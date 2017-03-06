8 Mart’ta BKM Express’li tüm kadınlara BiTaksi 1 TL

Dünya Kadınlar Günü’nde, BKM Express ile ödeme yapan tüm kadınlara BiTaksi yolculukları 1 TL olacak.



BKM Express ve BiTaksi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadınlara çok özel bir kampanya hazırladı. Kampanya dâhilinde, kadınlar 8 Mart günü BiTaksi ödemelerini BKM Express’le yaptıklarında, sadece 1 TL’ye seyahat etme şansı yakalayacak. Bu fırsattan yararlanmak için 8 Mart tarihinde kadınların tek yapması gereken, BiTaksi uygulaması üzerinden “Hesabım” sayfasına girip, “Bilgilerim” alanındaki “Facebook Hesabını Bağla” seçeneğini tıklamak.

Bankaların ortak platformu ve ödeme sistemleri alanında Türkiye’nin yenilik merkezi Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2023 nakitsiz ödemeler toplumu vizyonuyla, banka ve kredi kartlarının kullanım alanlarını yaygınlaştırmak amacıyla birçok farklı sektör ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüyor. Hâlihazırda 1,2 milyonu aşkın üyesi bulunan Türkiye’nin ilk dijital cüzdanı BKM Express ise alışveriş deneyimine getirdiği hızlı, kolay ve güvenli ödeme anlayışıyla bu vizyona çok önemli katkılar sağlıyor. BKM, 2023 nakitsiz ödemeler toplumu vizyonuyla pek çok alanda olduğu gibi ulaşım sektörüne yönelik de projeler gerçekleştiriyor. Bu projelerin önemli bir örneği ise BKM Express ile BiTaksi işbirliği kapsamında gerçekleşen kampanyalar.

BiTaksi’yi BKM Express’le ödeyenlerin yüzde 60’ı kadın

BKM Express ve BiTaksi akıllı telefon uygulamalarını kullanan kullanıcılar tek tıkla, güvenli ve hızlı ödeme yapabiliyor. Yapılan kampanyalar kapsamında kadınların BiTaksi’yi BKM Express ile ödeyenlerin %60’ını oluşturması dikkat çekiyor.