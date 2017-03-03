Acer, Chromebook pazarının lideri oldu

Pazar araştırma firması Gartner’den alınan son verilere göre, Acer %28’lik bir pay ile 2016’da dünya çapında Chromebook pazarının lideri oldu ve bir önceki yıla göre %33’lük bir büyüme elde etti.



Acer ilk Chromebook’unun tanıtımından beri bu segmentte büyük bir sıçrama göstererek 2014 ve 2015’te dünya çapındaki Chromebook pazarında liderliği ele geçirdi. Acer başarısını 2016’da da sürdürerek, bu segmentte arka arkaya üç yıl liderliğini korudu.

2011 yılında Acer ilk Chromebook’u olan Acer C7’nin lansmanını yapmıştı ve Chrome işletim sistemli cihazlar sunan ilk firmalardan biriydi. O günden beri, Acer 14 saatlik pil ömrü (Acer Chromebook 14), geniş bir 15.6 inç ekran (Acer Chromebook 15), kompakt bir 13.3 inç dönüştürülebilir cihaz (Chromebook R 13) ve güçlü Corning® Gorilla® Glass (Acer Chromebook 14 for Work) sunan ilk Chromebook’larının başarıları ile Chromebook tasarımı ve fonksiyonelliğinde öncü konumunu sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye’nin ilk Chromebook projesini de Acer gerçekleştirdi!

Dünyada Chromebook Pazar lideri olan Acer, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin de ilk Chromebook projesini hayata geçirmişti. Amerika’da 2012 yılından bu yana, dünyada ise özellikle eğitim sektöründe birçok kurumda aktif olarak kullanılan Acer Chromebook’lar MEF Üniversitesi’nde uygulanan Flipped Learning öğrenme yöntemi ile öğrenciler ile buluştu.

Bugün Acer pazardaki en güçlü Chromebook portföyüne sahip marka. Acer, güncel olarak 11 ile 15 inç arasında değişen ekran boylarına sahip Chromebook’lar sunmakta ve birinci sınıf tümüyle metal kaplamalar, dönüştürülebilir form faktörleri ve okul ortamlarında ekstra dayanıklılık için askeri seviyede yapılara sahip modelleriyle tüketicilerin, okulların ve işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik farklı boy ve özelliklerle temin edilebilmekte.