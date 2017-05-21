60 bin kurumun e-Fatura’ya geçirilmesi planlanıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura düzenleyen tüm özel hastaneler, eczaneler, optikçiler ve medikalciler için kâğıt fatura gönderme devri sona eriyor.

e-Dönüşüm uygulamaları gelişmeye tüm hızıyla devam ederken, şimdi de sıra sağlık sektörüne geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura düzenleyen tüm özel hastaneler, eczaneler, optikçiler ve medikalciler için kâğıt fatura gönderme devri sona eriyor. Plan kapsamında 60 binin üzerinde mükellefin 31 Aralık 2017’ye kadar başvurularını tamamlaması ve 1 Ocak 2018’den itibaren e-Fatura’ya geçmesi zorunlu hâle getiriliyor.

Dijital dönüşümde şirketlere çağ atlatan e-Dönüşüm uygulamalarına, şimdi de sağlık sektörü dahil oluyor. Sektörden 35 bin eczane, 25 bin optikçi ve medikalci için e-Fatura dönemi başlıyor. Fatura basma ve arşivleme derdine karşı e-Fatura ile sağlık sektörüne kolaylık, çevreye ise katkı sağlanması planlanıyor.

Başvuru için son gün 31 Aralık 2017

2014 yılından itibaren zorunlu olan e-Fatura’dan sonra atılan bütün adımlar, dijitalleşme adına önemli bir yer tutuyor. Şimdi de SGK ile fatura süreci yürüten kurumlar için zorunlu bir uygulama geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ile faturalama süreci olan ve sağlık sektöründe hizmet veren tüm kurumlar artık faturalarını dijital ortamda hazırlayacak. Zorunluluk kapsamında olan bu uygulama için 31 Aralık 2017’ye kadar bütün başvuruların tamamlanması ve 1 Ocak 2018 itibariyle de kâğıt fatura devrinin sonlanması planlanıyor.

İşler kolaylaşacak ve ağaçlar kurtarılacak

e-Fatura sistemine dahil olacak olan eczaneler, optikçiler ve medikalciler için bu dönüşümün büyük artıları olacak. Her yıl milyonlarca fatura kesen sağlık sektörü, e-Fatura’ya geçişle birlikte işlerinde büyük kolaylık yaşayacak. Basım, zarflama, arşivleme, kargo ve noter onay gibi maliyetler e-Fatura sayesinde azalırken, firmalar ve işletmeler zamandan büyük tasarruf sağlayacak. Tüm faturalar dijital ortamda hazırlanıp arşivlendiği için faturaların kaybolması gibi sorunlar ortadan kalkacak. Ayrıca kâğıt kullanımı ortadan kalktığı için ağaçların korunmasına da katkı sağlanacak.

1999 yılından beri dijitalleşme sürecinde lider konumda olan FIT Solutions’ın CEO’su Koray Gültekin Bahar, süreçten şöyle söz ediyor: “2017 yılı sonunda e-Fatura kullanan kullanıcı sayısının 120 bine yaklaşması bekleniyor. Sağlık kuruluşlarının dijitalleşmesi ile birlikte yıllık olarak düzenlenen e-Fatura ve e-Arşiv sayılarında da yüzde 20’lik bir artış olması ve toplamda 100 milyon adet kâğıt faturanın elektronikleştirilmesi hedefleniyor. e-Fatura sayesinde fatura basma ve arşivleme derdi son buluyor. Dijital ortama taşınan faturalara istendiği zaman ulaşılabiliyor. Sağlık kurumları, e-Fatura kullanmayan diğer şirketlere de elektronik ortamda fatura kesebilmek için e-Arşiv’e gönüllü geçebilecek. Böylece kurtarılan ağaç sayısı 4 bin 100’den fazla olacaktır.”

Hızlı, sorunsuz, altyapı gerektirmeyen bir sistem

e-Fatura’ya geçmek için hiçbir altyapı gerekmiyor. Eğer kurumda bir muhasebe programı kullanılıyorsa e-Fatura sistemi bu programa entegre edilebiliyor, kullanılmıyorsa da sektör çalışanları faturalarını mail gönderir gibi online bir ortamda kendilerine verilecek kullanıcı adı ve şifrelerle sisteme girip gönderebiliyor. Hatta e-İmza veya mali mühür kullanılıyorsa 30 dakika içerisinde sisteme dahil olunabiliyor. Gönderilen faturaların başka birileriyle paylaşılması gerektiğinde, mobil üzerinden WhatsApp gibi uygulamalar kullanılabiliyor. Elektronikleşen faturalar sayesinde, kâğıt faturalardaki tahsilat sıkıntısı ortadan kalkıyor ve onaylanan faturalarda tahsilatlar hızlanıyor.

Bu dönüşümü yaşarken hizmet alınacak entegratör ve yazılımların doğru seçilmesi büyük önem taşıyor. e-Fatura’ya geçiş sürecinde hızlı ve doğru ilerleyebilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı entegratörlerle çalışmak gerekiyor.