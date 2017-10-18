Motorola Türkiye Can Karaca’ya emanet

Bilişim sektörünün ürün ve dağıtım kanalı yönetiminde tecrübeli ismi Can Karaca, Lenovo’daki kariyerini Mobil Ürün Grubu Lideri olarak sürdürecek.

Motorola’nın son 1 yıldır Türkiye’deki yükselişinde önemli katkıları olan Karaca, yeni görevinde Motorola’nın satış ve operasyon stratejisine yön verecek.

Son iki yıldır Lenovo’nun akıllı telefon biriminde Kıdemli Ürün Müdürü olarak görev yapan Can Karaca, Mobil Ürün Grubu Lideri olarak atandı. Karaca, bir sene önce Türkiye’de başarılı bir lansman yaparak, Motorola markasını toplam pazarda 5. sıraya yükselten ve IDC sonuçlarına göre pazar payını %144’lük oranda artıran ekipte önemli bir rol üstleniyordu. Karaca, sektördeki ve Lenovo’daki deneyimini bundan sonra Motorola markasının stratejisine yön vermek üzere kullanacak.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisi ve bilişim sektöründe özellikle ürün ve dağıtım kanalı yönetiminde 14 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Karaca, kariyeri boyunca teknoloji sektörünün önde gelen firmalarında ürün müdürlüğü ve kategori yöneticiliği gibi önemli görevlerde bulundu. Karaca, 2015 yılında Lenovo ailesine katılmıştı.