AB’den Google, Facebook ve Twitter’a uyarı geldi!

AB’den Google, Facebook ve Twitter’a uyarı geldi!
, 18 Mart 2017

Avrupa Birliği Komisyonu , son zamanlarda sosyal medya platformlarında artan sanal dolandırıcılık durumları hakkında tedbir almaları konusunda Facebook, Google ve Twitter’a uyarı yaptı.

Popüler sosyal paylaşım siteleri Facebook, Alphabet ve Twitter’a kullanıcı hizmet sözleşmelerini bir ay içinde iyileştirmeleri uyarısında bulundu.

Reuters’ın haberine göre; Facebook, Alphabet ve Twitter’a kullanıcı hizmet sözleşmelerini bir ay içinde iyileştirmelerini aksi takdirde para cezası alabilecekleri iletildi. 

Bazı hizmet şartlarının Avrupa Birliği tüketici koruma yasalarına aykırı olduğunu sosyal medya şirketlerine ileten yetkiler sitelerinde hırsızlık ve dolandırıcılığı engelleyebilmek için daha çok çalışmaları gerektiği bildirildi.

Kategoriler Haber
Tags: AB, Facebook, Google, twitter

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Computerworld Türkiye

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