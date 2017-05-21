Microsoft’tan yeni kablosuz fare

Microsoft’tan yeni kablosuz fare
, 21 Mayıs 2017

Microsoft’un kablosuz faresi Wireless Mobile Mouse 1850,   7 farklı renk seçenekle geliyor.  Gizlenebilir USB bağlantısına sahip olan fare hem sağ hem sol elle kullanılabiliyor.

Microsoft’un donanım birimi tarafından geliştirilen ve kablosuz teknolojiyi destekleyen Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850, dizüstü bilgisayarını şık bir fare ile tamamlamak isteyenlerin beklentilerini karşılıyor. Her iki elle rahatlıkla kullanılabilecek şekilde tasarlanan fare bu sayede ister sağ ister sol elle kullanıma izin veriyor.

Bilgisayar bağlantısı için Nano USB alıcısı kullanan farede bu alıcı alt yüzde bulunan özel bir yuvada saklanabiliyor. Bu sayede USB alıcı kaybetme riskini azaltan fare kompakt tasarımı ile her zaman rahatlıkla kullanılabiliyor.

Windows, Mac ve Android işletim sistemleriyle uyumlu olan fare LED optik teknolojisine sahip. Bu sayede birçok yüzeyde kesintisiz bir kullanım sunan Microsoft Wireless Mobile Mouse içindeki pille beraber 90 gram ağırlığa sahip. Kutusundan bir adet AA pil çıkan fare, bu pille 6 aya kadar kullanım imkanı sunuyor.  Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850, Türkiye’nin her yerinde çevrimiçi mağazalardan ya da elektronik zincir marketlerinden satın alınabiliyor.

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Tags: microsoft, mouse, Wireless Mobile Mouse 1850

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