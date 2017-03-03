Telefonlar 20 dakikada şarj olacak!

MWC 2017’de Çinli telefon üreticisi Meizu, yeni hızlı şarj teknolojisini tanıttı.Şirketin geliştirdiği Super mCharge hızlı şarj teknoloji, bir akıllı telefonu 10 dakikada %60, 20 dakikada ise tam şarj etmeyi vadediyor.

Çinli telefon üreticisi Meizu, teknoloji devlerine taş çıkarak yeni bir özellikle geliyor. Hızlı şarj teknolojileri üzerinde öneli çalışmalar yürüten firma dün itibarıyla Super mCharge hızlı şarj teknolojisini tanıttı.

Tanıtılan Super mCharge, bir akıllı telefonu 10 dakikada %60, 20 dakikada tam şarj etmeyi vadediyor.

MWC 2017’de görücüye çıkan teknoloji, yeni kablo ve akıllı devre parçaları ile söz konusu hızlı şarjı mümkün kılıyor.

Bu teknoloji akıllı telefonlarla buluştuğunda büyük bir problem olan şarj sorunu da ortadan kalkmış olacak.Teknoloji şirketlerinin ilgi odağı haline gelen Super mCharge’ın henüz hangi telefonda kullanılacağı açıklanmadı. Lakin MWC 2017 standında konu ile ilgili bilgi veren Meizu yetkilieri, bu teknolojinin 2017 sonu veya 2018 başında piyasaya sürülecek telefonlarda bulunacağı müjdesini verdi.Lakin söz konusu şarj teknolojisine sahip telefonun modeli hakkında henüz bir bilgi yok ve Super mCharge teknolojisinin teknik sorunlar yaratıp yaratmayacağı hakkında da henüz kesin bir ibare yok. Umuyoruz ki firma tanıtımını gerçekleştirdiği teknolojiyi sorunsuz bir şekilde kullanıcıları ile buluşturabilir.