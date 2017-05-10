Qualcomm’dan iki yeni işlemci: Snapdragon 660 ve 630

Qualcomm, iki yeni mobil platformu Snapdragon 660 ve 630’u duyurdu. Snapdragon 660 ve 630 mobil platformlar hangi özellikler sunuyor?

Üstün performans sunacak şekilde tasarlanan bu platformlar, gelişmiş fotoğraf çekimi ve kaliteli oyun oynama deneyimi sunarken uzun pil ömürleri ve hızlı LTE bağlantıları ile de dikkat çekiyor. Snapdragon 660 ve 630 mobil platformlarda kullanılan Snapdragon 660 ve 630 SoC’lar (çip üzeri sistemler), taban bant işlevlerinin yanı sıra RF ön uç, entegre Wi-Fi, enerji yönetimi, ses kodlayıcıları ve hoparlör amplifikatörü gibi yazılım ve donanım bileşenlerine de güç veriyor.

Qualcomm Technologies’in Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kedar Kondap yaptığı açıklamada, “Snapdragon 660 ve 630 mobil platformlar sayesinde gelişmiş kaliteli görüntüler ve hızlı LTE bağlantısı gibi özellikler, artık çok daha fazla cihazda performans ve kaliteden ödül verilmeden kullanılabilecek. Böylece çok daha fazla kullanıcı kamera, ses ve görsel işlemler, bağlantı, gelişmiş CPU ve GPU performansı, hızlı şarj, güvenlik ve makine öğreniminde daha iyi deneyimler yaşayabilecek.” dedi.

Snapdragon 660 ve 630 mobil platformlar yedi kategori altında şu özellikleri sunuyor:

• Kamera: Qualcomm Spectra™ 160 premium kamera ISP, fotoğraf çekimlerinde daha doğal tonlara sahip kaliteli görüntüleri, üstün düşük ışıklı fotoğraf çekimlerini desteklerken daha iyi enerji verimliliği ve çift kameraları akıllı telefonlar için daha yüksek veri çıkışı sunuyor. Kameranın desteklediği diğer özellikler ise pürüzsüz optik yakınlaştırma, bulanıklık efektleri, çift piksel otomatik odaklama, gelişmiş kamera kayıt dengelemesi;

• Ses/Görsel İşlem: Snapdragon 660 mobil platformda yer alan vektör uzantıları (HVX) özelliğine sahip Qualcomm® Hexagon™ 680 DSP; görüntü işlemlerinde, bilgisayar görüşünde ve makine zekası iş yüklerinde daha fazla performansı ve güç verimliliğini mümkün hale getiriyor. Ayrıca yazılım kütüphanesi TensorFlow ve Halide desteği sunacak şekilde optimize edildi. Her iki platform, Google Awareness API desteği sunan Qualcomm All-Ways Aware™ teknolojisini de kullanıyor. Bu teknoloji Qualcomm Technologies’in yeni nesil sürekli bağlamsal deneyimler sunmasını ve Hexagon DSP üzerinde daha az enerji kullanımını sağlıyor;

• Bağlantı: Snapdragon 660 ve 630 platformlar Snapdragon X12 LTE modem kullanıyor. Bu modemde yer alan yeni SDR660 RF alıcı-verici sayesinde 600 seviyesi SoC’larda ilk kez 600Mbps indirme hızlarına ulaşılıyor. 2×2 MU-MIMO 802.11ac Wi-Fi desteği ile Snapdragon 660, iki kat daha fazla veri çıkışı sunarken Snapdragon 652’deki gibi indirmelerde yüzde 60’a kadar daha az enerji tüketiyor. Etrafı duvarlarla çevrili konut ve ofislerde kapsama alanını daha da güçlendiren Snapdragon 660, LTE/Wi-Fi anten paylaşımı ve Çift Bantlı Eşzamanlı (DBS) operasyon gibi gelişmiş özellikler de sunuyor. Gelişmiş RF ön-uç desteği ile gelen her iki platformda yer alan taşıyıcı toplama destekli Qualcomm® TruSignal™ uyarlanabilir anten ayarı, geniş ağ kapsama alanlarında sinyal kalitesini optimize edecek şekilde tasarlanırken daha tutarlı veri ve ses deneyimini mümkün kılıyor. Bu platform, 600 seviyesindeki yonga setleri içerisinde ilk kez üstün enerji verimliliği ve ısı performansı için yüksek güçte kullanıcı ekipmanı (HPUE) desteği de dahil zarf izleme teknolojisini kullanıyor. Her iki platformda ayrıca daha fazla hassasiyete ve yeni topluluk (Galileo ve QZSS) desteğine sahip entegre, güçlü konum motorları daha hızlı konum belirlemeyi sağlıyor. Ek olarak zorunlu acil servis gereksinimleri ve önceki nesle kıyasla yüzde 50-70’e kadar daha düşük enerji tüketimi sağlayan daha yumuşak yaya navigasyonu desteği de bulunuyor. Bluetooth 5 desteği de sunan platformlarda bu sayede transfer edilebilen veri miktarı iki kat artıyor;

• Gelişmiş CPU ve GPU: Snapdragon 653’ün halefi olan Snapdragon 660 mobil platform, Qualcomm® Kryo™ 260 CPU’da yüzde 20, Qualcomm® Adreno™ 512 GPU’da ise yüzde 30 daha fazla performans sunuyor. Böylece kullanıcılar daha iyi oyun ve eğlence deneyimi yaşayabiliyor. Snapdragon 625’in halefi olan Snapdragon 630 ise Adreno 508 GPU’da yüzde 30, CPU’da ise yüzde 10 daha fazla performans sunuyor. Her iki platform da mükemmel pil ömrü sunacak şekilde tasarlandı;

• Qualcomm® Quick Charge™ 4: Snapdragon 660 ve 630 mobil platformlar, sadece 5 dakikalık şarj ile 5 saate kadar konuşma desteği ve 15 dakikalık şarj ile yüzde 50’ye varan pil ömrü sunan Quick Charge teknolojisi ile geliyor;

• Güvenlik: Her iki platform, mobil cihaz üzerinde donanım tabanlı odaklı koruma, kullanıcı doğrulama ve cihaz onayı sunan Qualcomm® Mobile Security teknolojisini destekliyor;

• Makine Öğrenimi: OEM’ler ve geliştiriciler, Snapdragon 660 ve 630 mobil platformlarda yer alan Snapdragon Nöral İşlem Motoru SDK’yı kullanarak daha güçlü üç boyutlu ve etkileşimli kullanıcı deneyimleri sunabiliyor. Bu heterojen yazılım framework, Caffe/Caffe2 ve TensorFlow desteği ile Snapdragon üzerinde nöral ağları kolaylıkla hedefleyerek çalıştırabiliyor. Böylece CPU, GPU veya DSP/HVX özelliklerinden istenilen güç ve performans elde ediliyor.

Snapdragon 660 ve 630 mobil platformlar, aynı modem ve kamera mimarisini paylaştıklarından ve yazılımlar ile uyumlu olduğundan orijinal malzeme üreticilerinin (OEM) cihazlarını daha kolay ve basit bir şekilde geliştirmelerini, test ve kalibre etmelerini mümkün hale getiriyor. 14nm FinFET işlemini kullanan her iki platform da 4K video kaydı ve oynatımını sağlarken maksimum 8GB hafıza ve Vulkan API desteği sunuyor. Ek olarak Snapdragon 660 mobil platformunda QHD (2K) çözünürlüğe kadar, 630’da ise FHD/QXGA (1080p) ekran desteği bulunuyor.