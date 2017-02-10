500 Startups’tan Insider’a yatırım desteği

Türkiye’nin başarılı girişimlerinden Insider, dünyanın önde gelen yatırım fonlarından 500 Startups’tan yatırım aldı.

Dave McClure ve Christine Tsai tarafından 2010’da Silikon Vadisi’nde kurulan ve bugüne kadar 60’tan fazla ülkede 1600’den fazla girişime destek veren yatırım fonu 500 Startups, dijital müşteri deneyimi platformu Insider’a yatırım yaptığını açıkladı.

500 Startups sadece çekirdek seviyesindeki girişimlere yatırım yapan bir fon olarak bilinirken yakın zamanda 2,2 milyon dolarlık Seri A turunu tamamlayan Insider’a yaptığı yatırım ile Insider’ın açılımına verdiği stratejik desteği ortaya koydu.

500 Startups’ın Yönetim ve Yatırım Takımı üyesi, Peak Games’in kurucularından Rina Onur destek verdiği yatırımı şöyle değerlendirdi: “Hande Çilingir ve Insider’la tanışalı kısa bir süre oldu. Normalde ileriki aşamalarında olan şirketlere destek vermiyoruz, fakat 500 Startups olarak yatırım kararını verirken girişim klonlamanin ötesinde, Insider gibi ürün odaklı ve tüm dünyaya dokunan bir kültür yaratmayı başaran global firmaları desteklediğimizi göstermek istedik.”

Öngörüsel modelleme ve segmentasyon teknolojileri ile reklam ve pazarlama teknolojilerinin kesişiminde yenilikçi bir platform olarak Singapore Airlines, UNIQLO, New Balance gibi küresel markalara dijital pazarlama optimizasyonu hizmeti veren Insider, 500 Startups’ın da desteği ile pazardaki hızlı büyüyüşüne devam etmeyi hedefliyor.

2017 başında Tokyo, Singapur, Londra, Dubai, Moskova, Varşova, Kuala Lumpur, Cakarta ve İstanbul olmak üzere toplam 10 ülkede, toplam 130 çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren Insider’ın yıl sonu hedefi, aldığı stratejik destekler ve sektörü yönlendiren yeni teknolojilerle toplam 17 ülkede faaliyet göstermek.