ötürü de gurur duyuyoruz. Müşterilerimizi sahte ürünlerden korumaya kararlı olup bu amaçla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

EMEA bölgesinde geçen beş yıl içerisinde HP’nin desteği ile yerel merciler tarafından 12 milyon sahte baskı malzemesi ve bileşeni ele geçirildi. HP, iş ortaklarının envanterlerini veya müşterilere gönderilen şüpheli sevkiyatları kapsayan 4 bin 500’den fazla denetleme ve teftiş yaptı.

Taklit ve Sahtekarlık Programı ile HP, sahte baskı malzemelerine karşı müşterilerini ve iş ortaklarını aktif bir şekilde eğitiyor. Ayrıca şirket, sahte HP baskı bileşenleri üreten yasa dışı operasyonların tespiti ve ortadan kaldırılması için de yasal mercilerle yerel ve global düzeyde yakın bir şekilde çalışıyor.