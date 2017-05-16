Acer Aspire VX 15 Türkiye’de

Acer’ın performans ve multimedya eğlencesine odaklanan bilgisayarı Aspire VX 15 Türkiye’de satışa sunuldu.

Aspire VX 15 dizüstü bilgisayar serisi , olağanüstü bir performans ve yanıtlama zamanı, sarmal 4K eğlence ve uzun pil ömrü sağlayan 7. nesil Intel Core i7-7700HQ işlemciler barındırıyor. Bu dizüstü bilgisayarın etkileyici GPU’ları en yeni NVIDIA GeForce GTX 1060 veya 1050 grafikleri ile mükemmel derecede uyumlu. İster bir filmkolik veya isterse oyunkolik olsunlar, kullanıcılar en yeni sürümlerin ve ürünlerin tadını hiçbir şeyden ödün vermeden çıkarabilecekler.

Aspire VX 15 ne kadar oyun odaklı olduğunu açıkça gösteren geniş soğutma kanallarına ve keskin kenarlı kırmızı bir kasaya sahip. Demir kırmızısı arkadan aydınlatmalı klavye oyuncuların her zaman oyun sırasında doğru bölgelere saldırmalarını garanti ederken, ekstrem bir fiyat etiketi taşımadan ekstrem bir görünüm taşıyor.

2,5 kg ağırlığındaki Aspire VX 15 aynı zamanda önceki nesil işlemcilere göre performansını önemli ölçüde geliştiren 7. nesil Intel Core i7-7700HQ işlemciye sahip ve tüm bunların yanında daha düşük pil tüketimi sağlıyor. Bu dizüstü bilgisayar ayrıca GDDR5 VRAM (32GB/s’ye kadar bant aralığı ile birlikte NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti grafikler barındırıyor.



Ezber bozan 16 GB ‘a kadar DDR4 bellek sunan ve kullanıcılar tarafından 32 GB’a kadar yükseltilebilen bu cihazda hız, bellek sisteminin dikkat çekici bir özelliği. Depolama 512GB SSD ve 1TB HDD ile sağlanıyor.

Tüm bunların optimum sıcaklıklarda çalışmasını sağlayan iki adet fan, bir oyun oturumunda ne kadar zorlarsanız zorlayın makinenizin göreve uygun çalışmasını ve sizi oyunda mükemmel şekilde desteklemesini garanti ediyor. Oyun deneyimi Dolby Audio™ Premium ve Acer TrueHarmony™ ile gelen yüksek tanımlı sesler sayesinde kusursuz bir hale geliyor ve 15.6 inç Full HD IPS ekran2 aracılığıyla müthiş bir görsel netliğe kavuşuyor.

Aspire VX 15, 3999 TL‘den başlayan fiyatlara temin edilebilir.