500 Startups’tan Insider’a yatırım desteği

500 Startups’tan Insider’a yatırım desteği
, 10 Şubat 2017

Türkiye’nin başarılı girişimlerinden Insider,  dünyanın önde gelen yatırım fonlarından 500 Startups’tan yatırım aldı.

Dave McClure ve Christine Tsai tarafından 2010’da Silikon Vadisi’nde kurulan ve bugüne kadar 60’tan fazla ülkede 1600’den fazla girişime destek veren yatırım fonu 500 Startups, dijital müşteri deneyimi platformu Insider’a yatırım yaptığını açıkladı.

500 Startups sadece çekirdek seviyesindeki girişimlere yatırım yapan bir fon olarak bilinirken yakın zamanda 2,2 milyon dolarlık Seri A turunu tamamlayan Insider’a yaptığı yatırım ile Insider’ın açılımına verdiği stratejik desteği ortaya koydu.

500 Startups’ın Yönetim ve Yatırım Takımı üyesi, Peak Games’in kurucularından Rina Onur destek verdiği yatırımı şöyle değerlendirdi: “Hande Çilingir ve Insider’la tanışalı kısa bir süre oldu. Normalde ileriki aşamalarında olan şirketlere destek vermiyoruz, fakat 500 Startups olarak yatırım kararını verirken girişim klonlamanin ötesinde, Insider gibi ürün odaklı ve tüm dünyaya dokunan bir kültür yaratmayı başaran global firmaları desteklediğimizi göstermek istedik.”

Öngörüsel modelleme ve segmentasyon teknolojileri ile reklam ve pazarlama teknolojilerinin kesişiminde yenilikçi bir platform olarak Singapore Airlines, UNIQLO, New Balance gibi küresel markalara dijital pazarlama optimizasyonu hizmeti veren Insider, 500 Startups’ın da desteği ile pazardaki hızlı büyüyüşüne devam etmeyi hedefliyor.

2017 başında Tokyo, Singapur, Londra, Dubai, Moskova, Varşova, Kuala Lumpur, Cakarta ve İstanbul olmak üzere toplam 10 ülkede, toplam 130 çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren Insider’ın yıl sonu hedefi, aldığı stratejik destekler ve sektörü yönlendiren yeni teknolojilerle toplam 17 ülkede faaliyet göstermek.

Kategoriler Haber
Tags: 500 Startups, Insider, yatırım

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Radore’den “Arkadaşları Ayırmayın” kampanyası

Radore’den “Arkadaşları Ayırmayın” kampanyası

Foursquare/Swarm hesabımı nasıl silerim?

Foursquare/Swarm hesabımı nasıl silerim?

VMware, AirWatch Express çözümünü piyasaya sürüyor

VMware, AirWatch Express çözümünü piyasaya sürüyor

Aruba “Mobile First Platform’unu” tanıttı

Aruba “Mobile First Platform’unu” tanıttı

İş ve oyun için güçlü 2’si 1 arada cihaz: Yeni Acer Aspire Switch 11 V

İş ve oyun için güçlü 2’si 1 arada cihaz: Yeni Acer Aspire Switch 11 V

Teknik sorunlar IT’yi nasıl etkiliyor?

Teknik sorunlar IT’yi nasıl etkiliyor?

Kişisel verilerin korunması neden önemli?

Kişisel verilerin korunması neden önemli?

CEO’lar siber saldırılardan haberdar edilmiyor mu?

CEO’lar siber saldırılardan haberdar edilmiyor mu?

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *