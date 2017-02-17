9. Startup Turkey etkinliği başlıyor

Etohum tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Startup Turkey, bu yıl 23-25 Şubat tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek. Dünyada internet sektörüne yön veren konuşmacıları, paneller ve networking seanslarında buluşturacak yılın en büyük internet etkinliğinde 2017 yılında yatırım yapılacak en başarılı ilk üç girişim de seçilecek.

Türkiye’nin önde gelen hızlandırıcı programı ve erken aşama yatırımcısı Etohum, sadece davetlilere açık olan 9. Startup Turkey organizasyonunu 700 katılımcı, 150’den fazla yatırımcı ve 100’ü aşkın girişimciyle 23-25 Şubat tarihleri arasında Antalya’da Akra Barut Hotel’de gerçekleştirecek.

Yeni ekonomide isim yapmış Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen melek yatırımcılarını, mentorlarını, iş adamlarını ve internet girişimcilerini ağırlayacak olan etkinlik, Avrasya’nın en büyük internet buluşmalarından biri olarak hem girişimciler hem de yatırımcılar adına deniz aşırı iş fırsatları için bir kez daha verimli bir ortam yaratacak.

Yatırımcıların ve risk sermaye şirketlerinin yeni girişimlerin sunumlarını dinleme ve ilgilendikleri yatırımı belirleme şansına sahip olduğu etkinlikte, sektörün önde gelen isimleri de farklı konu başlıkları altında düzenlenecek panel ve konuşmalar aracılığıyla geçtiğimiz senenin gelişmelerini ve performanslarını değerlendirme olanağı bulacak.

Konuşmacılar arasında yer alan isimler ise şunlar:

Blackbox Kurucusu ve CEO’su Fadi Bishara, Test My Pitch Kurucusu Bill Kenney, Inventus Law Yönetici Ortağı Anil Advani, Techstars Program Müdürü Ramzy Ismail, ABD’li Diplomat, Girişimci ve Teknolog Aamer Khan, Blackbox Kıdemli Direktörü Chad Kaul, Abraaj Capital Yönetici Direktörü Omar A. Syed, Oasis 500’ın eeski CEO’su ve Innovative Strategy Initiative’ın yöneticisi Yousef Hamidaddin, HubSpot Pazarlama Stratejisti Sam Mallikarjunan, Inventram Inc. CEO’su Cem Soysal, Blackbox Kıdemli Müdürü Marie Paoli, IFC World Bank’ın Girişim Sermayesi Yatırımları Biriminden Issa Aghabi, Storenvy Kurucusu Jon Crawford, Careem Ortak Kurucusu ve Yönetici Direktörü Mudassir Sheikha, Oracle Türkiye & Orta Asya Bulut Teknolojileri Danışmanı Tolga Ingenc, Oracle Bulut Platform Satış Danışmanı & Özel Yazılım Ön Satış Danışmanı Eren Akbaba, General Electric Türkiye İnovasyon Lideri Ussal Sahbaz, Electronic Arts Ortak Kurucusu Jeff Burton, PayU Türkiye Ürün Müdürü Engin Lofça, ComCap LLC Yönetici Ortağı Aron Bohlig, Jugnoo’nun kurucusu ve CEO’su Samar Singla, Qatar Science & Technology Park Yönetici Direktörü Maher Hakim, 212’nin Yönetici Direktörü Numan Numan.

En başarılı üç girişim belli olacak

Ayrıca Etohum tarafından Ocak ayında düzenlenen Girişimcilik Zirvesi’nde 2017’de yatırım yapılacak en başarılı 50 girişim de Startup Turkey etkinliğinde yatırımcılar ile buluşma fırsatı yakalayacak. Bu girişimler “Startup Pitches” olarak adlandırılan programda yatırımcı sunumlarını yapacak. Ardından jüri tarafından bu girişimler arasından ilk üç girişim açıklanacak. Kazanan girişimler bu aşamadan sonra bir dizi mentorluk ve eğitim sürecini tamamlayacak, yatırımcılarla yüz yüze görüşmeler yaparak girişimlerini büyütmeye çalışacak.

Startup Turkey etkinliği ile ilgili daha fazla bilgi için: http://www.startupturkey.com/