Epin.com.tr ile Bigpoint güçlerini birleştiriyor

Türkiye’nin en büyük ePin satıcılarından Epin.com.tr ile Almanya’nın en köklü online oyun yayıncılarından Bigpoint, güçlerini birleştiriyor. Bu anlaşmayla Bigpoint oyunlarını takip eden oyun severler, Epin.com.tr’nin geniş alternatif bakiye yükleme ağından yararlanabilecek.

Banka kullanıcısı olmayan oyunculara farklı dijital alım alternatifleri sunan Epin.com.tr ile Almanya’nın en köklü online oyun yayıncılarından Bigpoint, işbirliklerini duyurdu. Anlaşmayla firmalar, oyunculara özel birçok projeyi ve kampanyayı hayata geçirmeyi hedefliyor. Türkiye’de halihazırda oyuncuların yüzde 15’inin, yani yaklaşık 3 milyon kişinin kullandığı ePin ödeme yöntemiyle kullanıcılarına eksiksiz bir online oyun deneyimi sunan Epin.com.tr, bu anlaşma sonucunda League of Angels II, DarkOrbit, Seafight ve Drakensang Online gibi popüler Bigpoint oyunlarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. İki firmanın ortaklıkları sadece bununla sınırlı kalmıyor. Epin.com.tr’nin anlaşmalı olduğu Faturamatik ve HTS gibi noktalardan Bigpoint oyunları için doğrudan bakiye yüklemesi yapılabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Epin.com.tr CEO’su Gökhan Haznedaroğlu “Geniş ödeme ağımızı ve geniş son kullanıcı kitlemizi dünyanın en büyük oyun yayıncılarından biri olan Bigpoint ile buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Bu anlaşmayla birlikte bankacılık hizmeti kullanan kişilere banka havalesi ve kredi kartı gibi seçeneklerle bakiye yükleme imkanı sunmanın yanı sıra bankacılık kullanmayan kişilere de ATM’lerden kartsız işlem ve mobil ödeme yapma imkanı vereceğiz. Çok yakında ise resmi olarak anlaşmalı olduğumuz Faturamatik, HTS ve TAFT Telekom kurumlarının toplam 5000 civarı fiziksel noktasından da direkt olarak Bigpoint oyunlarının ePini alınabilecek. Bu satış ağı için kısa bir süre içerisinde farklı anlaşmalarımızı da duyuracağız. Oyun severlere daha yakın olmak için sürekli genişleme çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Sayısız oyunu yüksek grafik kalitesiyle tarayıcılar üzerinden kullanıcılarına sunan Bigpoint, bu anlaşma sonucunda üç boyutlu güçlü grafikleri ve derin hikayesiyle yankı uyandıran League of Angels II gibi oyunlarını daha fazla oyun severe ulaştırmayı amaçlıyor.